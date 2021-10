Veikkausliigan ja SM-liigan yleisömäärät ovat rajussa laskussa – SM-liigapomo selittää Huuhkajien ja HIFK:n parempaa kysyntää helsinkiläisten rohkeudella

Jääkiekon SM-liigan katsojakeskiarvo on pudonnut noin tuhannella kahden vuoden sisällä. Myös jalkapallon Veikkausliigassa Suomen mestaruustaiston kynnyksellä on jääty kauas normaalista.

Suomalaisten palloilusarjojen yleisömäärät ovat rajussa laskussa. Koronarajoituksia ei enää ole, mutta katsojat eivät ole tästä huolimatta löytäneet katsomoihin tuttuun tapaan.

Esimerkiksi Suomen mestaruudesta Veikkausliigassa taisteleva HJK kohtasi SJK:n ainoastaan 1017 katsojan edessä. Sarjaa johtavan KuPSin kotiottelua Ilvestä vastaan todisti puolestaan 1537 silmäparia.

Alemmassa jatkosarjassa lukemat olivat karumpia. FC Hongan kotiottelua katsoi ainoastaan 265 katsojaa, eikä millään paikkakunnalla päästy yli tuhannen katsojan.

Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaan mukaan koronatilanne ja puretut rajoitukset heijastuvat edelleen sarjan yleisömääriin.

– Aloitimme tänä vuonna vahvemmilla rajoituksilla ja vaikka niitä puretaan tällä hetkellä ja yhteiskunta on aukenemassa, niin se ei ole vielä heijastunut siihen, että yleisö olisi palannut lehtereille. Haasteellista ehdottomasti, Marjamaa kertoo Yle Urheilulle.

Suomalaisiin palloilusarjoihin on saanut ottaa lokakuun alusta lähtien katsomot täyteen. Kapasiteetin kanssa ei ole kuitenkaan ollut suurempia ongelmia, sillä esimerkiksi Veikkausliigan yleisömäärät ovat jääneet kauas aiemmasta tasosta.

Esimerkiksi kaksi vuotta sitten päätöskierroksen mestaruustaisto Turussa Interin ja KuPSin välillä sai 9125 katsojaa lehtereille. Ilman huippuotteluakin ylemmän jatkosarjan katsojakeskiarvo oli huima, 3061 katsojaa.

Nyt kolmen ottelun keskiarvo on vaatimaton 1377. Marjamaa ei kuitenkaan ota sen suuremmin kantaa siihen, ovatko seurat onnistuneet markkinoinnissa.

– Markkinoiminen on ollut hankalaakin, kun miettii lähtötilannetta. Ei ollut tarkkaa tietoutta rajoituksista, eikä niiden kanssa ole ollut varmasti helppoa operoida.

– Kun yhtäkkiä purskautetaan normaalikaavalle, se ei ole kaikista helpoin tilanne. Iso osa meidänkin seuroista pelaa sellaisissa kaupungeissa, missä on ollut koronaepidemian suurimpia lukuja ja kovimpia rajoituksia.

Alemman jatkosarjan lukemiin vaikuttaa kilpailullisen jännitteen puuttuminen. Koronatilanne pakotti sarjajärjestelmän muutokseen, joten eurokarsintaa ei pelata ollenkaan. Näin ollen alemmassa jatkosarjassa ei voi enää nousta taistelemaan europelipaikasta.

– Se vei kilpailullista jännitettä. Maajoukkuetauko antaa nyt seuroille vähän aikaa ratkaisupeleihin ja uskon, että tiettyjen pelien osalta lukemat palautuvat parempaan suuntaan, Marjamaa sanoo.

HJK:n kotiottelu SJK:ta vastaan sai niukasti yli tuhat katsojaa lehtereille. Kuva: Matti Raivio/All Over Press

"Syynä varovaisuus"

Myös SM-liigakatsomoissa on ollut vaisua. Vähiten katsojia on ollut Porissa, kun Ässät kukisti KalPan 1287 katsojan edessä. Myös Mikkelissä, Kouvolassa, Lahdessa ja Kuopiossa on jääty tällä kaudella alle 2000 katsojan.

Aikoinaan SM-liigassa tuhat tai kaksituhatta katsojaa oli harvinaisempaa. Nykyisin se on enemmän sääntö kuin poikkeus. Esimerkiksi syyskuussa 60 prosenttia otteluista pelattiin alle 3000 katsojan edessä.

SM-liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen näkee syyksi niin ikään koronan. Hän uskoo ihmisten olevan vielä varovaisia, kun rajoituksia on hiljattain poistettu.

– Muistetaan, että paikkakunnilla on edelleen ravintolapuolen rajoituksia. Koronapassia ei ole otettu käyttöön, maskin käyttämisessä on ollut epäselvyyksiä. Uskoisin, että taustalla on varovaisuutta, kun on ollut puhetta, että keitä on rokotettu ja keitä ei, Hiltunen sanoo.

Osalla liigapaikkakunnista oli rajoituksia vielä kauden alussa, mutta rajoitukset poistuivat viime viikon keskiviikkona 29. syyskuuta. Esimerkiksi HIFK ja yhden kerran myös SaiPa pelasivat 50 prosentin rajoituksilla täydellä kapasiteetilla.

75 prosentin kapasiteetilla pelanneista myös Lukko sai avauskierroksen viirinnostajaisiin 3350 katsojaa lehtereille.

