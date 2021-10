Rion olympianyrkkeilyjen tutkinta julki – Mira Potkosen mitali olisi jäänyt saamatta, jos kaikki tuomariäänet olisi huomioitu

Kanadalaisen juristin Richard McLarenin johtama tutkinta Rion vuoden 2016 olympialaisten nyrkkeilyistä on julkaistu (siirryt toiseen palveluun) ja ollut esillä julkisuudessa. Tutkinta liittyy Rion tuomarityöskentelyyn

Selvityksen mukaan ainakin 11 ottelussa epäillään tulosmanipulaatiota. Tämän lisäksi raportissa mainitaan otteluita, joissa oli "potentiaalia manipulaatiolle". Näihin kuuluu myös Mira Potkosen puolivälieräottelu irlantilaista Katie Tayloria vastaan. Sitä ei otettu tarkempaan tutkintaan.

Potentiaali viittaa Riossa käytettyyn pistelaskujärjestelmään. Viisi tuomaria syötti jokaisessa ottelussa pisteensä järjestelmään. Järjestelmä arpoi kolmen tuomarin pisteet, jotka otettiin huomioon. Potkonen oli tässä onnekas. Hän voitti Taylorin tuomariäänin 2–1. Jos kaikkien tuomarien pisteet olisi huomioitu, Taylor olisi voittanut 3–2.

Potkonen varmisti voitolla pronssimitalin. Hän otti pronssia myös Tokiossa tänä vuonna.

– Selvitys on hyvin kattava ja vasta ensimmäinen osa on julkistettu. Keskeisessä asemassa ovat kisojen tuomarit ja sitä kautta kansainvälisen nyrkkeilyliiton johto. Potkosen ottelu ei kuulu niihin, joista on jatkotutkintaa tulossa, Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) tutkintapäällikkö Jouko Ikonen totesi.

Kansainvälinen olympiakomitea uhkasi Rion jälkeen hyllyttää nyrkkeilyn olympialaisista. Lopulta Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) sulki Kansainvälisen nyrkkeilyliiton Aiban Tokion kisojen järjestelyistä ja järjesti nyrkkeilyt itse.

