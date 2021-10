Petra Olli maksoi menestyksestään kovan hinnan – terapia ja lääkitys pelastivat: "Muuten en istuisi nyt tässä"

Olen elänyt loistokkaan uran ja elämän, mutta myös uhrannut paljon ja kokenut kovia. Vapauden hinta, jota nyt maksan, on ollut pirun kallis. Nyt olen vapaa, mutta myös sairas.

Kirjan (Petra Olli – Painija, Tammi 2021) alkusanat kertovat paljon. Petra Olli nousi Lappajärveltä painin maailmanmestariksi, mutta maksoi menestyksestään lopulta kovan hinnan. Olli kertoo tarinansa avoimesti Mikko Kekäläisen kirjoittamassa, tiistaina julkaistavassa kirjassa.

Lokakuussa 2018 Ollia juhlittiin suomalaisen painin pelastajana. Hän toi MM-kultaa Suomeen 21 vuoden odotuksen jälkeen.

Sen jälkeen Ollin piti olla sinivalkoisten suuri olympiatoivo. Kesällä 2019 kaikki kuitenkin muuttui. Kilpailemisesta ja harjoittelusta ei tullut mitään.

– Jälkeen päin kun miettii, niin ne olivat kyllä kovia aikoja. Yhtäkkiä ei meinaa saada itseään sängystä ylös, eikä osaa pukea sanoiksi, että mikä minua vaivaa, Olli kertaa vaikeuksiaan Urheiluhullut-ohjelmassa.

Kuuntele Urheiluhullut: vieraana Petra Olli

Julkisuudessa painijan todellista ongelmista ei tuolloin tiedetty mitään. Olli kärsi ahdistuskohtauksista, joihin hän sai hetkellistä helpotusta alkoholista. Ruoan liiallisen ahmimisen hän yritti hoitaa ulostuslääkkeillä.

– Se oli itselleni myös todella ristiriitaista. En halunnut kertoa yksityisasioitani julki, kun en edes tiennyt, mikä minua vaivaa. Nouseeko se liekki sieltä vielä, onko tämä vain ohimenevä ajanjakso?

Petra Olli myöntää, että hänen on ollut vaikeaa luottaa ihmisiin. Kuva: Yle/Sebastian Backman

Liekki ei noussut. Ollilla diagnosoitiin masennustila, johon määrättiin lääkitystä ja psykoterapiaa.

– Se oli ihmeellinen tunne, kun on aina ollut kovapäinen ja tehnyt kaiken viimeisen päälle. Sitten huomasi oman haavoittuvuutensa. Tällaiselle ihmiselle, joka ei luota kehenkään ja on aika sulkeutunut, niin oli vaikeaa hakea apua ulkopuolisilta.

Terapian ja lääkityksen avulla Olli sai lopulta itsestään otteen.

– Kyllä ne auttoivat. Muuten en istuisi nyt tässä. Eikä mitään kirjaa olisi kirjoitettu. Pikkuhiljaa löydettiin keinoja, joilla vaikeuksista päästiin yli. Helppoa se ei ollut. Enkä sano, että elämäni on vieläkään mitään ilotulitusta. Erilaisia ajanjaksoja on, mutta nyt on keinot päästä niistä yli, hän kertoo.

"On peiliin katsomisen paikka"

Painijan puhumattomuus ja sulkeutuneisuus olivat Petra Ollin mukaan yksi syy siihen, miksi hänen ja pitkäaikaisen valmentajansa Ahto Raskan välit eivät olleet parhaat mahdolliset.

– Ehkä yksi asia, jossa epäonnistuimme Ahton kanssa, siis me molemmat, oli se, että meidän puheyhteys oli vain painin ja urheilun ympärillä, Olli sanoo.

Painivalmentaja Ahto Raska antaa neuvoja Petra Ollille molskin laidalta. Kuva: Vesa-Matti Savinen

Yhteistyö tuotti menestystä urheilussa, mutta nyt kun Olli tarkastelee yhteistyötä uran jälkeen, hän olisi toivonut kaksikon puhuvan muustakin kuin painista.

– Meidän molempien olisi pitänyt olla avoimempia ja puhua myös urheilun ulkopuolisista asioista. Kun käyt pari kertaa salilla päivässä ja vedät sen neljä viisi tuntia treeniä, niin jos valmentaja ei tiedä, mitä yksityiselämän ongelmia urheilijalla on, niin eihän hän osaa niihin reagoida.

Miksi valmennussuhteesta tuli sellainen?

– Uskon, että tässä kohtaa on peiliin katsomisen paikka. Kuten olen sanonut, ja vanhemmat sekä monet läheiset ihmiset ovat minulle sanoneet: olen kyllä verbaalisesti lahjakas ja osaan jauhaa paljon paskaa, mutta kun mennään niihin syvimpiin asioihin, niin sitten tulee se pohjalainen luonne, että kyllä minä pärjään, älkää huolehtiko.

Olli kertoo pitäneensä liian paljon asioita sisällään. Kyse on hänen mukaansa ollut jonkinlaisesta suojakilvestä.

Terapian ja lääkityksen avulla Petra Olli sai itsestään otteen. Kuva: imago/Aleksandar Djorovic/ All Over Press

– Joo. Minun on ollut vaikeaa luottaa ihmisiin. Sitä voi peilata vaikka urani painonpudotusongelmiin. Huippuravintovalmentajat tekivät ohjelman, että noudata tätä. No, sitten paino ei tippunutkaan niin kuin halusin muutaman päivän jälkeen, niin otin sitten itse vastuun siitä, koska muka osaan tehdä sen itse paremmin. Onneksi olen oppinut, että asioita voi delegoida, eikä tarvitse olla aina itse oikeassa kaikessa, Olli sanoo.

Minkälaiset välit sinulla on nykyään Ahto Raskan kanssa?

– No ei me ihan viikoittain tai kuukausittainkaan olla yhteydessä tai soitella tai viestitellä, mutta kun vietän itsekin aikaa paljon Virossa, niin siellä nähdään silloin tällöin. Kesällä oli olympialaisiin valmistautuville urheilijoille Tallinassa leiri, ja Ahto kysyi, että haluanko tulla valmentajaksi sinne. Tein siellä sitten koutsin hommia. Tällä viikolla olisi tarkoitus mennä Viroon, ja varmaan siellä nähdään Ahton kanssa.

Petra Olli oli Jussi Paasin vieraana Urheiluhullut-ohjelmassa, jossa Olli kertoo muun muassa kirjaprojektin taustoista, kokemistaan vaikeuksista ja tulevaisuuden suunnitelmistaan. Kuuntele Urheiluhullut Yle Areenasta.

Lue myös:

Kirja: Petra Olli uhrasi urheilulle fyysisen ja henkisen terveytensä – painin maailmanmestari on maanantaina Urheiluhullujen vieraana

Maailmanmestaripainija Petra Olli Turun kirjamessuilla: "Nyt on ura ja lopettaminen käsitelty, ja laitettu piste sille aikakaudelle"