Laine nousi Columbuksen sankariksi – Puljujärvellä kolmen tehopisteen ilta, yhteensä neljä suomalaista osui NHL:ssä – "Toivottavasti näitä tulee lisää"

Jääkiekon NHL:ssä Columbus Blue Jackets kaatoi kotihallissaan sarjaan tälle kaudelle liittyneen Seattle Krakenin jatkoajalla 2–1. Columbuksen sankariksi nousi kesken viime kauden joukkueeseen liittynyt Patrik Laine.

Suomalaishyökkääjä sivalsi Columbuksen voittomaalin, kun jatkoaikaa oli pelattu 2.16.

– Se oli vain ajan kysymys, milloin ensimmäinen maali tulee. Toivottavasti näitä tulee lisää. Me ansaitsimme voiton, reilut 18 minuuttia pelannut Laine totesi lehdistötilaisuudessa.

– Voittomaalin tekeminen tuntui mahtavalta. Se oli hieno tunne, kun halli oli täynnä, ottelun parhaaksi pelaajaksi valittu Laine tunnelmoi.

Columbuksen suomalaismaalivahti Joonas Korpisalo ei ollut pelivuorossa. Seattlen hyökkääjä Joonas Donskoi jäi ilman tehopisteitä, mutta viihtyi kaukalossa reilusti yli 17 minuuttia.

Boston Bruinsiin tälle kaudelle siirtynyt Erik Haula syötti joukkueensa 2–1-voittomaalin, kun Boston voitti Dallas Starsin 3–1. Haula syötti päätöserän alussa Jake DeBruskin maalin. Dallasin suomalaisviisikko jäi ottelussa tehopisteittä, mutta tähtipuolustaja Miro Heiskanen kellotti hurjat lukemat kaukalossa, yli 28 minuuttia.

Puljujärvellä kolmen tehopisteen ilta

Edmonton Oilersin Jesse Puljujärvi onnistui maalinteossa toisessa perättäisessä ottelussa, kun hän kirjasi tehot 1+2 kotipelistä Calgary Flamesia vastaan. Oilers voitti pelin Connor McDavidin hattutempun siivittämänä maalein 5–2.

Kolmen tehopisteen ilta NHL:ssä oli Puljujärven uran toinen NHL:ssä.

Oilersin ykkösketjussa pelannut 23-vuotias Puljujärvi oli mukana Connor McDavidin avauserän 2–0-ylivoimamaalissa, niittasi kolmannessa erässä 4–2-osuman ja alusti McDavidin 5–2-yv-maalin.

Puljujärvi teki maalinsa hienon syöttökuvion päätteeksi puolustaja Cody Cecin ja tähtihyökkääjä Leon Draisaitlin oivallusten jälkeen.

Puljujärven kausi on alkanut mainiosti. Hänen tehosarakkeensa näyttää kahden pelin jälkeen saldoa 2+2.

– Yritän tehdä töitä kovaa. Minulla on ollut pari hyvää paikkaa, joista kiekko on mennyt sisään. On hienoa tehdä maaleja kotiyleisön edessä, kun fanit pitävät kovaa mekkalaa, Puljujärvi hymyili lehdistön edessä.

– Jesse on parantanut koko ajan. Hän laittaa kroppaansa likoon, hän luistelee kuin tuulispää ja ampuu kiekkoa hyvin. On hauska pelata hänen rinnalla, kun hänen itseluottamus on kasvanut, ketjutoveri Draisaitl kehui Puljujärveä.

Uransa 11. hattutempun viimeistellyt McDavid oli ottelun ykköstähti. Peräti kolme McDavidin hattutempuista on syntynyt juuri Flamesia vastaan. Puljujärvi valittiin kamppailun kakkostähdeksi.

Calgaryn puolustaja Juuso Välimäki kirjasi ottelusta yhden syöttöpisteen. Hän oli Flamesin ensimmäisen maalin toinen syöttäjä.

Kaapo Kakolle huonoja uutisia

Kolmatta kauttaan Pohjois-Amerikassa pelaava New York Rangersin Kaapo Kakko koki kovia sunnuntaiaamun ottelussa Montreal Canadiensia vastaan. Kakko loukkaantui jo ottelun avauserässä ja NHL:n verkkosivujen mukaan hän sai ylävartalovamman. Kakko pelasi ottelussa reilut kuusi minuuttia, taklasi kerran ja blokkasi yhden laukauksen. Rangers voitti ottelun 3–1.

Rangersin päävalmentaja Gerard Gallant ei kertonut yksityiskohtia Kakon loukkaantumisesta, vaan sanoi, että suomalaishyökkääjän tilanteen arvioidaan joka päivä uudelleen.

– On vaikeaa menettää kärkipelaaja ottelun aikana, erityisesti Kaapon kaltainen kärkipelaaja. Mutta se on osa peliä, ja muut kaverit pistivät enemmän peliin ja saivat hiukan enemmän jääaikaa, Gallant sanoi New York Postin (siirryt toiseen palveluun) mukaan.

