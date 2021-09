Miten ihmeessä Kiinan ja Mika Kojonkosken umpihullu projekti onnistui? Ummikko kiinalainen saavutti mäkihypyn olympiapaikan älyttömän lyhyessä ajassa

Mika Kojonkoski sai vajaat kolme vuotta sitten käsiinsä joukon kiinalaisurheilijoita, joista hänen piti valmentaa mäkihyppääjiä Pekingin olympialaisiin. Täysin päättömältä tuntunut projekti on edennyt niin hyvin, että Kiina on saavuttanut jo kolme paikkaa kotikisoihinsa.

Kun vajaa kolme vuotta sitten marraskuussa Kuopioon saapui kolmisenkymmentä kiinalaisurheilijaa, jotka eivät olleet koskaan seisoneet suksilla ja joista ainakin osasta valmentaja Mika Kojonkosken piti muokata olympiatason mäkihyppääjiä, moni pyöritti päätään.

Toki Kojonkoski tiedetään huippuvalmentajaksi, jonka suojatit ovat voittaneet maailmanmestaruuksia ja olympiamitaleita, mutta silti projekti ummikoista olympialaisurheilijoiksi kuulosti täysin hullulta.

Kunnes tämän vuoden syyskuussa Song Qiwu hyppäsi Venäjällä Tshaikovskissa käydyssä Grand Prix -kisassa 29:nneksi ja varmisti Kiinalle ensimmäisen paikan miesten mäkihyppyyn Pekingin olympialaisiin.

Mahdottomasta oli tullut mahdollista.

– Eihän kukaan meistä tiennyt, miten tämä onnistuu, puhelimitse Keski-Euroopasta tavoitettu Kojonkoski totesi Yle Urheilulle.

Kojonkoskelle haaste on ollut juuri siksi mielenkiintoinen, että projekti on hänen mielestään ollut täysin päätön ja hullu. Se on osoittanut, että valmennus on vaativaa niin huipulla kuin aloitustasollakin.

Eikä Song ole ollut ainoa Kojonkosken valmennusryhmän menestyjä. Naisissa Kiina on ollut jo pidempään mukana, muun muassa Li Xueyao on hypännyt urallaan maailmancupin pisteille ja Chang Xinyue edusti maataan Pyeongchangin olympialaisissa.

Nyt GP-pisteiden makuun on päässyt vastikään lajin aloittanut Peng Qingyue ja toisen maapaikan naisille on varmistanut Dong Bing.

Moisen kehityksen ei pitänyt olla mahdollista

Song Qiwu eli Jasper, kuten häntä valmennusryhmässä kutsutaan, saapui Suomeen 17-vuotiaana kiinalaisurheilijoiden toisessa ryhmässä tammikuussa 2019. Hän oli tätä ennen kilpaillut yleisurheilussa Kiinan alueellisella tasolla 400 metrin aidoissa ja oli Kojonkosken mielestä kehonrakenteeltaan optimaalinen mäkihyppääjä. Mutta ennen kaikkea kokenutta valmentajaa miellytti urheilijan asenne.

– Tässä lajissa pitää olla halua, mutta olla myös henkisesti vahva. On oppimisen edellytys, että pystyy tekemään vaativissa olosuhteissa niitä asioita, mitä haluaa, Kojonkoski sanoi.

Ennen Suomeen tuloa Song ei ollut koskaan ollut suksien päällä. Alkuun häntä pelotti hypätä neljän metrin mäestä, kuten kaikkia ryhmän hyppääjiä. Kojonkosken mukaan yksi hyvän mäkihyppääjän ominaisuuksista onkin se, että pystyy hallitsemaan pelon, ei lamaannu sen edessä, vaan skarppaa ja taistelee.

Song aloitti tutustumisen mäkihyppyyn samalla tavalla kuin muutkin ryhmän hyppääjät. Ensin hän opetteli laskemaan suksilla, sitten hiihtämään ja siirtyi pikkuhiljaa laskettelumäkeen ja tämän jälkeen neljän metrin mäkeen. Kun hän oli päässyt hyppyvaiheeseen, alkoi toistojen määrä, joka ensimmäisenä vuonna oli noin 3 000 hypyn luokkaa.

Mika Kojonkosken elämä on pyörinyt tiiviisti Kiinan mäkihyppyprojektin ympärillä. Myös hänen valmennettavansa ovat joutuneet tinkimään muusta elämästä projektin ja koronan aikana, sillä he eivät ole päässeet käymään kotonaan viimeiseen puoleentoista vuoteen. Kuva: Jarno Kuusinen / All Over Press

Kojonkoski korostaa, että kiinalaiset hyppääjät ovat ensimmäisestä päivästä lähtien opiskelleet lajille tärkeitä asioita ammattivalmentajan opein. Niin ei usein ole juniorihyppäjien kohdalla.

