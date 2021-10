Ruotsissa rikotaan yleisöennätyksiä, Suomessa katsomot ovat edelleen puolityhjiä – tilastot näyttävät, mitä tapahtui lokakuun alussa

Ruotsissa on rikottu yleisöennätyksiä koronarajoitusten purkamisen jälkeen. Ylen kirjeenvaihtaja Kirsi Heikel kertoo jutun päävideolla urheilutapahtumien yleisömääristä Ruotsissa.

Koronarajoitusten purkaminen on näkynyt eri tavalla Suomen ja Ruotsin miesten jääkiekon pääsarjojen katsomoissa, osoittavat tilastot.

Ruotsin pääsarjassa SHL:ssä katsomorajoituksista luovuttiin 30. syyskuuta. Myös SM-liigassa on voitu pelata ilman yleisörajoituksia lokakuun alusta lähtien.

Ruotsissa yleisökeskiarvo on noussut syyskuun lopun jälkeen selvästi. Rajoitusten kanssa keskiarvo oli 2 000:n paikkeilla – nyt SHL-pelejä on käynyt katsomassa parhaimmillaan viikossa jopa 6 500 katsojaa per ottelu.

Esimerkiksi Frölundan peleissä oli ennen rajoituksia noin 3 000 katsojaa per peli, nyt yhtä ottelua on ollut katsomassa jo yli 10 000 ihmistä.

Yleisö on löytänyt katsomoon Göteborgissa. Kuva jääkiekkojoukkue Frölundan kotiottelusta Rögleä vastaan. Kuva: TT / Lehtikuva

SM-liigassa suurta muutosta ei ole toistaiseksi tapahtunut. Katsomokeskiarvot ovat pysyneet 2 000–3 000:n paikkeilla myös rajoitusten jälkeen.

Lauantain kierroksella viidessä SHL:n ottelussa oli enemmän yleisöä kuin yhdessäkään lauantain SM-liigaottelussa.

Katso taulukko alapuolelta.

Myös hallien täyttöasteissa on ollut eroja. Ennen rajoituksia täyttöaste oli Ruotsissa 25 prosentin tuntumassa. Rajoitusten jälkeen katsomot ovat täyttyneet keskimäärin yli 60 prosenttisesti.

Suomessa täyttöaste on pysynyt 50 prosentin molemmin puolin ennen- ja rajoitusten jälkeen.

SM-liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen arvioi lokakuun alussa ihmisten olevan vielä varovaisia, kun rajoituksia oli juuri poistettu.

Katso taulukko alapuolelta.

Kääntyvätkö katsojamäärät nousuun Suomessa? KHL:ssä pelaava Jokerit sai 15. lokakuuta perjantain kotiotteluunsa yli 10 000 katsojaa. Kohennusta kauden aiempaan kotipeliin verrattuna tuli peräti 5 228 katsojan verran. Kuva: Tomi Hänninen

Suurimmat yleisömäärät jääkiekkokatsomoissa Euroopassa ja Aasiassa oli ennen korona-aikaa Sveitsissä. Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) kaudella 2019–2020 Sveitsin NLA:ssa keskimääräinen katsojakeskiarvo oli 7 074. Saksan pääsarja DEL oli toinen (6 532) ja Venäjän KHL kolmas (6 486). Suomi oli kuudes reilulla 4 000:n yleisökeskiarvolla.

Vuoden 2019 ja 2021 välillä on tapahtunut selvä ero SM-liigan yleisökeskiarvossa.

Katso taulukko alapuolelta.

Ruotsissa tehty jo ennätyksiä

Myös jalkapallokatsomot ovat täyttyneet Ruotsissa rajoitusten jälkeen. Ruotsissa tehtiin naisten jalkapallon paikallispelin yleisöennätys 10. lokakuuta. Hammarbyn ja AIK:n väliseen Damallsvenskan-otteluun myytiin yli 18 000 lippua, mikä on yli 8 500 enemmän kuin mitä aiemmassa ennätysottelussa.

Myös Ruotsin miesten MM-karsintaotteluja on ollut katsomassa yli 40 000 ihmistä.

Suomen jalkapallon miesten pääsarjassa Veikkausliigassa yleisömäärät ovat olleet SM-liigan tavoin laskussa, mutta esimerkiksi Huuhkajien Ukraina-peliä oli seuraamassa paikan päällä vajaat 30 000 katsojaa 9. lokakuuta.

Lue myös:

Ruotsin naisten pääsarjassa tehdään tänään yleisöennätys – väkeä enemmän kuin Stadin derbyissä koskaan: "Onhan se ihan uskomatonta"

Veikkausliigan ja SM-liigan yleisömäärät ovat rajussa laskussa – SM-liigapomo selittää Huuhkajien ja HIFK:n parempaa kysyntää helsinkiläisten rohkeudella