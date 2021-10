Roope Hintz on koko NHL:n ykkönen yllättävässä tilastossa – tässä ovat taalaliigan halvimmat tähdet

Roope Hintz oli halvin piste per peli -pelaaja NHL:ssä.

Pohjois-Amerikan jääkiekkoliiga NHL on palapeliä, jossa seurat pyrkivät rakentamaan palkkakaton puitteissa mahdollisimman hyviä joukkueita.

Onnistuakseen seurojen on löydettävä esimerkiksi mahdollisimman hyviä lahjakkuuksia. Varaustilaisuudessa näille pelaajille voi tarjota tulokassopimusta, jolla voi saada hyvän ja halvan tähtipelaajan kolmeksi seuraavaksi kaudeksi.

Näissä onnistuminen puolestaan jättää palkkakattoon tilaa NHL:n supertähtien palkkaamiseen. Lopulta voi muodostua joukkue, jolla taistellaan taalaliigan mestaruudesta.

Yle Urheilu listasi halvimpia NHL-pelaajia eri tilastojen valossa. Käytimme viime kauden tuloksia ja alkaneen kauden sopimuksia, jotta voimme hahmottaa paremmin tämän kauden halvimpia parhaita pelaajia. Käytämme tilastoissa cap hitia eli pelaajan palkasta palkkakattoon laskettavaa summaa.

Halvimpien tehopisteiden listan kärjestä löytyy viisi tulokaspelaajaa. Tilaston ykkösnimi on Dallas Starsin vuoden 2017 toisen kierroksen varaus Jason Robertson. 22-vuotias yhdysvaltalainen pelasi ensimmäisen täyden kautensa ja teki 51 ottelussa 17+28=45 pistettä. Koko liigan pistepörssissä Robertson oli 44:s.

Robertsonin yhdelle pisteelle kertyy 795 000 dollarin sopimuksella hintaa noin 17 600 dollaria.

Halvimpien pisteiden listan kiinnostavin nimi on Toronto Maple Leafsin sentteri Jason Spezza. 38-vuotias konkari on pelannut NHL:ssä kaikkiaan 1177 ottelua tehoin 351+619=970, mutta kanadalainen aloittaa tästä huolimatta jo kolmannen kautensa Torontossa alle miljoonan dollarin kausiansioilla.

Toronton Jason Spezza ylsi korkealle halvimpien pisteiden listalla. Kuva: Getty Images

Spezza teki viime kaudella 54 ottelussa pisteet 10+20=30 eli jokaista pistettä kohden Leafs pulitti ainoastaan 25 000 dollaria.

Toinen kärkipään kiinnostava nimi on Florida Panthersin Carter Verhaeghe. 36 (18+18) pistettä viimeistellyt kanadalainen pelaa vielä tämän kauden miljoonan dollarin vuosiansiolla.

Carter Vergaeghe löytyy kärkipäästä myös halvimpien maalien listalla. Suomalaisista korkeimmalle yltää Edmonton Oilersin Jesse Puljujärvi, joka viimeisteli viime kaudella 15 maalia, jolloin jokaiselle maalille kertyi hintaa noin 78 300 dollaria.

Puljujärvi on pelannut loistavan harjoituskauden, joten suomalainen voi hyvinkin parantaa ansioitaan tämän kauden suorituksillaan. Puljujärven kaksivuotinen sopimus päättyy kauden jälkeen.

Myös New York Rangersille 48 ottelussa pisteet 9+8=17 viimeistellyt Kaapo Kakko on 25 parhaan listalla. Harjoituskaudella väläytelleen Kakon sopimus päättyy niin ikään ensi keväänä.

Halvimpien syöttöjen listan ykkönen on New York Rangersin yhdysvaltalaispuolustaja Adam Fox, joka on osoittautunut kultakimpaleeksi Rangersille.

23-vuotias puolustaja pelasi keväällä 2019 maansa MM-joukkueessa, ja on sen jälkeen loistanut NHL:ssä.

Debyyttikaudellaan 2019–2020 Fox viimeisteli 70 kamppailussa pisteet 8+34=42 ja viime kaudella tehoja kertyi 55 ottelussa tätäkin enemmän, 5+42=47.

Fox ylsi halvimpien pisteiden listalla niukasti toiseksi, mutta syöttöjen listalla hän on ylivoimainen ykkönen. Fox oli Rangersilta todellinen löytö, sillä hänet varattiin vasta tilaisuuden 66:ntena pelaajana.

Viime kaudella NHL:ssä kaikkiaan 22 pelaajaa saavutti yli piste per peli -tahdin NHL:ssä. Tällä mittapuulla halvin pelaaja on Dallas Starsin suomalaistähti Roope Hintz, joka viimeisteli 41 ottelussa pisteet 15+28=43.

Suomalaisista listalle yltävät myös Sebastian Aho (24+33=58)ja Mikko Rantanen (30+36=66) ja Aleksander Barkov (26+32=58).

Barkov teki hiljattain kahdeksan vuoden ja yhteensä 80 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen Florida Panthersin kanssa. Kuva: 2021NHLI

Listan nimistä Hintzin tehopisteen hinta oli toiseksi halvin. Supertähti Connor McDavid teki puolestaan liigassa eniten pisteitä (1,88 ottelua kohden), mutta liigan kalleimpana pelaajana yhden tehopisteen hinta on tällä listalla olevien pelaajien kohdalla kymmenenneksi kallein.

Minnesota Wildin suomalaisvahti Kaapo Kähkönen, 25, on tilastossa toisena. Hän pelasi viime kaudella 24 ottelua, joista voittoja kertyi 16 kappaletta. Torjuntaprosentilla 90,2 (2,88 KA) operoinut suomalainen tienaa kaudessa 725 000 Yhdysvaltain dollaria eli jokaisen voiton hinta on noin 45 300 dollaria.

Kärkeen mahtuu muitakin suomalaisvahteja. 17 voittoa torjunut Chicago Blackhawksin Kevin Lankinen tuo yhden voiton noin 47 000 dollarilla. St. Louis Bluesin Ville Husso puolestaan torjui yhdeksän voittoa 17 ottelusta eli yksi voitto irtoaa noin 83 000 dollarilla.

Halvimpien maalivahtien kohdalla huomionarvoista on se, että ainoastaan Dallas Starsin Jake Oettinger oli tulokasvahdin sopimuksella.

Grafiikassa on listattuna yli 1,00 maaliodottamaa 60 minuuttia kohden kerryttäneet pelaajat.

Maaliodottama kertoo yksittäisen tilanteen osalta todennäköisyyden, jolla laukaus päätyy maaliin. Maaliodottamaa mitataan maalipaikkojen laadulla eli esimerkiksi laukauksen etäisyys ja kulma, josta laukaus lähtee, vaikuttavat maalin todennäköisyyteen.

Näin ollen kaukolaukaus kerryttää vähemmän maaliodottamaa kuin laukaus maalin edestä. Yhteenlaskettu maaliodottama kertookin pelaajan tai joukkueen oletetun maalimäärän keskimääräisellä peliesityksellä.

Esimerkiksi Jesse Puljujärvi on kerryttänyt laukauksillaan maaliodottamaa 1,1 maalia ottelua kohden.

Puljujärvi pelasi loistavan harjoituskauden. Kuva: Getty Images

Suomalaispelaajista yli 1,00 ottelukohtaiseen maaliodottamaan ylsivät myös Aleksander Barkov (1,14), Sebastian Aho (1,12) ja Mikko Rantanen (1,2), mutta he eivät yltäneet halvimpien pelaajien listalle palkkojensa puolesta.