Mäkihypyssä tärkeitä asioita on oppia muun muassa se, miten ollaan liukuvien pintojen päällä, miten liikutaan suksilla ja ymmärtää se, mikä on ponnistusliikkeessä lihasten aktivointijärjestys. Kun perusmekaniikka on tarttunut hyppääjään heti oikein, ei sitä tarvitse opetella uudelleen.

Kojonkoski myöntää, ettei kenenkään pitäisi pystyä omaksumaan mäkihyppyä yhtä nopeasti kuin Song on tehnyt, mutta muistuttaa, ettei hän ole tässä projektissa ainoa, joka on siihen pystynyt. Urheilijoiden omistautuminen ja kasvanut rakkaus lajia kohtaan ovat auttaneet, mutta yhtä lailla kova harjoittelu ja hyvät olosuhteet, ennen kaikkea Kiinassa.

Kun homma oli levitä käsiin

Joukkue palasi koronan takia Kiinaan harjoittelemaan hieman yli vuosi sitten. Kojonkoski taisteli pitkään pitääkseen urheilijat Suomessa, mutta joutui antamaan periksi. Hän matkusti myöhemmin urheilijoidensa perään ja oli ajatellut olla reissussa parin kuukauden ajan, mutta matka venähtikin kahdeksalla kuukaudella.

Kiinassa vietetystä harjoitteluajasta oli kuitenkin paljon hyötyä, sillä Laiyuanin maakuntaan rakennetussa harjoittelukeskuksessa olosuhteet olivat hyvät ja etenkin siellä sijaitsevalle tuulitunnelille oli käyttöä. Siitä muodostui lopulta hyppääjien kehittymisen kulmakivi.

– Tuulitunneli on ollut sellainen vauhdittava tekijä, joka tämän on ylipäätään mahdollistanut. Se, että saa ilmalennon hallitsemisen selkäydintasolle, on todella vaativaa. Ilman tuulitunnelia tällä vauhdilla kehittyminen ei olisi ollut mahdollista, Kojonkoski myönsi.

Vaikka kiinalaisurheilijat ovat olleet tehtäväänsä motivoituneita ja antautuneet sen vietäväksi, on Kojonkoski saanut projektin aikana muutamaan otteeseen muistutuksen siitä, ettei hän ole valmentamassa robotteja. Prosessi on ollut herkkä, eikä asioita ole voinut monimutkaistaa liian aikaisin.

Jo urheilijoiden kanssa kommunikointi on ollut haasteellista yhteisen kielen puuttumisen takia. Alkuvaiheessa asioita piti oppia tekemisen kautta tai vaihtoehtoisesti tulkin välityksellä.

– Tulkit tulevat kuitenkin muista maailmoista eivätkä välttämättä ymmärrä, mitä me olemme tekemässä. Monta kertaa mietin, meneeköhän kääntäminen ihan perille.

Songin kanssa valmennustilanteet ovat olleet hieman helpompia, sillä hän osaa englantia, mutta alkuaikojen jännityksestä päästyään hänen ongelmanaan oli turha rohkeus mäessä. Kojonkosken ja hyppääjän onneksi näistä turhista riskinotoista selvittiin kuitenkin vain mustelmilla.

Songissa on ollut jo alusta asti silmiinpistävintä se, että hän on halunnut olla ryhmän paras. Tämä realisoitui ensimmäistä kertaa vuosi sitten, kun 2020 syksyllä Kiinassa käyty kisa televisioitiin ja Song voitti molemmat kilpailut ylivoimaisesti.

Voittojensa ansiosta Song sai huomionosoituksia varsin korkealta tasolta, ja se johti Kojonkosken mukaan hyppääjän lamaantumiseen.

– Kun Kiinassa voittaa kansallisella tasolla, siellä ruvetaan jo palkitsemaan ja silloin on jo jotain, vaikka ei ole kansainvälisesti vielä yhtään mitään. Tämä nuori poika, joka ei ollut vielä aikaisemmin menestynyt missään, sai paljon huomiota, ja siinä vaiheessa homma meinasi levitä käsistä.

Kojonkoski on ollut vastaavanlaisessa tilanteessa aikaisemminkin, joten hän osasi reagoida tilanteeseen nopeasti. Hän muistutti, ettei esimerkiksi asenteenmuutos harjoitteluun ole tiedostettua, joten asioita voi avata keskustelujen kautta.

– Fiksuille ihmisille pystyy avaamaan asioita. Parin kuukauden päästä hän löysi taas sen tekemisen riemun ja pystyi keskittymään asiaan.

Pelkkä osallistuminen ei riitä

Kojonkoski on tottunut siihen, ettei hän saa palautetta työstään työnantajiltaan, ainakaan positiivista palautetta. Siinä missä kansainvälinen yhteisö on hämmästellyt ja ihmetellyt sitä, miten projektissa rikotaan vallalla olevia näkemyksiä urheilijoiden kehittymisestä, kiinalaisilta on tullut Kojonkoskea kohtaan lähinnä "vaikka minkälaista painetta, ohjetta ja ajatusta”.

