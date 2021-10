Kuopiolaisten kultajuhlat Helsingissä! KuPS varmisti Kansallisen liigan mestaruuden – "Tämä on meidän kaikkien mitali"

Kuopiolainen KuPS on varmistanut seurahistorian ensimmäisen Suomen mestaruuden, kun se voitti HJK:n 1–0 (0–0) Helsingissä. KuPS tarvitsi mestaruuteen vain pisteen eli tasapelin.

HJK pystyi ensimmäisellä puoliajalla puolustamaan vahvasti ja sen prässipeli oli tehokasta, eikä KuPS saanut kunnolla maalipaikkoja. Sen sijaan kotijoukkueen Ria Karjalaisella oli pari hyvää maalintekopaikkaa, kuten Linda Sällströmillä, mutta KuPS:n maalivahti Emma Immonen osoitti, miksi hän on liigan maalivahtieliittiä.

KuPS pystyi siirtämään pelin painopistettä heti toisen puoliajan alussa, ja kuopiolaisten maaliahne hyökkääjä Aino Kröger sai kaksi erittäin hyvää maalipaikkaa vajaan kymmenen minuutin pelin aikana.

KuPSin Lavdije Begollista tuli joukkueensa sankari ottelun 66. minuutilla, kun hän laukoi kuopiolaiset 1–0-johtoon. Maalia edelsi Emma Peuhkurisen loistava avaussyöttö vasemmalle laidalle Saana Hartikaiselle. Toiselle puoliajalle kentälle tullut Hartikainen malttoi odottaa taustalta tulevaa Begollia, ennen kuin vapautti hänet maalintekoon. Osuma oli albanilaiselle jo kauden yhdeksäs.

KuPS ei lähtenyt varmistelemaan maalin jälkeen, vaan haki lisäosumia. Se tarjosi paikkoja myös HJK:lle, mutta hyvistä tilanteista huolimatta kumpikaan ei onnistunut maalinteossa.

Kuopiolaiset seurat – Kuopion Pallotoverit (sittemmin Koparit), Kuopion MimmiFutis ja Pallokissat – ovat aiemmin yltäneet SM-mitaleille, mutta mestaruutta ne eivät ole saaneet. Loppuvuodesta 2018 syntynyt KuPS saavutti viime kaudella pronssia.

Katso Lavdije Begollin maali kuvaa klikkaamalla.

"Vaati pirusti töitä kaikilta"

Kuopiolaisen jalkapalloilun ilmentymä Neea Berg pääsi vihdoinkin mestaruusjuhliin. Jo 15-vuotiaana ensimmäiset naisten pääsarjaottelunsa pelannut Berg, 34, oli luonnollisesti ottelun jälkeen innoissaan.

– Huippufiilikset! Suurimmalta osalta olen kiitollinen, että saan olla tässä, tämä paita päällä ja tuo porukka, vielä mitalit kaulaan. Ei voisi olla siistimpää, kapteeni-Berg sanoi Yle Urheilulle.

KuPS on pelannut Kansallisessa liigassa kolme vuotta ja tehnyt nousujohteista tulosta. Ensimmäisenä vuotena KuPS saavutti viidennen sijan, toisena pronssia ja nyt mestaruuden. Berg mukaan tämä kolmen vuoden projekti on ollut huikea matka, mutta sen eteen on tehty myös paljon töitä.

– Pelaajat, valmennus, tausta, olosuhteet. Kolme vuotta siihen meni, että saimme mestaruuden Se vaatii pirusti töitä kaikilta, tämä on meidän kaikkien mitali, Berg sanoi, eikä tiennyt, miten mestaruusjuhlat tästä jatkuisivat.

– Emme ole ennen mestaruutta juhlineet, joten ei tiedä vielä.

"Huomenna ei vedetä palauttavia treenejä"

Tuore mestarivalmentaja Ollipekka Ojala myönsi olonsa olevan sekava, kun mestaruus oli varmistunut. Joukkue oli aloittanut projektin kolme vuotta sitten hiekkahallissa harjoittelemalla ja nyt se oli saavuttanut tavoitteensa. Ojalan mielestä matka on ollut antoisa ja sille, miksi KuPS on tällä hetkellä paras joukkue, löytyy myös selvät syyt.

– Koen, että seuran tuki on ollut yksi asia. Olemme pystyneet palkkaamaan toisen valmentajan (Liisa-Maija Rautio), ja sillä on ollut iso merkitys. Olemme pystyneet tekemään harjoitteluamme entistä ammattimaisemmin. Sitten meillä on bussillinen huippupelaajia ja muutama täsmälöytö tuohon, jotka ovat nostaneet tason tähän, Ojala listasi.

– Koko joukkue ja se työ, mitä on talvella tehty. Se on kumminkin lopulta se isoin tekijä.

Vaikka KuPS varmisti mestaruuden, on sillä vielä yksi peli jäljellä Kansallista liigaa. Se kohtaa hopeajoukkue TiPSin viikon kuluttua lauantaina kotonaan Kuopiossa. Tuolloin joukkue pääsee myös nostamaan mestaruuspokaalia. Ojalan mukaan joukkue hoitaa kauden ammattimaisesti loppuun asti.

– Haluamme voittaa sen viimeisen pelin ja sitten on isommat juhlat. Huomenna ei vedetä palauttavia treenejä, vaan tänään annetaan pikkuisen sille juhlalle paikkaa. Mutta ensi viikko vedetään treeneissä ihan normaalisti, Ojala kertoi.

Päivitys kello 16.07: Lisätty Neea Bergin kommentit.

Päivitys kello 16.25: Lisätty Ollipekka Ojalan kommentit.

