Lapsena kapinallisten teloituksen todistanut Kei Kamara, 37, näkee siitä yhä painajaisia – nyt hän on Suomessa edustaakseen maata, josta pakeni

Kei Kamara on kulkenut pitkän matkan trooppisesta Sierra Leonesta kylmään Pohjolaan ja HIFK:n riveihin.

Kei Kamara on kulkenut pitkän matkan trooppisesta Sierra Leonesta kylmään Pohjolaan ja HIFK:n riveihin. Kuva: Anthony Nesmith/Csm/Shutterstock/All Over Press

Kuusi ottelua ja kolme maalia. Helsingin IFK:n Kei Kamara on saanut lentävän lähdön Veikkausliigaan. 37-vuotias kärkipelaaja teki nopeasti lähtemättömän vaikutuksen HIFK-faneihin niin peliesityksiensä kuin välittömän luonteensa takia, ja maalinälkäisen hyökkääjän tavoitteena on auttaa joukkuettaan mahdollisimman kovaan tulokseen.

Kei Kamaran päivät täyttyvät tällä hetkellä jalkapallosta, mutta hänestä ei koskaan pitänyt tulla ammatikseen pelaavaa jalkapalloilijaa. Trooppisessa Länsi-Afrikan Sierra Leonen tasavallassa syntyneen Kamaran toiveissa oli nuorempana vain päästä pois kotimaastaan ja sisällissodan jaloista.

Sierra Leonen itäisestä maakunnasta, Kenemasta kotoisin oleva Kamara oli vasta 7-vuotias, kun sisällissota alkoi. Hänen äitinsä pakeni Yhdysvaltoihin tienaamaan rahaa perheelleen, ja Kamara asui yhdessä sisarustensa ja serkkujensa kanssa tätinsä luona.

Tiivis perheyhteisö auttoi Kamaraa pysymään erossa monia sierraleonelaislapsia kohdanneesta lapsisotilaan osasta. Se ei kuitenkaan pystynyt suojelemaan häntä kaikilta sisällissodan kauhuilta.

Kamara myönsi muutama vuosi sitten CNN:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että hän näkee yhä painajaisia menneisyydestään. Etenkin yhdestä hetkestä, kun hän 10- tai 11-vuotiaana todisti kapinallisten teloituksen.

– Näen yhä painajaisia, joissa juoksen karkuun, enkä pysty jäämään paikoilleni. Aina jotain tapahtuu ja joku ajaa minua takaa, hän kertoi haastattelussa ja sanoi, että juuri sellaista hänen lapsuutensa oli.

Kamara pääsi pakenemaan Sierra Leonesta, kun hän oli 16-vuotias, ja hän muutti Kaliforniaan äitinsä luokse. Yhdysvalloissa hän pääsi toteuttamaan amerikkalaista unelmaa.

Kamara pääsi opiskelemaan Kalifornian osavaltion yliopistoon, Dominguez Hillsiin. Koska hän oli jäänyt jälkeen opiskeluissaan, hän suuntasi energiansa urheiluun. Jalkapallon lisäksi Kamara oli myös hyvä lentopalloilija, mutta lopulta jalkapallosta tuli hänen suuri rakkautensa.

Kei Kamara viimeisteli kaudella 2015 Columbus Crew'n paidassa 26 maalia. Kamara on pelannut urallaan 359 MLS-ottelua ja tehnyt peräti 130 maalia. Tällä hän on liigan maalintekijöiden kaikkien aikojen listalla viidentenä. Kuva: Brent Clark / Alamy/All Over Press

Vuodet Pohjois-Amerikan liigan MLS:ssä tekivät Kei Kamarasta sarjaikonin. Sen lisäksi, että hän on liigan kaikkien aikojen maalintekijällä listalla peräti viides, hänestä tuli fanien suuri suosikki. Muun muassa Kansasissa hän oli niin innostunut lumesta, että kutsui seuran kannattajat kanssaan lumisotaan. Noin 200 fania saapui paikalle.