Kuopiossa ryhmä on saanut toimia itsenäisesti, mutta Kiinassa hälinä ympärillä kasvaa yllättävänkin suuriin mittasuhteisiin. Kojonkoski sanoo ymmärtävänsä tilanteen, sillä talviurheiluprojektin ympärillä kovat paineet ja isojen investointien takana on ihmisiä. Jos tästä projektista tulee katastrofi, se on näille ihmisille vaikea paikka.

– Ehkä nyt kun olemme saaneet vähän tuloksia, sanani kuuluu hieman paremmin, mutta toisaalta johtajia ympärillä on myös vähän enemmän.

Li Xueyao (kuvassa) on kuulunut Kiinan naisten kokeneeseen kaartiin. Hän on nyt saamassa kovan kirittäjän Mika Kojonkosken valmentamasta Peng Qingyuesta. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Siinä missä useat mäkimaajoukkueet tuskailevat resurssien kanssa, ei Kojonkoskella ole tätä ongelmaa. Ainakin hänen ympärillään riittää ihmisiä, mutta tässä tapauksessa enemmän ei ole enemmän. Jotta kaikilla olisi järkevää tekemistä ja myös johtaminen olisi järkevää, pitäisi hänen mielestään ryhmää pienentää.

– Heitä on liian monta, mutta ehkä he tällä tavalla työstävät sitä omaa tulevaisuuttaan. Työt ovat kuitenkin olleet meidän ulkomaalaisten käsissä.

Kiinan mäkihypyn tulevaisuus on hyvin pitkälti Kojonkosken ja hänen suojattiensa varassa, sillä epäonnistuminen Pekingin olympialaissa olisi todennäköisesti kuolinisku lajille.

Kojonkoski toimii tällä hetkellä Kansainvälisen hiihtoliiton mäkihyppykomitean puheenjohtajana, joten senkin takia hän haluaa, että mäkihyppy saisi hyvän aseman Kiinassa ja Aasiassa.

– Tässä on yksi mahdollisuus tehdä mäkihypylle tulevaisuutta. Jos olympialaiset ovat iso pettymys, niin voi olla, että mäkihyppy ja muut talviurheilulajit ovat hankalassa asemassa. Mutta jos sieltä voidaan tulla ylpeänä, tyytyväisenä omien urheilijoiden tekemiseen, niin tämä projekti saa varmasti jatkoa.

Kojonkosken sopimus kattaa Pekingin kisat, eikä hän usko, että vastaavanlaisella intensiteetillä ja raameilla pystyisi pidempään töitä tekemäänkään. Olympialaiset ovat hänellä jatkuvasti mielessä ja ohjaavat jokapäiväistä tekemistä sekä hyppääjien kilpailukalenteria.

Tällä hetkellä joukkue leireilee ja kilpailee vielä reilun parin viikon ajan Keski-Euroopassa ja Suomessa, ennen kuin matkustaa Kiinaan. Takaisin Eurooppaan joukkue palaa joulukuussa, kun olympiaranking sulkeutuu tammikuun 16. päivä.

Vaikka kiinalaishyppääjät ovat jo nyt ylittäneet odotukset kolmella olympiapaikallaan, Kojonkoski tietää, ettei pelkkä Pekingin kisoihin osallistuminen riitä. Viimeaikaiset tulokset ovat saaneet hänen kuitenkin optimistiseksi.

– Tähän asti vauhti on ollut yli omien odotusten, mutta nyt myös sellainen unelma on herännyt, että voisiko olla mahdollista saada sekajoukkue olympialaisiin. Uskon, että erityisesti tyttöjen puolella tulokset voivat olla yllättävän hyviä. Poikien puolella tavoite on, että meillä olisi finaalissa yksi kilpailija. Tällaisia uskomattomia haaveita minulla on vielä olemassa, Kojonkoski hymähti.

Lue myös:

Kiina pitää parhaillaan mäkihyppykisoja Puijolla – tavoitteena on tehdä omista nuorista mäkihyppääjiä Pekingin olympialaisiin pikavauhtia

Mika Kojonkosken kiinalaisten mäkihyppynuorten projekti työllistää myös Suomen entisiä mäkikotkia – olympiahyppääjä ompelee työkseen pukuja

Mika Kojonkosken ihmiskoetta muistuttavasta Kiina-projektista kuuluu kummia: vuosi sitten ensi kertaa suksia testannut hypännyt jo 123 metriä

Kojonkosken kiinalaishyppääjät paahtavat pian ohituskaistaa suomalaisten ohi – seuroissa vaaditaan toimia lajin pelastamiseksi: "Muussa tapauksessa ei näytä hyvältä"

Mika Kojonkoski lähtee hurjapäiseen projektiin, johon Kiina sijoittaa niin paljon rahaa kuin tarvitsee: "Tätä kautta voidaan tukea myös suomalaisen mäkihypyn kehittämistä"