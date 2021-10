Yhdysvaltoihin muuttanut Lotta Vehka-aho, 20, huomasi, kuinka nopeasti elämä voi muuttua – hän palasi Suomeen ja alkoi miettiä arvojaan uudella tavalla

– Ehkä olen oppinut sen, että mene unelmia kohti, mutta muista välillä pysähtyä miettimään, kuka olet. Ketä varten teet näitä asioita? Ja mitkä ovat arvosi? Ne ovat sellaisia asioita, joita tässäkin hetkessä mietin ja samalla tutustun itseeni ihan uudella tavalla. Ja se on ihan hauskaa!

Näin pohdiskelee 20-vuotias Lotta Vehka-aho ja hymyilee leveästi vastauksen jälkeen. Hymy on aito, vaikka siitä ei ole kovin kauan, kun ilo oli Vehka-aholta kateissa.

Kysymys kuului: mitä oppia reilu vuosi yliopistoelämää Yhdysvalloissa hänelle opetti?

Vehka-aho on Vimpelin Vedon kasvatti, joka vahvistaa tällä kaudella naisten Korisliigan hallitsevaa mestaria Kotkan Peli-Karhuja. Jos elämä olisi mennyt muutaman vuoden takaisten suunnitelmien mukaan, pelaisi hän tällä hetkellä koripalloa Yhdysvaltojen yliopistosarjassa. Pieni hetki voi kuitenkin muuttaa kaiken.

– Ensimmäistä vuotta oli jäljellä muutama peli, kun tein voimaharjoittelua kuntosalilla. Yhdessä liikkeessä selkä petti. Vamma osoittautui lopulta vakavaksi. Kipuja oli paljon, jopa ihan vaan kävellessä ja nukkuessa. Se kävi aika paljon mielen päälle, Vehka-aho muistelee alkuvuotta 2020.

Jonkin verran yksinäisyyttä

Pysähdys oli raju, sillä suomalainen oli pelannut loistavan tulokaskauden Florida Atlantic -yliopistossa. Hän oli vakiinnuttanut paikkansa aloitusviisikossa, sai peliaikaa 33 minuuttia per peli ja teki pisteitä yli 12 pisteen keskiarvolla. Joulukuussa hänet oli valittu konferenssin viikon tulokkaaksi ja korisukka heilui parhaimmillaan jopa 22 pisteen arvoisesti.

Kun samaan aikaan loukkaantumisen kanssa päälle puski myös kansainvälinen koronakriisi, päätti Vehka-aho palata Suomeen.

– Tunsin jonkin verran yksinäisyyttä. Olisin varmaan saanut apuja selän kanssa Floridassa, mutta ymmärrän myös sen, että voittaminen on siellä tosi tärkeää. Samalla minulle tapahtui muutenkin elämässä sellaisia asioita, että en voinut hyvin, Vehka-aho myöntää.

Lotta Vehka-aho suosittelee tavoittelemaan omia unelmia, mutta hänen mielestään kannattaa kiinnittää huomiota siihen, mihin lähtee ja mikä on matkan tarkoitus. Kuva: Rinna Härkönen / Yle

Suomesta on lähtenyt viime vuosina säännöllisesti useita koripalloilevia nuoria Yhdysvaltoihin opiskelemaan ja kehittymään koripalloilijana. Juuri täysi-ikäistyneelle nuorelle kasvun paikka voi olla karu, kun joutuu yksin maapallon toiselle puolen.

– Suosittelen silti tavoittelemaan omia unelmia, mutta kannattaa myös kiinnittää huomiota siihen, mihin lähtee ja mikä on sen tarkoitus. Kokemus vai se, että oikeasti haluaa kehittyä koripalloilijana ja pelata.

Asioita, joista nauttii

Mutta mitä Vehka-aho odottaa viikonloppuna alkaneelta kaudelta? Hän on ehtinyt pelata Korisliigaa 15-vuotiaasta asti Vimpelin Vedon paidassa ja viimeinen vuosi ennen Floridaan lähtöä meni HBA Märskyn riveissä. Kotkan Peli-Karhut on vienyt nimiinsä kolme edellistä jaossa ollutta Suomen mestaruutta ja kaupungissa on totuttu menestymään.

– Odotan vain sitä, että pääsen pelaamaan ja nauttimaan koripallosta. Elämässä täytyy tehdä niitä asioita, joista nauttii. Joka päivä. Koripalloa tärkeämpää on kuitenkin oma terveys ja rakkaat lähellä, Vehka-aho muistuttaa.

Sekä Vehka-ahon selkä että pää ovat nyt valmiina kauteen, ja Peli-Karhut lähtee eittämättä Korisliigaan yhtenä suosikkina. Vehka-ahon peli on kulkenut kauden alla lupaavasti.

PeKan mestarivalmentaja Roope Mäkelä siirtyi täksi kaudeksi KTP-Basketin miesten päävalmentajaksi ja naisten valmennusvastuun otti viime kauden apuvalmentaja Mika Hartonen. Mitä hän odottaa Vehka-aholta?

– Lotta pelaa hyvin korkealla intensiteetillä molemmissa päissä. Hyvä heittäjä ja raju puolustaja. Tuo puolustukseen juuri sitä, mitä valmentaja haluaa, Hartonen tiivistää.

Suuria muutoksia Hartonen ei lupaa PeKan peli-ilmeeseen.

– Puolustuspelaamisessa ei varmaan juurikaan muutoksia nähdä, mutta joitakin uusia juttuja hyökkäyspelissä kyllä. Toivon nopeaa peliä, joukkuepeliä, pallon liikettä ja rohkeutta. Totta kai paineita on, mutta jos täällä haluaa valmentaa, ne pitää kestää.

PeKan valmentaja Mika Hartonen uskoo, että Lotta Vehka-aho tuo joukkueen puolustukseen juuri sitä, mitä valmentaja haluaa. Kuva: Rinna Härkönen / Yle

Miksi ei pesäpallo?

Pienistä muutoksista huolimatta on asioita, jotka eivät kotkalaisesta koripallosta häviä. Lehtorantoja nähdään kentällä taatusti! Viime kauden parhaaksi pelaajaksi valittu Linda-Lotta Lehtoranta kiitteli kauden ennakko-infossa edellistä valmentajaa Roope Mäkelää siitä, että sai paljon vapauksia kentällä.

Nähtäväksi jää, salliiko Hartonen vapauksia kymmenettä kauttaan aloittavalle Lehtorannalle tai uudelle tulokkaalle Vehka-aholle. Nähtäväksi jää myös se, että missä vaiheessa viime vuosien luottopelaaja Zykera Rice tervehtyy normaaliin pelikuntoon.

Lopuksi on vielä pakko kysyä Vehka-aholta, miksi hän valitsi koripallon eikä pesäpalloa? Vimpeli kun tunnetaan pesispitäjänä, ja koripallossa naiset nousivat liigaan vasta kaudeksi 2014–15?

– Pelasin myös pesäpalloa yläasteelle asti, mutta kun pääsin koriksessa maajoukkueeseen ensimmäisen kerran, tuli aika valita laji. Päässä houkutteli jo silloin mahdollisuus päästä ulkomaille pelaamaan. Pesäpallossa se olisi ollut vaikeaa, Vehka-aho nauraa.

PeKa pelaa seuraavan ottelunsa keskiviikkona Catzia vastaan Lappeenrannassa.