– Pidän jalkapallossa eniten ihmisistä. Rakastan jalkapalloa juuri erilaisten ihmisten ja kulttuurien takia. Missä tahansa olen pelannut, olen tavannut erilaisia ja uskomattomia faneja, puhelimitse tavoitettu Kamara kertoo Yle Urheilulle.

– Fanit tekevät sen, että joukkueesta tulee joukkue. Olen myös perheihminen ja minulle on tärkeää, että joukkue on minulle kuin perhe.

HIFK-valinta yllätti entisen valmentajan

– Kei on leppoisa kaveri, paitsi silloin kun on kentällä. Hän on kaikin puolin erittäin positiivinen ja paljon hyvää tekevä, hieno ihminen, nykyään PK-35:n valmennuspäällikkönä toimiva Sixten Boström sanoo Yle Urheilulle.

Boström toimi vuonna 2015 Columbus Crew'n apuvalmentajana, kun Kamara nappasi MLS:n maalikuninkuuden muun muassa eurofutiskonkarien Robbie Keanen ja David Villan nenän edestä.

Kamara sopi Boströmin mielestä mainiosti joukkueen pelitapaan, hän oli aina oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja hämmästytti valmentajiakin tekemällä päällään uskomattomia maaleja. Ei siis ihmekään, että 191-senttinen Kamara sai Yhdysvalloissa lempinimekseen “The Headmaster”.

– Käytännössä keskitystilanteessa pelaajat vain nostivat pallon maalin eteen, kun he tiesivät, että Kei sen voittaa kuitenkin, Boström kertoo.

Maalivainunsa ja pääpelinsä lisäksi Kamaran vahvuuksia on ollut se, ettei hän ota paineita asioista. Hän pystyy unohtamaan epäonnistumiset nopeasti, suhtautuu asioihin rauhallisesti, keskittyy jokaiseen tilanteeseen ja nauttii pelaamisesta täydellä sydämellä.

Kei Kamara pelasi MLS:ssä vuodesta 2006 vuoteen 2020 asti. Kauden 2012–13 hän pelasi Englannin Valioliigassa Norwichissa. Kamaran Norwich-otteluita näytettiin Sierra Leonessa muun muassa elokuvateattereissa. Kuva: Anthony Nesmith/Csm/Shutterstock/All Over Press

Kun Kamara viime kauden jälkeen mietti seuraavaa seurasiirtoaan, hän otti yhteyttä Boströmiin.

Vaikka Kamaralla on tätä nykyä sekä Yhdysvaltojen että Sierra Leonen kansalaisuudet, päätti hän edustaa maajoukkueessa synnyinmaataan. Ja juuri Kamaran maalit varmistivat Sierra Leonelle paikan Afrikan mestaruuskisoihin ensimmäisen kerran 25 vuoteen. Siksi hän halusi löytää tälle loppukaudelle seuran, jossa voisi parhaiten valmistautua näihin kisoihin.

– Kei ilmoitti, että Skandinavia voisi olla hyvä, mutta minut yllätti, että hän valitsi IFK:n. Mielestäni se on kuitenkin hienoa. IFK sai hyvän pelaajan, Boström sanoo.

Kamara perusteli päätöstään sillä, että hänen mielestään nyt oli sopiva aika pelata Suomessa. Hän on nauttinut olostaan ja Suomen luonnosta sekä pääkaupungin kansainvälisestä meiningistä. Joukkueen pelaajat ovat toivottaneet Kamaran tervetulleeksi ja HIFK-fanitkin yllättivät uuden tähtensä viemällä hänet veneajelulle ja esittelivät tälle paikkoja.

– Ihmiset sanoivat, että täällä alkaa tulla jo kylmä, mutta minusta tämä sää on täydellinen. Olen pelannut Minnesotassa, jossa on myös todella kylmä välillä, Kamara vakuuttaa.

