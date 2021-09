Euroopan jalkapallosuuruus on syöksykierteessä – FC Barcelonalle ilkutaan ja joukkuetta verrataan jopa Stoke Cityyn

Barcelonalla on kyllä on La Ligassa maalipaikkoja, mutta niitä ei ole osattu hyödyntää kovalla prosenstilla. Kuvassa 24-vuotias Frenkie de Jong surkuttelee menetettyä maalipaikkaa.

Barcelonalla on kyllä on La Ligassa maalipaikkoja, mutta niitä ei ole osattu hyödyntää kovalla prosenstilla. Kuvassa 24-vuotias Frenkie de Jong surkuttelee menetettyä maalipaikkaa. Kuva: 2020 Soccrates Images B.V.

Barcelonan nuori joukkue ei menesty kentällä, mutta valmentajalle ei ehkä ole varaa antaa potkuja. Päävalmentaja Ronald Koeman on saanut viimeisten pelien jälkeen kovaa kritiikkiä. Kuralla oleva talous sanelee Barcelonan uudelleenrakennusprojektia.

Espanjalainen jalkapallojätti FC Barcelona on uinut viime aikoina syvissä vesissä. Joukkueen edellinen La Ligan mestaruus on kaudelta 2018–2019, eikä talousvaikeuksissa painivan seuralla tunnu näkyvän valoa tunnelin päässä.

Seuran tähtipelaajat ovat ikääntyneet ja tilalle on tullut nuorempia ja edullisempia pelaajia. Kesällä seurasta saivat lähteä esimerkiksi Lionel Messi ja Antoine Griezmann.

Barcelonan alkukauden saldo hollantilaisvalmentaja Ronald Koemanin alaisuudessa on viidestä ottelusta kaksi voittoa ja kolme tasapeliä. Vaikka Barca on pelannut kaksi ottelua kärkijoukkue Real Madridia vähemmän, on se kahdeksan pisteen päässä madridilaisjoukkueesta.

Myös katalonialaisseuran alku Mestarien liigassa on ollut mollivoittoinen, sillä kauden avausottelussa Bayern München haki 3–0-vierasvoiton Camp Noulta.

Joukkueen arvo romahtanut

Barcan avainpelaajien loukkaantumiset ovat vaikuttaneet joukkueen heikkoihin suorituksiin. Esimerkiksi torstain 0–0-vierastasapelistä sarjanousija Cadizia vastaan kokoonpanosta puuttui seitsemän avauskokoonpanon pelaajaa.

– Olen sanonut useita kertoja, että yritämme voittaa jokaisen ottelun. Mutta täytyy olla realistinen: katsokaa joukkuettamme ja siitä puuttuvia pelaajia, meiltä puuttui seitsemän avauksen pelaajaa, Koeman kiteytti torstai-iltana.

FC Barcelonan päävalmentaja Ronald Koeman elää vaikeita aikoja tällä hetkellä. Kuva: imago images/Pressinphoto/ All Over Press

Mestarien liigan ottelun jälkeen Koeman huomautti, että hänen miehistössään pelasi neljä teini-ikäistä pelaajaa (Yusuf Demir, 18, Alex Balde, 17, Gavi, 17, ja Pedri, 18). Bayern-pelin jälkeen Barcan seuraavassa La Ligan ottelussa Granadaa vastaan joukkueen keski-ikä oli 24 ja kentällä nähtiin peräti seitsemän alle 21-vuotiasta pelaajaa.

Espanjan liigassa katalonialaisseura on luonut runsaasti tilanteita, mutta viimeistely on ontunut. Maanantain viime hetken nousussa 1–1-tasapeliin Granadaa vastaan Barcelona suosi korkeita keskityspalloja joukkueelle leimallisen lyhytysyöttöpelin sijaan. Barcalle kirjattiin ottelusta peräti 54 keskitystä ja joukkue piti palloa hallussaan 77,1 prosenttia peliajasta.

Barcelonan viime vuosien kehitystä kuvaa hyvin se, että vielä syksyllä 2018 joukkueen pelaajien avauskokoonpanon markkina-arvo oli noin 756 miljoonaa euroa ja nyt se on enää noin 302 miljoonaa euroa.

Myös joukkueen keski-ikä on laskenunut 27 vuodesta 25,1 vuoteen.

Potkut tulisivat kalliiksi Barcelonalle

Vaikeuksista huolimatta seuran presidentti Joan Laporta seisoo edelleen Koemanin takana, mutta hän sanoi tällä viikolla, ettei seuran hallitus välttele tarpeen tullen vaikeita päätöksiä. Ei ole kuitenkaan mikään salaisuus, että kaksikon välillä on ollut kitkaa ja se on kasvanut viime aikoina entistään.

Spekulaatioissa Belgian maajoukkueen päävalmentaja Roberto Martinez on Laportan ykkössuosikki Koemanin korvaajaksi, mutta Martinez haluaa luotsata Belgiaa ainakin Kansojen liigan kauden loppuun asti.

Yksi suurimmista syistä sille, että Laporta tukee edelleen Koemania lienee raha. Elokuusta 2020 lähtien Barcelonaa valmentaneella Koemanilla on sopimus Barcelonan kanssa kauden 2021–2022 loppuun asti. Jos Barcelona antaa potkut valmentajalle, joutuu seura pulittamaan 58-vuotiaalle valmentajalle sievoisen summan.

