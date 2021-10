Kalle Rovanperän jatkosopimus Toyotalla varmistui, Esapekka Lappi jakaa kolmannen Yariksen Sebastien Ogierin kanssa

Kuva: All Over Press

Kalle Rovanperä jatkaa Toyotalla myös tulevina vuosina. Kuva: All Over Press

Toyotan kuskinelikko ensi vuodelle on Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Sebastien Ogier sekä Esapekka Lappi.

Toyota on julkistanut kuljettajapalettinsa ensi kaudelle rallin MM-sarjassa (siirryt toiseen palveluun). Odotetusti Kalle Rovanperä ja Jyväskylän MM-rallin viime viikonloppuna voittanut Elfyn Evans ajavat täyden kauden, ja uransa kahdeksatta maailmanmestaruutta viimeisellä täydellä kaudellaan jahtaava Sebastien Ogier on mukana osassa kilpailuista.

Ogierilla on ensi kaudella uusi kartanlukija, kun Benjamin Veillas korvaa uransa päättävän Julien Ingrassian.

Ogierilta vapautuvissa kisoissa kolmatta Yarista ajaa Esapekka Lappi, joka palasi WRC:n rattiin kymmenen kuukauden tauon jälkeen komeasti ajettuaan Jyväskylässä neljänneksi. Lappi ajoi Toyotalla voittoon Jyväskylän MM-rallissa kesällä 2017.

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala on tyytyväinen nelikkoonsa, kun MM-sarjassa siirrytään uudelle hybridiaikakaudelle.

– Olen todella iloinen, että meillä on näin vahva kokoonpano uudelle vuodelle ja uudelle aikakaudelle. Olemme nähneet Kallelta upeita esityksiä tänä vuonna, ja hän kehittyy koko ajan kerryttäen kokemusta, Latvala totesi tiedotteessa.

– Esapekka on näyttänyt, että hän voi voittaa meillä. Sittemmin hän on kehittynyt paljon, ja hän on todella motivoitunut, Latvala jatkoi.

Rovanperä odottaa uutta aikakautta innolla.

– Ensimmäiset kaksi vuottani ovat olleet todella hyviä. Olen oppinut paljon, ja tiimi on antanut mahdollisuuden ajaa omalla tavallani ilman paineita. Meillä on iso haaste edessämme, mutta on hyvä asia auton kehitystyön kannalta tuntea jo tiimi.

Lappi sanoo, että paluu Toyotalle on kuin saapuisi taas kotiin.

– Minulla on hienoja muistoja menneisyydestä, ja oli taas tosi kiva työskennellä tiimin porukan kanssa Jyväskylässä. Heti kun asetuin Yarikseen, tuntui siltä, että tämä on minun autoni.

Rallin MM-sarjassa ajetaan vielä kaksi osakilpailua, joista ensimmäinen on vuorossa ensi viikolla Espanjassa. Jyväskylässä keskeyttänyt Rovanperä on MM-sarjassa neljäntenä pisteen Hyundain Thierry Neuvillen perässä. Suomalaisässä satutti selkäänsä viime viikonloppuna ulosajossa, eikä hän ollut mukana kisan huipentaneella Power Stagella.

Muut tehdastiimit Hyundai ja M-Sport kertoivat kuljettajakuvioistaan eilen. Jo aiemmin varmistuneiden Ott Tänakin ja Neuvillen lisäksi kolmannen Hyundain jakavat ensi kaudella Dani Sordo sekä Oliver Solberg. Erinomaisia otteita Hyundailla esittänyt Craig Breen saa puolestaan mahdollisuutensa ajaa täyden MM-sarjakauden M-Sportin Fordilla.

Uutista täydennetty kommenteilla kello 11.18.

Lue myös:

Craig Breen saa näyttää kyntensä M-Sportilla – "Olen tehnyt tämän eteen töitä koko elämäni"

Jyväskylän MM-rallissa nähtiin tallipaikoistaan taistelevien kuljettajien show! Asiantuntija ei ole huolissaan historiallisen synkistä suomalaistuloksista

Miksi ihmeessä Kalle Rovanperä starttasi selkä kipeänä vielä Jyväskylän MM-rallin päätökseen? "Haluttiin pelata viimeistä pistettä"

Tallipäällikkö Jari-Matti Latvala juhlii voittoa Jyväskylän MM-rallissa! Evans kukisti Tänakin, Lappi upeasti neljäs – kertaa tästä kisan tapahtumat

Tältä näyttää, kun selkäongelmista kärsivä Kalle Rovanperä "ajaa hissun kissun" Jyväskylän MM-rallissa – nopeusmittarissa silti 170 km/h!

Jyväskylän MM-ralliin saatiin yllätysvoittaja, Elfyn Evansilta täydellinen kilpailu – Yle seurasi hetki hetkeltä