IIHF:n uudelta pomolta yllättävä kannanotto – väläyttää Kiinan sulkemista olympiakiekosta: "15–0-tulokset eivät ole hyväksi kenellekään"

Pekingin talviolympialaisten kisäisäntänä Kiinalla on automaattinen pääsy miesten ja naisten kiekkoturnaukseen. IIHF:n puheenjohtajan Luc Tardifin mukaan Kiinan miesten maajoukkueen taso on urheilullisesti riittämätön.

Tulevan talven olympiakisoja isännöivä Kiina saattaa joutua pois Pekingin kisojen miesten jääkiekkoturnauksesta, kertoi Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n tuore puheenjohtaja Luc Tardif uutistoimisto AFP:lle maanantaina. Syynä on "riittämätön urheilullinen taso".

– Tämä kysymys koskee miesten joukkuetta, ei naisten joukkuetta. IIHF:n edustaja tarkkailee Kiinan otteluita ja päätös asiassa tehdään sen jälkeen, Tardif kertoi.

– 15-0-tulokset eivät ole hyväksi kenellekään, eivät Kiinalle tai jääkiekolle.

Tardifin mukaan päätös tehdään lokakuun loppuun mennessä.

Kiinalla on olympiaisäntänä automaattinen pääsy turnaukseen. Maa on IIHF:n maajoukkuerankingissa vasta 32:s, eikä Kiinan maajoukkue ole pelannut otteluakaan sitten vuoden 2019. Kiinan lohko olympiakiekossa on armoton: vastassa ovat Kanada, Yhdysvallat ja Saksa.

– Jos (osallistuminen) ei ole mahdollista Kiinalle, tarvitsemme B-suunnitelman ja se (muodostuu) Norjan "rankingista", Tardif kuvaili.

Norja on olympiaturnauksen ulkopuolisista kiekkomaista korkeimmalle rankattu (11:s).

NHL-pelaajien osallistuminen "aikataulussa"

Tardif kommentoi myös olympiajääkiekon kuumaa kysymystä NHL-pelaajien mukana olosta. NHL jätti alkavan kauden otteluohjelmaansa tauon helmikuulle, jolloin olympialaiset järjestetään.

– Meillä on periaatteellinen yhteisymmärrys NHL:n kanssa. Asia pitää saattaa loppuun NHL:n pelaajayhdistyksen ja muiden toimijoiden kanssa. Kyse on yksityiskohdista. Yhteinen tahto on olemassa, kaikki haluavat tätä (NHL:n osallistumista olympialaisiin), Tardif kommentoi.

