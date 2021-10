Mika Kojonkoski halusi tietää, miksi hänen suojattinsa tulivat itkien kilpailuun – pian hänen puhelimensa soi ja pesti Kiinan mäkimaajoukkueessa päättyi potkuihin

Kuva: Jarno Kuusinen / All Over Press

Mika Kojonkosken valmennuksessa Kiina on saavuttanut kolme olympiapaikkaa Pekingin kisoihin. Kuva: Jarno Kuusinen / All Over Press

Mika Kojonkoski sai karvaasti kokea, miten nopeasti tilanteet muuttuvat kiinalaisessa urheilumaailmassa ja miten kiinalaisessa kulttuurissa käskyt tulevat kasvottomasti ylhäältä päin. Kojonkosken yhteistyö Kiinan mäkimaajoukkueen kanssa päätettiin yhdellä puhelinsoitolla, kun suomalaisvalmentaja oli ajamassa Klingenthalista Saksasta Sloveniaan.

– Kiinan mäkihypyn johtaja perusteli asiaa sillä, että ylemmillä johtajilla on kova paine, Kojonkoski kertoi puhelimitse Sloveniasta.

Kojonkoskella oli Kiinan joukkueen kanssa sopimus 30.4.2022 asti. Hän on pyytänyt irtisanomisensa kirjallisena, mutta ei ole tätä saanut.

Kojonkoski on ollut vuodesta 2018 lähtien rakentamassa Kiinan mäkihyppyä Pekingin olympialaisia varten ja onkin saanut nostettua tyhjästä hyppääjiä aina Grand Prix -tasolle asti. Lisäksi maa on Kojonkosken valmennuksessa saanut varmistettua jo kolme paikaa kotikisoihin.

Kiinalaisille Kojonkosken johtamistyyli ei ole kuitenkaan ollut tarpeeksi vaativaa. Kojonkoski on yrittänyt kasvattaa ja kannustaa hyppääjiään. Hän on saanut johtajilta kritiikkiä siitä, ettei ole käyttänyt esimerkiksi alkuverryttelyissä selkeää konseptia siitä, milloin verryttely alkaa ja mitä siinä tehdään.

Kojonkoski on myös useaan otteeseen törmännyt painostukseen. Kaksi vuotta sitten Taivalkosken leirillä eräs mukana ollut johtaja oli sitä mieltä, että urheilijoita pitää painostaa enemmän. Tämä johti siihen Kojonkosken mukaan, että kolme urheilijaa sai solisluumurtuman. Sen jälkeen painostus loppui.

Nyt kiinalainen valmennuskulttuuri pääsi “läiskähtämään” sisään viime viikonloppuna, kun joukkueen naiskilpailijat tulivat kilpailuun itkien. Kojonkoski halusi tietää, mitä oli tapahtunut ja vaati selvitystä johtajalta.

– Olen ollut tiukka omasta tavastani toimia. Sanoin hänelle, että jos se ei kelpaa, voimme lopettaa yhteistyön. Tunnin päästä tulikin puhelinsoitto, että yhteistyötä ei jatketa, Kojonkoski sanoi.

– Mäkihyppy totaalinen mentaalilaji, se on hyvin herkkää. Yksi väärä ajatus tai tunne, niin hyppy ei toimi.

Kojonkoskelle ei koskaan selvinnyt, mikä hyppääjiä oli itkettänyt.

Shokki kaikille

Kojonkoski ei ole ainoa, jonka yhteistyö kiinalaisten kanssa päättyi. Ryhmän kaikki ulkomaalaiset toimijat, muun muassa valmennuksessa ja huoltopuolella olleet Janne Ylijärvi ja Janne Happonen, sekä kiinalaistutkija ja tulkki lopettivat yhteistyön ryhmän kanssa.

Urheilijoille tästä kerrottiin maanantai-iltana.

– En ollut paikalla, kun apuvalmentaja kertoi tästä parhaille urheilijoille. Siellä oli kuulemma rivi urheilijoita, jotka halusivat lopettaa välittömästi. Se oli shokki kaikille. He ovat saaneet tehdä tätä turvallisessa ympäristössä ja olen ollut heille jonkinlainen isähahmo. Yritimme kääntää tämän positiiviseksi, että tämänkin on erilainen kokemus. Että tämäkin avartaa ja kasvattaa ja toimii oman kasvun peilinä. Toivottavasti tämä kokemus kantaa.

Klingenthalin viikonloppu sujui kiinalaisilta tuloksellisesti alakanttiin, sillä ainoastaan Peng Qingyue selviytyi naisten kisaan, mutta ei päässyt toiselle kierrokselle. Kojonkoski on kuullut huhuja, ettei tulokset ole tyydyttäneet kiinalaisia, mutta hän muistuttaa, että suurin osa on päässyt kansainväliselle tasolle ilman aiempaa kokemusta mäkihypystä. FIS-cupin pisteille on hypännyt yhteensä 19 kiinalaishyppääjää, Continental-cupin pisteille 8 ja Grand Prix -pisteille 4.

– Koekierroksilla heillä on ollut parempia yksittäisiä hyppyjä kuin kisatuloksissa, mutta niitä ei ole saatu vain tulostettua kisoissa ulos. Minun suunnitelmissani tämän kesän piti olla opettelua kansainväliseen kilpailuun, mutta harjoittelun määrä oli minusta aivan liian kovaa koko ajan. Kiinalaiset varmaan ajattelivat, että tänne tullaan voittamaan.

Johto Kojonkosken yläpuolella on vaihtunut kolmen vuoden aikana useaan otteeseen ja nykyisen johtajan Xu Gaohangin tausta urheilun kanssa on varsin kapea. Hän on toimistopäällikkö, joka on toiminut venäläisten valmentajien tulkkina.

– Yksilönarvostus on pientä Kiinassa. Systeemi on tärkeää, johtaminen ja johtajat ovat tärkeitä. Minun ajatusmaailmani on erilainen. Ja myös tähän projektiin minulla on ollut erilainen ote, sillä tämä on ollut tavallaan minun luomukseni, Kojonkoski sanoi.

– Olen toisaalta pettynyt, toisaalta helpottunut, koska hässäkää tässä ympärillä on riittänyt. Mitä paremmaksi hyppääjät ovat tulleet, sitä enemmän sitä hässäkkää on ollut.

Lue myös:

Miten ihmeessä Kiinan ja Mika Kojonkosken umpihullu projekti onnistui? Ummikko kiinalainen saavutti mäkihypyn olympiapaikan älyttömän lyhyessä ajassa