Näyttelijäopiskelija ja hyväntekijä

Vaikka Kei Kamara on hyvä unohtamaan epäonnistumisensa ja hakemaan tehokkaasti maalipaikkoja, on hän ollut myös turhautunut itseensä. Kolme maalia ei hänen mielestään ole tarpeeksi, eikä hän ole tyytyväinen siihen.

– On hieno tehdä maaleja, ja sitä haluan tehdä. Siksi minut tänne tuotiin. Mutta emme ole tehneet kahteen peliin maaleja ja olemme hävinneet ottelut. Olen todella turhautunut, sillä vain tulos merkitsee, Kamara sanoo.

Taistelu Veikkausliigan ylemmän loppusarjan paikoista käy tällä hetkellä kiivaana. HIFK on liigassa kuudennella sijalla ja on samassa pistemäärässä kuin yläpuolella oleva FC Lahti ja alapuolella oleva Ilves. HIFK:lla on yksi ottelu vähemmän pelattuna kuin Lahdella ja Ilveksellä.

Tänään keskiviikkona joukkue pelaa paikallisottelun HJK:n vieraana, eikä ottelun tärkeyttä tarvitse erikseen korostaa. Reilun viikon sisään HIFK kohtaa vielä KuPS:n Kuopiossa ja FC Hakan Valkeakoskella.

– HJK-ottelu on erittäin tärkeä peli, sillä tarvitsemme pisteitä. Haluan pitää huolta, että parannamme sijoitustamme viime kaudesta, koska tavoitteenani auttaa joukkuetta.

Viime kaudella HIFK oli Veikkausliigan kahdeksas.

Kamaran sopimukseen kuuluu myös optio ensi vuodesta, mutta nähdäänkö hänet ensi kaudella IFK:n riveissä, on vielä kysymysmerkki.

– Ainoa asia minkä tiedän tulevaisuudestani on, että kun kausi päättyy marraskuussa, menen pelaamaan Afrikan mestaruuskilsoihin ja sen jälkeen keskustelen perheeni kanssa jatkosta.

Kei Kamara on viihtynyt Suomessa, sillä hän rakastaa luontoa ja hänen mielestään Helsinki on kansainvälinen kaupunki. Kuvassa Kamara tavoittelee palloa SJK:n Cristhian Valencia Cifuentesilta. Kuva: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Kamara naurahtaakin, että hän tarvitsisi ainakin kaksi tuntia kertoakseen, mitä hän on ajatellut loppu-uransa tavoitteekseen. Hän on pelaamisen ohella opiskellut näyttelemistä, sillä hän rakastaa televisiota ja ihailee muun muassa Denzel Washingtonia, Leonardo DiCapriota ja Idris Elbaa.

37-vuotiaana Kamara on yhä huippukunnossa, motivaatiota riittää ja maalivainukin on tallella. Oman pelaamisensa ohella hän haluaa kuitenkin antaa myös muille – etenkin Sierra Leonelle, jossa hänen taivaltaan jalkapallon ihmeellisessä maailmassa on seurattu tiivisti ja joka on innostanut paikallisia lapsia pelaamaan jalkapalloa.

Vaikka Kamara lähti maasta pakolaisena, hän on kiitollinen siitä kaikesta, mitä hän kotimaassaan koki. Kamara on perustanut säätiön, jonka nimen hän on ottanut tuuletuksestaan – käsien muodostamasta sydämestä – ja Heart Shape Hands -säätiön (siirryt toiseen palveluun) kautta hän toivoo pystyvänsä parantamaan sierraleonelaisten nuorten oloja.

– Rakastan jalkapalloa ja itse peliä. On ihmeellistä, mitä olen saavuttanut ajatellen, että olen sierraleonelainen pakolainen. Se oli surkeaa aikaa, ennen kuin pääsin Yhdysvaltoihin ja kouluun. Sain jo nuorena mahdollisuuden tulla paremmaksi ihmiseksi ja nyt 15 vuotta myöhemmin pystyn pelaamaan ammattilaisena jalkapalloa, hän totesi.

– Mutta kun menen Sierra Leoneen, pidän huolta, että autan maatani niin paljon kuin vain pystyn.