Joan Laporta nousi Barcelonan presidentiksi tänä vuonna. Hänen toimintaansa haittaa menneisyyden raskas taloudellinen painolasti. Kuva: EPA

Barcelonan edellinen presidentti Josep Maria solmi Koemanin kanssa kahden vuoden sopimuksen, vaikka hollantilainen olisi tyytynyt myös vuoden sopimukseen. Siirtohetkellä Koemanilla oli sitova sopimus Hollannin maajoukkueen kanssa, mikä tarkoitti sitä, että Barcan pitäisi pulittaa valmentajasta melkein kuusi miljoonaa euroa. Barcelonalla ei ollut tätä summaa, joten Koeman päätti itse pulittaa rahat Hollannin jalkapalloliitolle sillä ehdolla, että summa maksetaan hänelle takaisin, jos hän ei valmenna vielä kolmatta kautta Barcelonassa.

Viime viikolla Espanjan TV3 paljasti, että Koemanin potkut voisivat johtaa jopa 12 miljoonan erorahaan. Tämä on Barcelonalle katastrofaalinen tilanne, sillä hollantilaisvalmentaja saa käytännössä saman summan valmentamisesta ja potkuista.

Barcelonan niskassa on miljardiluokan velat ja koronaviruspandemia iski seuraan kovalla kädellä. Loppukesästä Messin lähdön yhteydessä Laporta kertoi lisää huonoja talousuutisia.

– Hiljattain tehdyssä tilintarkastuksessa paljastui, että seuran talous on vielä pahemmassa jamassa kuin luulimme. Emme voi asettaa instituutiota enää suuremman uhan alle.

"En voi tehdä silkkilaukkua sian korvasta"

Koeman ei ole koskaan kuulunut tänä vuonna Barcelonan presidentiksi valitun Laportan pitkäaikaisiin suunnitelmiin.

Laportan ja Koemanin välit tulehtuivat tapaamisessa ennen kauden alkua, kun Laporta sanoi hollantilaiselle, että seura haluaa miettiä 14 päivää, jatkaako se Koemanin alaisuudessa. Toisin sanoen seura halusi shoppailla kahden viikon ajan ja etsiä parempaa vaihtoehtoa Koemanille.

Välejä ei ole varmasti parantanut se, että Laporta on ottanut julkisesti kantaa myös joukkueen peliryhmitykseen. Hän haluaisi, että joukkue käyttäisi enemmän Barcelonalle ominaista 4–3–3-ryhmitystä.

– Jos pelaisimme avoimempaa peliä, tappiomme olisivat suuremmat, Koeman on sanonut.

Ronald Koeman ei välttämättä säästele sanojaan lehdistön edessä. Kuva: Getty Images

– Olen muuttanut hieman pelityyliämme. Me yritimme voittaa toisella tavalla, sillä meillä ei ole pelaajia, joilla olisi nopeutta yksi vastaan yksi -tilanteissa. Kun katsot pelaajalistaa, mitä teet? Pelaat tiki-takaa? Tiki-takaa kun kentällä ei ole tiloja?

Laportaa puolestaan ärsyttää se, että hän joutuu sammuttelemaan aina tulipaloja, kun Koeman avaa suunsa. Nuoren pelaajamateriaalin kanssa työskentelevä Koeaman on koko Barcelona-pestinsä ajan pyytänyt äänekkäästi lisävahvistuksia, mutta seuran talousahdingon takia mitään merkittävää ei ole tapahtunut.

– En voi tehdä silkkilaukkua sian korvasta. Teen parhaani sen materiaalin kanssa, mitä minulla on, hollantilaisluotsi on todennut.

"Hätä on valtava eikä tunnelin päässä näy valoa"

Koemanin selitykset eivät ole uponneet kaikkiin jalkapalloasiantuntijoihin, sillä häntä on soimattu eri medioissa oikein olan takaa.

– Barca on totaalisessa kaaoksessa. Pelaajat eivät ole paikoillaan ja kaikki vain ryntäävät hyökkäyksiin, entinen Barca-hyökkääjä Angel “Pichi” Alonso kommentoi Movistar+ -kanavalle.

Samoilla linjoilla oli AS-lehden kolumnisti Santiago Segurola.

– Pelityyli on erittäin huono. Se on yksi heikoimmista, mitä olen nähnyt vuosikymmeniin. Sinulla voi olla hyviä ja huonoja pelaajia, mutta et voi olla kuin Stoke City – primitiivinen joukkue, joka heittää perintönsä menemään, Segurola kommentoi radiohaastattelussa.

Segurolan mukaan Barcelonalla on laadukkaita pelaajia, joten se ei kelpaa tekosyyksi.

– Siellä on kuitenkin sellaisia pelaajia kuten Philippe Coutinho, Sergio Busquets ja Sergi Roberto. Ihmiset ovat kyllästyneet väittelyihin pelityylistä. Hätä on valtava eikä tunnelin päässä näy valoa.

Kotiottelu Levantea vastaan, madridilaisseurat kompuroivat

Barcelona pelaa seuraavan ottelunsa sunnuntai-iltana, kun joukkueen vieraaksi saapuu Levante. Barca joutuu pelaamaan ottelun ilman päävalmentaja Koemania, koska hollantilaisluotsi sai perjantaina maan jalkapalloliitolta kahden ottelun toimitsijakiellon. Koeman ajettiin ulos torstaina pelatussa liigaottelussa Cadizia vastaan, ja kahden ottelun panna on minimirangaistus kyseisestä rikkeestä.

Katalonialaisseuran ahdinkoa helpotti hieman lauantaina, kun kärkijoukkueet Real Madrid ja Atletico Madrid kompuroivat La Ligassa. Real Madrid pelasi 0–0-tasapelin Villarrealin kanssa ja Atletico Madrid koki vieraissa 0–1-tappion Alavesislle.

Siirry La Ligan taulukkoon tämän linkin kautta (Teksti-TV).

