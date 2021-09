Miten Suomen vaikutusvallalle käy, kun Kummola jättää kansainvälisen jääkiekon johtotehtävän? Puheenjohtajaksi ehdolla suomalaisille tuttu henkilö

Kuva: /All Over Press

Suomi ja Kanada kohtasivat 6.6. pelatussa MM-finaalissa, jonka Kanada voitti jatkoerässä 3–2. Kuva: /All Over Press

Rene Faselin 27 vuotta kestänyt valtakausi Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n puheenjohtajana päättyy. Yle Urheilu esittelee Faselin seuraajaksi ehdolla olevat henkilöt. Suomen Heikki Hietanen on ehdolla IIHF:n hallitukseen.

Kansainvälisessä jääkiekkoliitossa (IIHF) koittaa uusi aika ensi lauantaina. Silloin päättyy Rene Faselin vuonna 1994 alkanut puheenjohtajakausi, kun liitolle valitaan uusi johto Pietarissa järjestettävässä kongressissa. Puheenjohtajan lisäksi valitaan vanhempi varapuheenjohtaja (senior vice-president), joka on uusi tehtävä. Kongressissa valitaan myös kolme alueellista varapuheenjohtajaa ja yhdeksän muuta hallituksen jäsentä.

Faselin lisäksi toinenkin pitkä ura päättyy, kun myös varapuheenjohtaja Kalervo Kummola jättää paikkansa. Kummola on toiminut IIHF:n hallituksen jäsenenä vuodesta 1998 ja varapuheenjohtajana vuodesta 2003.

Puheenjohtajaehdokkaita on viisi. He ovat kaikki IIHF:n hallituksen jäseniä. Ehdokkaat ovat aakkosjärjestyksessä:

Henrik Bach Nielsen, Tanska, 55 vuotta

Henrik Bach Nielsen Kuva: Getty Images

Bach Nielsen on ollut IIHF:n hallituksen jäsen vuodesta 2012 ja Tanskan jääkiekkoliiton puheenjohtaja vuodesta 2007. Hän pitää itse ansionaan sitä, että on pystynyt kehittämään pientä lajia Tanskassa isommaksi. Bach Nielsenin agendalla on jääkiekon laajentaminen globaalimmaksi lajiksi. Bach Nielseniä pidetään näkemyksiltään ehkä liiankin ehdottomana ja jyrkkänä.

Petr Briza, Tshekki, 56 vuotta

Petr Briza Kuva: Getty Images / 2016 City-Press

Briza on entinen huippumaalivahti, joka on pelannut seitsemät MM-kisat ja kolmet olympialaiset. Hän pelasi Tshekin ja Saksan liigassa ja suomalaiset muistavat hänet Rauman Lukosta kausilta 1991–93. Briza on ollut IIHF:n hallituksen jäsen vuodesta 2016. Hän on Tshekin jääkiekkoliiton varapuheenjohtaja ja toimi vuoden 2015 MM-kisojen järjestelykomitean puheenjohtajana. Kaikesta huolimatta hän saattaa olla liian kokematon IIHF:n johtoon.

Sergei Gontsharov, Valko-Venäjä, 37

Gontsharov on nuoresta iästään huolimatta ollut monessa mukana Valko-Venäjän jääkiekossa. Valko-Venäjä oli jääkiekossakin viime talvena paljon esillä, kun miesten MM-kisat siirrettiin sieltä pois maan ihmisoikeutilanteen vuoksi. IIHF:n nykyinen puheenjohtaja Fasel aiheutti sitä ennen kohua vierailtuaan Valko-Venäjällä itsevaltaisen Aljaksandr Lukašenkan luona lämminhenkisissä tunnelmissa.

Gontsharov kannattaa MM-kisojen laajentamista 16 joukkueesta 24:ään ja kalastelee sillä pienempien jääkiekkomaiden suosiota.

Franz Reindl, Saksa, 66

Franz Reindl Kuva: imago images/ActionPictures/ All Over Press

Reindl on entinen saksalainen huippupelaaja, joka pelasi yhdeksät MM-kisat, kolmet olympialaiset sekä yhden Kanada Cupin. Hänellä on pronssimitali vuoden 1976 olympialaisista. Pelaajauransa jälkeen hän on ollut jääkiekossa mukana muun muassa valmentajana, Saksan jääkiekkoliiton puheenjohtajana vuodesta 2014 ja IIHF:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2016.