Katsojia olisi kuitenkin saanut ottaa monella paikkakunnalla paljon enemmän. Sarjan syyskuun katsojakeskiarvo olikin vaatimaton 2927, kun kaksi vuotta aiemmin vastaava luku oli 4162.

Liigaseuroista HIFK on tosin kärsinyt merkittävästi koronarajoituksista, mikä on laskenut katsojakeskiarvoa. HIFK pelasi neljä ensimmäistä ottelua 50 prosentin kapasiteetilla, mutta myi jokaisen ottelun loppuun.

Koko liigan katsojakeskiarvo on kuitenkin laskenut merkittävästi tänä syksynä.

– Toki tilanne huolestuttaa, mutta olemme samaan aikaan luottavaisia, että yleisömäärät palautuvat normaaliin. Ymmärrämme sen, että paluu arkeen tapahtuu hitaammin kuin normaalina syksynä. Olemme menneet puolitoista vuotta rajoituksilla ja se varmaan ottaa aikaa.

Huuhkajat kiinnostaa

Suomen jalkapallomaajoukkueella ja SM-liigaseura HIFK:lla ei ole ollut ongelmia saada yleisöä tapahtumiinsa. Huuhkajat on myynyt lauantain MM-karsintaotteluun Ukrainaa vastaan jo yli 26 500 lippua. Viimeksi vastaavaa on nähty seitsemän vuotta sitten (26 548), kun Suomi kohtasi Kreikan EM-karsinnoissa.

HIFK puolestaan myi rajoitusten poistuttua yli 7800 lippua Nordenskiöldinkadulle.

Kuukausi sitten Huuhkajien MM-karsintaottelussa Kazakstania vastaan Pohjoiskaarre piti tunnelmaa yllä. Kuva: Matti Raivio/All Over Press

HIFK:n ensimmäiset neljä kotipeliä olivat loppuunmyytyjä 50 prosentin kapasiteetilla. Lokakuussa rajoitusten poistumisen jälkeen HIFK myi HPK:ta vastaan 7887 lippua. Kuva: Matti Raivio/All Over Press

Hiltunen arvelee, että suurempiin ihmismääriin tottuneet pääkaupunkiseutulaiset lähtevät aluksi rohkeammin tapahtumiin kuin muualla Suomessa.

– Pienemmissä kaupungeissa ja paikkakunnilla on enemmän varovaisuutta. Koen, että pääkaupunkiseudulla on totuttu isompiin ihmismääriin ja tapahtumiin ja siksi se on palautunut paremmin entiselle. Sen takia olen luottavainen, että tämä kehitys tapahtuu myös muissa kaupungeissa.

Ruotsissa palattu normaaliin

Länsinaapurissa ei ole tapahtunut yhtä merkittäviä muutoksia. Koronarajoitusten poistuttua 29. syyskuuta ihmisillä näyttää olevan suurempi tarve kokoontua. "Pienin" yleisömäärä oli viime lauantaina Brynäsissä, kun paikalla oli 4728 katsojaa.

Kun kahta viime viikon kierrosta vertaillaan vuoden 2019 kahteen ensimmäiseen kierrokseen, katsojakeskiarvo on noussut 6470 katsojasta yli 6500 katsojaan.

Otanta on pieni, mutta korona ei näytä vaikuttavan yhtä vahvasti Ruotsissa, jossa on pelattu puolitoista vuotta pääosin tyhjille katsomoille.

– Olen itsekin tällä hetkellä täällä Ruotsin puolella ja täällä normiarki näyttää siltä, kun koronaa ei olisikaan, Hiltunen kertoo puhelimitse.

Ruotsin jalkapallon pääsarjassa Allsvenskanissakin on riittänyt tunnelmaa viime aikoina. Kuva IFK Norrköpingin ja Hammarbyn kamppailusta viime viikonlopulta. Kuva: /All Over Press

Liigaseurat ovat Hiltusen mukaan kuitenkin varautuneet siihen, ettei yleisö palaa tällä kaudella normaaliin tapaan katsomoihin.

– Olemme tiedostaneet, että tämän vuoden liikevaihdot tulevat olemaan alempia kuin ennen pandemiaa. Siinä mielessä olemme huolissamme, mutta luottavaisia, että saamme yleisön palaamaan halleihin.

Yleisön paluuta helpottanee se, että Hiltusen mukaan SM-liigan tv-katsojamäärät eivät ole romahtaneet yleisömäärien tapaan.

– Kausi on alkanut positiivisesti katsojamäärissä ja sieltä on nähtävissä, että kiinnostavuus lajiin on olemassa: katsojamäärät ovat kasvaneet. Siellä ei näy merkkejä, että laji ei kiinnostaisi.

Hiltunen ei näe, että liigaseurat olisivat tehneet virheitä markkinoinnissa, vaikkakin hänen mukaansa aina riittää parannettavaa. Hän tosin toteaa, että SM-liigan on viestittävä kovemmin sen suhteen, että tapahtumat ovat turvallisia.

– Olemme luottavaisia, että tässä kauden aikana ja talven tullessa ihmiset palaavat mökeiltä tapahtumiin ja huomaavat, kuinka turvallista siellä on. Nyt on reilu kuukausi SM-liigaa pelattu, eikä mitään ryppäitä tai tartuntoja ole havaittu.

