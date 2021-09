Helmareilla on MM-karsinnan avauksessa heti liki pakkovoiton paikka, jos se mielii kisoihin – päävalmentaja ja asiantuntija avaavat, miten Slovakia kaadetaan

Suomi aloittaa tänään MM-karsintansa Slovakia-ottelulla ja kohtaa vielä tämän vuoden puolella kolmea muuta lohkovastustajaansa. Lokakuussa vastaan asettuvat Georgia ja Irlanti, marraskuussa Suomi kohtaa vielä Ruotsin Göteborgissa.

MM-karsinnoissa pelaa ennätykselliset 51 maata yhdeksässä lohkossa. Näistä lohkoista voittajat pääsevät suoraan Australiassa ja Uudessa-Seelannissa järjestettäviin vuoden 2023 MM-kisoihin. Lohkokakkoset jatkavat lokakuussa 2022 pelattaviin jatkokarsintoihin.

Suomen päävalmentaja Anna Signeul pitää lohkoa kovana ja vaikeana. Loistavasti Tokion olympialaisissa pelannut Ruotsi on lohkon ehdoton ykkössuosikki, mutta Suomi taistelee tiukasti kakkospaikasta. Kovimman vastuksen tarjoaa Irlanti, mutta myös avausvastustaja Slovakia voi yllättää. Sen sijaan Georgia on tuntemattomampi eikä välttämättä pelillisesti yllä muiden tasolle.

– Irlanti pelaa tyypilliseen brittityyliin. Se on erittäin fyysinen joukkue ja taitava taktisesti. Heidän pelaajistaan moni on pelannut jo pitkään Englannin liigassa, Signeul kertoi Yle Urheilun haastattelussa.

Slovakialle ei saa antaa tilaa

Slovakian joukkue pelaa hieman erilaisesti kuin Irlanti, mutta fyysisyyttä löytyy tästäkin ryhmästä. Joukkueen pelaajia löytyy useasta kovatasoisesta seurasta ja muun muassa joukkueen kapteeni Dominika Skorvankova pelasi aikoinaan kauden verran Tinja-Riikka Korpelan kanssa Bayern Münchenissä.

Keskikenttäpelaajaa Skorvankovan lisäksi yli 100 maaottelun naisia joukkueesta ovat puolustaja Alexandra Biroova ja keskikenttäpelaaja Lucia Ondrusova.

– Slovakia ei ole koskaan pelannut lopputurnauksissa, mutta se kuuluu näihin Itä-Euroopan maihin, jotka tekevät tasaista nousua eurooppalaisessa jalkapallossa, Yle Urheilun asiantuntija Maija Saari totesi.

Sekä Saari että Signeul muistuttavat, että Slovakian tapaisia joukkueita vastaan ei voi hetkeäkään herpaantua, kestää ottelu sitten tasan 90 minuuttia tai muutamia minuutteja yli. Slovakialla riittää taistelutahtoa, se pelaa nopeaa peliä, on hyvä etenkin vastaiskuissa ja pelaajat ovat sekä teknisiä että taitavia.

– Pelistä tulee haastava ja pelaajien pitää pystyä tekemään paljon töitä koko ottelun ajan. Joukkueen taso on alhaisempi kuin Suomella, jolloin virheiden määrä voi kasvaa, ja siihen Suomen täytyy pystyä iskemään, Saari sanoi.

Slovakia on pelannut ailahtelevasti, sen tekemien virheiden määrä on ollut liian iso ja Saaren mielestä joukkue hakee yhä sitä seuraavaa tasoa. Slovakia ei ole aiemmin pystynyt kunnolla pärjäämään parempia joukkueita vastaan, mutta Ruotsia vastaan se pystyi juoksuvoimallaan aiheuttamaan vaikeuksia.

– Suomi on tähän mennessä onnistunut erinomaisesti erikoistilanteista, mutta nyt tarvitaan pientä terävöittämistä pallonhallintaan. Suomen pitää pystyä panemaan painetta Slovakialle, jolloin he tekevät virheitä. Jos heille antaa tilaa ja aikaa, niin varmasti tulee vaikeaa, Saari sanoi.

Suomen maajoukkue on saanut valmistautua MM-karsinnan avaukseen hyvin, sillä se on leireillyt Turun lähiseudulla viime viikosta lähtien. Signeulin mielestä seuraavissa MM-karsintaotteluissa stressiä aiheuttaa muun muassa matkustaminen Georgiaan ja sieltä takaisin Helsinkiin Irlanti-otteluun. Kahden ottelun välillä on vain viisi päivää aikaa.

Slovakiaa vastaan Signeul haluaa pelaajiensa olevan alusta asti keskittyneitä ja kärsivällisiä.

– Kaikki pienet yksityiskohdat pitää hoitaa tarkasti ja jokaisen pitää tehdä työnsä joko itse tai yhteistyössä muiden kanssa, Signeul muistutti.

Puolustus ollut selkäranka, nyt halutaan parannusta hyökkäyspeliin

Suomen pelityyli on rakennettu käyttämään hyväksi pelaajien parhaita ominaisuuksia, mutta Signeul korostaa ennen kaikkea kovaa tempoa ja nopeaa syöttöpeliä. EM-karsinnoissa puolustus oli Suomen selkäranka, mutta nyt halutaan parannusta hyökkäyspeliin.

– Se vaatii pelaajilta ymmärrystä toisten pelaajien pelitavasta ja ajoituksesta, Signeul sanoi.

Kun pelaajat tulevat eri joukkueista ja pelaavat eri tavalla seurajoukkueissaan, ei maajoukkueen pelitavan oppimiseen ole paljoa aikaa. Se vaatii Signeulin mielestä nopeaa sopeutumista ja tiivistä kommunikointia, mutta myös pelitempoon tarvittavaa tekniikkaa.