Montrealin suomalaishyökkääjät Joel Armia ja Artturi Lehkonen jäivät ottelussa pisteittä. Kauden alun kynnyksellä Montrealiin Winnipegistä siirtynyt puolustaja Sami Niku seurasi ottelun katsomon puolelta. Viime kaudella Stanley Cupin finaaleissa pelannut Montreal on aloittanut kauden kolmella tappiolla.

Teräväinen ratkaisi päätöserässä

Carolina Hurricanes kävi ryöstämässä pisteet vieraista, kun se voitti Nashville Predatorsin. Carolinan 3–1-voittomaalin viimeisteli Teuvo Teräväinen, kun ottelua oli pelaamatta minuutti ja 12 sekuntia. Teräväinen teki maalinsa, kun Nashville haki tasoitusta ilman maalivahtia. (siirryt toiseen palveluun)

Maali oli Teräväiselle jo kauden toinen.

Suomalaisonnistumisen jälkeen Nashvillen ruotsalaishyökkääjä Filip Forsberg heilutti verkkoa vielä aivan pelin viimeisellä minuutilla. Carolina vei voiton lopulta maalein 3–2.

Teräväisen osuman syötti joukkueen toinen suomalaistähti Sebastian Aho. Carolinan muista suomalaisista Jesperi Kotkaniemi jäi pisteittä, mutta sai peliaikaa 12 minuuttia. Joukkueen suomalaismaalivahti Antti Raanta ei ollut torjuntavuorossa Nashvillessä.

Nashvillen maalivahti Juuse Saros torjui ottelussa yhteensä 29/31 kertaa. Joukkueen muista suomalaisista hyökkääjät Mikael Granlund ja Eeli Tolvanen jäivät ilman tehopisteitä.

Barkoville kauden avausmaali, Sam Bennett teki kolme

Florida Panthers kaatoi New York Islandersin 5–1. Floridan kapteeni, suomalaishyökkääjä Aleksander Barkov, teki joukkueensa viidennen maalin. Päätöserän onnistuminen oli Barkovin ensimmäinen maali tällä kaudella.

Floridan sankari oli kanadalaishyökkääjä Sam Bennett, joka teki kolme maalia Islandersin verkkoon.

Floridan Anton Lundell jäi pisteittä, mutta uurasti kaukalossa 15 minuuttia. Sen sijaan Eetu Luostarinen sekä Olli Juolevi olivat katsomossa ja Markus Nutivaara loukkaantuneena.

Islandersin suomalaishyökkääjä Leo Komarov pelasi lähes 11 minuuttia ja kärsi yhden rangaistuksen.

Chicago joutui Pittsburghin mankeliin

Chicago Blackhawks jäi avauserässä tyystin Pittsburgh Penguinsin jalkoihin. Kun avauserää oli pelattu 11.25, Pittsburgh johti ottelua jo maalein 4–0. Se riitti Chicagoon tälle kaudelle siirtyneelle kokeneelle maalivahdille Marc-Andre Fleurylle ja kanadalainen teki tilaa Suomen Kevin Lankiselle. Vuoden 2019 maailmanmestarivahti pysäytti ottelussa lopulta 15/16 laukausta, mutta Pittsburgh voitti kamppailun silti maalein 5–2. Pittsburghin viimeisen maalin syötti Kasperi Kapanen.

Tehopisteiden makuun pääsi myös Colorado Avalanchen Mikko Rantanen, joka kirjasi yhden syöttöpisteen 3–5-kotitappiosta St. Louis Bluesille.

Vancouver Canucks koki 1–3-tappion Detroit Red Wingsin vieraana. Juuri kauden kynnyksellä Vancouveriin siirtynyt suomalaishyökkääjä Juho Lammikko sai ottelussa peliaikaa vajaat seitsemän minuuttia. Lammikko blokkasi kaksi Detroitin pelaajien laukausta ja lisäksi hän oli kaukalossa alivoimalla 50 sekuntia tappamassa jäähyä.

NHL-kierroksen tulokset:

Buffalo–Arizona vl 2–1

BUF: Ruotsalainen ratkaiseva vl-maali

Florida–NY Islanders 5–1

FLA: Barkov 1+0

Boston–Dallas 3–1

BOS: Haula 0+1

Pittsburgh–Chicago 5–2

PIT: Kapanen 0+1

CHI: Lankinen 15/16 torj. (maalille 11.25)

Washington–Tampa Bay ja 1–2

Columbus–Seattle ja 2–1

CBJ: Laine 1+0

Toronto–Ottawa 3–1

Montreal–NY Rangers 1–3

Detroit–Vancouver 3–1

Nashville–Carolina 2–3

NSH: Saros 29/31 torj.

CAR: Teräväinen 1+0, Aho 0+1

Colorado–St. Louis 3–5

COL: Rantanen 0+1

San Jose–Winnipeg 4–3

Edmonton–Calgary 5–2

EDM: Puljujärvi 1+2

CGY: Välimäki 0+1

Los Angeles–Minnesota 2–3

