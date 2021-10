Firmino iski hattutempun ja Salah jatkoi maalitehtailuaan Liverpoolin murskavoitossa – Klopp ylisti: "Hän on tällä hetkellä maailman paras"

Kuva: All Over Press

Liverpool nousi vakuuttavalla voitolla Chelsean ohi jalkapallon Englannin Valioliigan kärkeen. Chelsealla on mahdollisuus ottaa kärkipaikka takaisin itselleen vielä tänä iltana.

Liverpool ei antanut Watfordille mahdollisuuksia lauantai-iltapäivän ensimmäisessä jalkapallon Englannin Valioliigan ottelussa, vaan nappasi murskaavan 5–0-vierasvoiton.

Watfordin uusi italialaisvalmentaja Claudio Ranieri kärsi heti avausottelussaan valioliigauransa suurinumeroisimman tappion.

Liverpoolin hyökkäys oli myrkkyä läpi ottelun. Sadio Mane avasi joukkueensa maalihanat vajaan kymmenen minuutin pelin jälkeen. Brassihyökkääjä Roberto Firmino osui hieman ennen taukoa ja uudestaan toisen puoliajan alussa.

Pari minuuttia Firminon 3–0-maalin jälkeen Liverpoolin egyptiläistähti Mohamed Salah antoi hämmästyttävän näytteen pallonkäsittelytaidoistaan ja laukoi pallon maalin takanurkkaan 54. peliminuutilla. Salah nousi kauden seitsemännellä maalillaan Valioliigan maalipörssin piikkipaikalle.

Liverpoolin päävalmentaja Jürgen Klopp kuvaili Salahin esitystä ilmiömäiseksi.

– Hän on ehdottomasti tällä hetkellä maailman paras pelaaja. Hän on todella hyvässä kunnossa ja hänen pelaamistaan on mukava katsoa. Jopa ilman maalia, hänen suorituksensa oli huipputasoa, Klopp hehkutti.

Firmino viimeisteli hattutempun ja 5–0-lukemat juuri ennen varsinaisen peliajan täyttymistä.

Senegalilaisesta Sadio Manesta tuli kolmas afrikkalaispelaaja, joka on tehnyt sata maalia Englannin Valioliigassa. Häntä ennen temppuun ovat pystyneet juuri joukkuetoveri Mohamed Salah sekä Norsunluurannikon ylpeys Didier Drogba.

Liverpool aloitti Valioliigan kahdeksannen ottelukierroksen kakkossijalta, pisteen päässä Chelseasta, mutta nousi voitolla lontoolaisseuran ohi kärkeen.

Chelsealla on kuitenkin mahdollisuus nousta takaisin kärkeen, kun se pelaa illalla kello 19.30 Suomen aikaa vierasottelun Marcus Forssin edustamaa Brentfordia vastaan.

Kello 17 alkoi viisi Valioliiga-ottelua: Aston Villa – Wolverhampton, Leicester–Manchester United, Manchester City–Burnley, Norwich–Brighton sekä Southampton–Leeds. Ottelujen tulokset päivittyvät Teksti-TV:n sivulle 673.

Tällä viikolla Suomen maajoukkueen kaikkien aikojen maalintekijäksi noussut Teemu Pukki hakee kauden kolmatta liigaosumaansa ja hänen edustamansa Norwich City kauden avausvoittoaan. Norwich on yhdellä pisteellään Valioliigan hännillä.

