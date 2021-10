Fanien suosikiksi noussutta Jesse Puljujärveä pyydettiin vertailemaan ketjunsa supertähtiä – vieressä istunut Draisaitl: "Sano oikea vastaus"

Jesse Puljujärvi on aloittanut kauden Connor McDavidin (keskellä) superketjussa.

Jesse Puljujärvi on aloittanut kauden Connor McDavidin (keskellä) superketjussa. Kuva: 2021 NHLI

Jesse Puljujärvi varasti huomion lehdistötilaisuudessa Edmontonissa. Puljujärvi on aloittanut kauden vahvasti.

Edmonton Oilersin hyökkääjä Jesse Puljujärvi on saanut NHL-kaudelleen loistavan alun iskemällä kahteen peliin tehot 2+2.

Viime yön kierroksella Puljujärvi teki maalin ja antoi kaksi maaliin johtanutta syöttöä, kun Oilers voitti Calgary Flamesin 5–2.

Puljujärvi on päässyt pelaamaan ykköskentässä monien mielestä NHL:n parhaan pelaajan Connor McDavidin kanssa. Puljujärvi näki vierestä, kun sentterinä pelaava McDavid iski kolme maalia Calgarya vastaan.

Ketjussa pelasi myös toinen maailmanluokan pelaaja Leon Draisaitl, joka oli antamassa voitokkaan ottelun jälkeen kommentteja lehdistötilaisuudessa Puljujärven kanssa.

Haastattelun lopussa toimittaja heitti Puljujärvelle kinkkisen kysymyksen, kumpi on parempi laukomaan suoraan syötöstä, McDavid vai Draisaitl?

– Sano oikea vastaus, Draisaitl huikkasi Puljujärvelle.

– Connorilla! No ei. Luulen, että Leonilla on edelleen parempi one-timer, mutta Connor on tulossa takaa, Puljujärvi vastasi, ja Draisaitl komppasi suomalaishyökkääjää.

Katso koko haastattelu alapuolelta tai tästä linkistä. (siirryt toiseen palveluun)

Draisaitl jakoi lehdistötilaisuudessa kehuja Puljujärvelle.

– Jesse on parantanut koko ajan. Hän laittaa kroppaansa likoon, luistelee kuin tuulispää ja ampuu kiekkoa hyvin. On hauska pelata hänen rinnalla, kun hänen itseluottamus on kasvanut.

Puljujärvi näyttää nousseen myös Edmontonissa fanien suosikiksi. Kotipelin jälkeen fanien huudot kuuluivat lehdistötilaisuudessa.

– Onko tuolla faniklubisi? toimittaja kysyi.

– Joo kuulin jotain. Hyvä juttu, Puljujärvi nauroi.

Katso video alapuolelta tai tästä linkistä. (siirryt toiseen palveluun)

Edmonton kohtaa seuraavaksi Anaheim Ducksin keskiviikkoaamuna varhain Suomen aikaa.

