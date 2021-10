Aleksander Barkoville hurjan rahakas jatkosopimus – tähtihyökkääjä tienaa enemmän kuin kukaan suomalaiskiekkoilija aiemmin

Aleksander Barkov on Panthersin ykkössentteri.

Aleksander Barkov on Panthersin ykkössentteri. Kuva: 2020 NHLI / Getty Images

NHL-seura Florida Panthersin tähtihyökkääjä Aleksander Barkov saa kaudesta 2022–2023 lähtien kovinta palkkaa suomalaisjääkiekkoilijoista koskaan.

26-vuotias Barkov on tehnyt seuran kanssa kahdeksan vuoden ja 80 miljoonan dollarin jatkosopimuksen. Suomalaishyökkääjä siis kuittaa keskimäärin 10 miljoonaa dollaria, eli noin 8,6 miljoonaa euroa per kausi. Asiasta uutisoi The Athletic. (siirryt toiseen palveluun)

NHL:n parhaaksi puolustavaksi hyökkääjäksi valitun Barkovin nykyinen sopimus kestää tulevan kauden loppuun. Barkov on kuitannut nykyisellä sopimuksellaan keskimäärin 5,9 miljoonaa dollaria vuodessa.

Barkov aloittaa lokakuussa jo yhdeksännen kautensa NHL:ssä. Viime kaudella keskushyökkääjä teki 50 ottelussa 58 pistettä.

Barkov valittiin torstaina Leijonien olympiajoukkueeseen. NHL-kausi alkaa 12. lokakuuta.

