Kaikki Tampereella pelattavat jääkiekon MM-ottelut on varattu loppuun: lipun voittaneet saavat sähköpostia tänään

Tampereen areena valmistuu joulukuussa. Kuva on otettu tammikuussa. Kuva: Miikka Varila / Yle

Ensi vuonna Suomessa pelattavissa jääkiekon MM-kisoissa on ensimmäistä kertaa käytössä lippujen osto-oikeuksien arvonta.

Sitä kautta haettiin yli 1,6 miljoonaa lippua. Kaikki Tampereella pelattavat ottelut on varattu loppuun, saatavilla on vielä lippuja Helsingin otteluihin sekä rajattu määrä VIP-paketteja.

Vuoden 2022 jääkiekon MM-kisat pelataan 13.-29.5. Tampereella ja Helsingissä.

Tampereen uudella areenalla pelataan Leijonien pelit. Kiinnostavimpiin päiviin on haettu yli 200 000 lippua. Myös muut kuin Suomen ottelut ovat olleet kysyttyjä.

Pieni mahdollisuus on, että lunastamatta jääneitä lippuja voi tulla vielä myyntiin pieni määrä, koska arvontaan osallistuneiden ei ole pakko lunastaa lippujaan.

Tampereen areena on kohonnut Tampereen keskustaan vauhdikkaasti. Tämä kuva on kesäkuulta. Kuva: Antti Eintola / Yle

Saitko sähköpostia?

Lippuarvonnassa voittaneille tiedotetaan asiasta sähköpostilla 29.9. eli tänään keskiviikon aikana. Heillä on mahdollisuus lunastaa lippunsa 30.9.–15.10.

Henkilöt, jotka eivät ole voittaneet arvonnassa lainkaan tai joille on tarjottu vaihtoehtoisia lippuja, saavat lunastamattomiin päivälippuihin etuosto-oikeuden 16.–20.10.2021. Kaikille arvontaan osallistuneille tarjotaan päivälippuihin etuosto-oikeutta 21.–25.10.2021, jos lippuja on vielä jäljellä. Jos päivälippuja on tämän jälkeen vielä jäljellä, ne tulevat avoimeen myyntiin 27.10.2021.

– Kun tapahtumarakenteiden sijoittelu ja kansainväliset kiintiöt vahvistuvat, on mahdollista, että myyntiin vapautuu ensi vuoden puolella vielä pieniä määriä lippuja. Tästä mahdollisuudesta tiedotamme erikseen, 2022 Jääkiekon MM-kisojen pääsihteeri Heikki Hietanen sanoo tiedotteessa.

Helsingin otteluihin lippuja on saatavilla.

– Helsinkiin pääsee katsomaan huippujääkiekkoa, vaikka Tampereen ottelut jäisivät suuren suosion vuoksi paikan päällä näkemättä. Helsingissä toisistaan mittaa ottavat mm. Kanada, ROC, Sveitsi, Slovakia, Saksa ja Tanska, eli kovia pelejä on Helsingin areenallakin luvassa, Hietanen sanoo.

Myös VIP-paketteja Tampereelle on saatavilla vielä rajoitettu määrä.