Kesäkuussa Der Spiegelissä ilmestyi juttu, jossa kerrottiin Reindlin 9 000 euron palkasta ja autoedusta Saksan jääkiekkoliiton puheenjohtajana. Jutussa kerrottiin myös liiton ja urheilumarkkinontiyhtiö Infrontin järjestelyistä. Infront omisti vuoteen 2018 puolet Saksan jääkiekkoliiton tytäryhtiöstä, joka maksoi Reindlin palkan. Infront pelasti yhtiön konkurssilta ja turvasi näin Reindlin palkan. Samalla Reindl oli allekirjoittamassa sopimuksia Infrontin kanssa, jotka varmistivat, että Infront sai hankkia lisää yhteistyökumppaneita maajoukkueelle. Järjestely aiheutti Reindliin kohdistunutta arvostelua Saksassa.

Luc Tardif, Ranska, 68

Luc Tardif Kuva: All Over Press

Kanadassa syntynyt Tardif tuli Eurooppaan vuonna 1975 ja pelasi jääkiekkoa Belgiassa ja Ranskassa. Ranskan ja Kanadan kaksoiskansalainen oli vuodesta 2000 Ranskan jääurheiluliiton jääkiekko-osaston puheenjohtaja. Jääkiekko sai oman liittonsa Ranskassa vasta vuonna 2006. Tardif on johtanut sitä siitä lähtien ja nostanut lajin asemaa maassa. IIHF:n hallituksessa hän on ollut vuodesta 2012.

Hietanen ehdolla hallitukseen

Suomalaisia ehdokkaita ei ole puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajien paikoille. Hallitukseen on ehdolla Heikki Hietanen, joka toimi Suomen jääkiekkoliiton toimitusjohtajana vuosina 2001 – 2009. Hän on Suomessa pidettävien vuoden 2022 MM-kisojen pääsihteeri. Hietasen lisäksi ehdolla hallitukseen ovat esimerkiksi entiset tähtipelaajat Pavel Bure ja Miroslav Satan.

Vaikka Hietanen valittaisiin hallitukseen, Suomen vaikutusvalta muodollisesti vähenee, kun Kummola väistyy varapuheenjohtajan paikalta. Voisi ajatella, että käytännössä se vähenee vielä enemmän, koska Kummola on ollut todella vaikuttava hahmo kansainvälisessä jääkiekossa.

Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela uskoo kuitenkin, että Suomen ääni kuuluu jatkossakin.

– Uskon, että ilman muuta kuuluu. Valittiinpa puheenjohtajaksi tai hallitukseen ketä tahansa, valtaosa heistä tuntee hyvin Suomi-kiekon. He arvostavat suomalaista jääkiekko-osaamista. Olen vakuuttunut, että tästä eteenkinpäin tieto kulkee ja Suomen ääni kansainvälisessä jääkiekossa kuuluu.

Kalervo Kummola (vas.) ja Rene Fasel (oik.) jättävät paikkansa Kansainvälisessä jääkiekkoliitossa ensi lauantaina. Kuva: All Over Press

Nummela ennakoi puheenjohtajavaalista jännittävää äänestystä.

– Lauantaina tulee tasainen ja jännittävä vaali, jonka lopputulosta on todella vaikea arvioida. On käyty keskusteluja eri kansallisten liittojen välillä ja sellainen vaikutelma on, että kaikki ovat pitäneet korttinsa piilossa.

Suomella on omat toiveensa uudelle puheenjohtajalle.

– Suomi on peräänkuuluttanut Kansainväliseltä jääkiekkoliitolta kahta asiaa. Jääkiekon pitää pystyä kehittymään kansainvälisenä lajina ja kasvattamaan suosiotaan myös kuuden johtavan jääkiekkomaan ulkopuolella. Toinen asia on, että Kansainvälisessä jääkiekkoliitossa organisaationa on hallintokulttuuriltaan paljon hyvää, mutta myös paljon parantamisen varaa. Toivomme keskustelevaa, hyvän hallintotavan mukaista johtajaa, joka pystyy näitä kahta asiaa viemään eteenpäin.

Varsinkin Faselin kauden lopulla Kansainvälinen jääkiekkoliitto näkyi julkisuudessa negatiivisessa valossa, kun Fasel piti yllä hyviä suhteita Valko-Venäjän itsevaltaiseen johtajaan Aljaksandr Lukašenkaan. Miesten MM-kisat piti pelata viime keväänä Valko-Venäjällä ja Latviassa. Kummola ajoi voimakkaasti kisojen siirtämistä pois Valko-Venäjältä ja kisat pelattiinkin lopulta vain Latviassa.

Nummela ei nosta yhtään nimeä esille, vaan hänen mukaansa kuka tahansa viidestä ehdokkaasta pystyy hoitamaan tehtävän hyvin.

