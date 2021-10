Jalkapallon naisten huippuliigassa paljastuneet väärinkäytökset järkyttävät – Natalia Kuikka ja muut pelaajat nousivat seurapomoaan vastaan

Lindsey Horanilla ja Portland Thornsin pelaajilla oli paidassaan vahva viesti ennen ottelua Houston Dashia vastaan. Natalia Kuikka on kuvassa kolmantena kävelevä Portland Thornsin pelaaja.

Lindsey Horanilla ja Portland Thornsin pelaajilla oli paidassaan vahva viesti ennen ottelua Houston Dashia vastaan. Natalia Kuikka on kuvassa kolmantena kävelevä Portland Thornsin pelaaja. Kuva: Getty Images

Arvostettu yhdysvaltalainen The Athletic julkaisi viime viikon torstaina jutun (siirryt toiseen palveluun), jossa useat Yhdysvaltain naisten pääsarjan NWSL:n pelaajat kertoivat kokemistaan vääryyksistä mestarivalmentaja Paul Rileyn, 58, alaisuudessa. Rileyta syytettiin muun muassa pakottamisesta seksuaaliseen tekoon.

Juttu käynnisti tapahtumavyöryn, ja sarjan kulisseissa on kuohunut. Useat pelaajat nimekkäät pelaajat Alex Morganin ja Megan Rapinoen johdolla ovat vaatineet liigaa tilille tapahtumista.

Viikon aikana on ehtinyt tapahtua paljon: Riley, 58, sai lähteä North Carolina Couragen peräsimestä, NWSL perui viikonlopun ottelunsa, NWSL:n komissaari Lisa Baird erosi ja entinen oikeusministeri Sally Q Yates aloitti tapauksesta tutkinnan.

Portland piti tapauksen salassa

Suomalaispuolustaja Natalia Kuikan seura Portland Thorn on yksi tapahtumien keskiössä olevista seuroista. Riley valmensi seurassa vuosina 2014–2015. Kauden 2015 päätteeksi nyt jo jalkapallouransa päättänyt Meleana "Mana" Shim teki Rileyn käytöksestä valituksen.

Portland tutki asian, eikä uusinut valmentajan sopimusta. Tiedotteessa ei kuitenkaan kerrottu syytä. Lisäksi seura saattoi tapauksen NWSL:n tietoon.

Sittemmin myös toinen Portlandissa pelannut pelaaja, Sinead Farrelly, paljasti The Athleticille, kuinka Riley oli pakottanut hänet seksiin pelatessaan Rileyn alaisuudessa New York Furyn riveissä 2011. Farrellyn mukaan Riley pakotti myös Shimin ja Farrelyn suutelemaan keskenään asunnossaan.

Portlandin omistaja Merritt Paulson pahoitteli asiaa seuran verkkosivuilla julkaisemassaan avoimessa kirjeessä. (siirryt toiseen palveluun)

– Olisimme voineet tehdä enemmän. Pyydän anteeksi Manalta ja Sineadilta ja kaikilta muilta, jotka ovat kärsineet asiasta. Toivotan tutkimukset tervetulleeksi. Myös muutos positiiviseen niin organisaatiossa kuin NWSL:ssä on tervetullut. Sen olisi pitänyt tulla jo aiemmin, Paulson sanoi.

Ulostulossaan Paulson listasi lisäksi useita eri toimenpiteitä, miten seura aikoo välttää vastaavat tapaukset jatkossa. Portland kertoo panostavansa avoimempaan ja turvallisempaan dialogiin ja rakentavansa tukipalvelua, jonka avulla organisaatioon kuuluvat voisivat anonyymisti raportoida ahdistelu- ja syrjintätapauksista.

Natalia Kuikka kuuluu Portlandin avainpelaajiin. Kuva: All Over Press

Pelaajille tämä ei riittänyt. He vaativat seuran General Managerin Gavin Wilkinsonin hyllyttämistä tutkinnan ajaksi. Myös Kuikka julkaisi pelaajien ulostulon Instagram-tilillään. (siirryt toiseen palveluun)

Portland tiedotti Twitter-tilillään juuri ennen Houstonia vastaan pelatun ottelun alkua, että Wilkinson on siirretty sivuun tutkinnan ajaksi.

Pelaajat protestoivat näyttävästi

Riley ei ole ainoa valmentaja, joka on saanut lähtöpassit viime aikoina. Viime viikolla myös Washington Spiritin päävalmentaja Richie Burke sai potkut NWSL:n saatua tutkimuksensa päätökseen. Burke hyllytettiin tehtävästä jo elokuussa, kun useat entiset ja nykyiset pelaajat syyttivät häntä rasistisesta ja epäasiallisesta käytöksestä.

NWSL:n mukaan Burke ei saa jatkossa työskennellä keidenkään NWSL-liigan pelaajien kanssa. (siirryt toiseen palveluun)

Neljä eri miesvalmentajaa on saanut väistyä tehtävistään neljän edeltävän kuukauden aikana kentän ulkopuolisten syiden takia. Valmentajia on syytetty esimerkiksi seksuaalisesta ahdistelusta, verbaalisesta kiusaamisesta, myrkyllisestä työilmapiiristä sekä rasistisista ulostuloista. Entistä järkyttävämmän tapauksista tekee, että lähes joka tapauksen kohdalla valmentajien ongelmallinen käytös on ollut tiedossa jo ennen valmentajan pestaamista. Tästä huolimatta seurat ovat päätyneet palkkaamaan epäasialliseen käytökseen syyllistyneitä valmentajia.

Keskiviikon ottelussa nähtiinkin näyttäviä protesteja. Ensimmäisenä pelatussa Gotham FC:n ja Washington Spiritin välisessä ottelussa peli keskeytyi kuudennella minuutilla, kun pelaajat lakkasivat pelaamasta ja kokoontuivat ympyrään. Myös Kuikan edustama Portlandin ottelussa nähtiin vastaavanlainen protesti.

Portland Thornsin ja Houston Dashin pelaajat lopettivat pelaamisen ja kerääntyivät keskiympyrään. Kuva: All Over Press

Ongelmia myös muualla

NWSL:n paljastusten jälkeen tapauksia on ilmennyt muuallakin. Australian maajoukkuetta edustanut Lisa de Vanna kertoi kokemastaan häiriökäyttäytymisestä ja seksuaalisesta ahdistelusta.

– Onko minua häiritty seksuaalisesti? Kyllä. Onko minua kiusattu? Kyllä. Olenko nähnyt asioita, jotka ovat tehneet oloni epämukavaksi? Kyllä, Da Vanna sanoi Sydneyn Daily Telegraphin mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Venezuelan naisten maajoukkueen pelaajat kertoivat tiistaina, että joukkueen entinen päävalmentaja on ahdistellut heitä seksuaalisesti.

Suomessa valmentajan epäasiallinen käytös nousi otsikoihin kesällä, kun Ilveksen päävalmentaja syyllistyi alatyyliseen kielenkäyttöön. Hän sai Palloliiton kurinpidolta kolmen ottelun toimitsijakiellon ja lopulta seura hyllytti hänet tehtävästä.