Päävalmentajan mukaan Suomella on ollut vaikeuksia muun muassa pystyyn pelaamisessa ja hyvien syöttöpaikkojen löytämisessä, mutta yhtä lailla tuolloin puhutaan pelaajien tekniikasta.

– Jotta olisi hyvä kansainvälinen pelaaja, pitää pystyä hallitsemaan jalkapallon eri osa-alueet kovassa tempossa. Huipulla kaikki tapahtuu niin uskomattoman nopeasti, hän muistutti.

Signeulin valitsemassa joukkueessa ei ole tällä kertaa debytantteja, mutta muutama nuori tulevaisuuden lupaus: 18-vuotias Vilma Koivisto ja 21-vuotiaat Elli Pikkujämsä ja Jutta Rantala.

Signeulin mukaan on tärkeää, että joukkueessa on hyvä sekoitus vanhoja ja kokeneita sekä nuoria ja kokemattomia pelaajia. Silloin joukkueen rakenne on hänen mielestään terveellinen, sillä jokainen pelaaja lopettaa jossain vaiheessa ja maajoukkueeseen pitää kasvattaa uusia vastuunkantajia.

Vaikka muutaman loukkaantumisen ja poisjäännin takia joukkueen valinta ei ollut niin helppo kuin aiemmin, Yle Urheilun asiantuntija Maija Saari muistutti, ettei avauskokoonpanossa todennäköisesti kuitenkaan nähdä yllätyksiä.

– Avauskokoonpano on ollut aika lailla kiveen kirjoitettu, samalla on menty ja luotettu. Se on näkynyt siinä, että on saatu tulostakin, mutta siinä on myös riskinsä. Jos tulee loukkaantumisia, niin miten tiettyjä paikkoja täytetään ja miten uudet pelaajat pystyvät ottamaan roolia?

EM-kisat MM-karsintojen välissä

Tämän kertaiset MM-karsinnat ovat mielenkiintoiset jo sen takia, että ensimmäistä kertaa MM-kisoihin pääsee 32 maata. Toinen mielenkiintoinen seikka on siinä, että MM-karsintojen keskellä pelataan Englannissa EM-kisat, joihin Suomikin osallistuu.

– Olen sanonut pelaajille, että olemme EM-kisoissa, mutta se pitää nyt unohtaa ja keskittyä vain Slovakian voittamiseen. Samaan aikaan MM-karsinnan kanssa meidän pitää kuitenkin valmistautua EM-kisoihin, katsoa vastustajia ja muuta sellaista. Mutta se on minun työni, Signeul totesi.

Itsekin maajoukkueessa liki 100 maaottelua pelannut ja kapteenin nauhaakin kantanut Maija Saari myöntää, että tilanne on pelaajan näkökulmasta erikoinen. Jokainen pelaaja miettii harjoittelussaan ja pelaamisessaan sitä, miten pystyy varmistamaan paikkansa EM-joukkueessa ja treenaamaan itsensä huippukuntoon. Samaan aikaan pitäisi keskittyä MM-karsintoihin.

– Toisaalta se, että tulee tällaisia kilpailullisia otteluita, joissa taistellaan maajoukkueen kanssa pisteistä, on vain hyvä asia. Samaan aikaan se kasvattaa riskejä loukkaantumisille, koska myös paineet kasvavat.

Saari uskoo, että näytönpaikkojen antaminen nuorille pelaajille onkin yksi valmennusjohdon haasteista. Tähän mennessä vaihtoja on tehty otteluissa varsin myöhään, jolloin näytönpaikat ovat jääneet vähäisiksi. Hän toivookin, että kilpailutilanne joukkueessa kovenee, jolloin valmennusjohto joutuu tosissaan tekemään valintoja.

– Tämä on mietinnän paikka valmennukselle. Nouseeko sieltä jotain yllätysnimiä, joille voi antaa vastuuta esimerkiksi EM-turnauksessa? Vuoden aikana voi nousta esiin uusia pelaajia.

Suomen ohjelma MM-karsinnassa on ideaali, jos Suomi saa karsintaan lentävän lähdön ja voittaa Slovakian. Saari korostaa ensimmäisen pelin tärkeyttä, sillä se tuo fiiliksen jatkopeleihin.

– Jos Suomi saa ne tarvittavat pakkopisteet aiemmista otteluista, niin silloin kauden päättävä Ruotsi-peli tulee hyvään aikaan. Siinä on silloin mahdollisuus raapia pisteitä vieraistakin, Saari totesi.

Ruotsi-ottelu pelataan vasta 25. marraskuuta Göteborgissa, jolloin kausi on varsin pitkä varsinkin Ruotsissa pelaaville pelaajille. Saaren mielestä on kuitenkin erittäin mielenkiintoista saada tuore olympiahopeamitalisti Ruotsi samaan lohkoon, sillä edellisen kerran joukkueet ovat kohdanneet vuonna 2015 harjoitusmaaottelussa ja sitä ennen vuonna 2013 EM-kisoissa.

– Suomella on paljon pelaajia pelaa Ruotsissa ja siinä on tietyllä tapaa se perinteinen Ruotsi-Suomi-asetelma. Ruotsi on kuitenkin pelannut viimeiset MM-kisat ja olympialaiset aivan huippufutista, joten kiva nähdä, miten Suomi pystyy panemaan kampoihin, Saari pohti.

Suomen ja Slovakian välistä MM-karsinta ottelua Turusta voi seurata TV2:ssa ja Yle Areenassa kello 18.00 lähtien.

