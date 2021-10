Neljä Lahti Basketballin pelaajaa on joutunut auto-onnettomuuteen – "He ovat loukkaantuneet, mutta hengenvaaraa ei ole"

Neljä Lahti Basketballin pelaajaa on joutunut auto-onnettomuuteen, tiedottaa miesten Korisliigassa pelaava seura verkkosivuillaan. (siirryt toiseen palveluun) Pelaajat ovat onnettomuuteen nähden hyvässä kunnossa, mutta sairaalassa tarkkailtavana.

Onnettomuus tapahtui myöhään lauantai-iltana sen jälkeen, kun LaBa oli voittanut kotonaan Loimaan Bisonsin 89–86. Seuran toiminnanjohtajan Roope Suonion mukaan ajo-olosuhteet olivat onnettomuuden aikaan olleet huonot ja tien pinta liukas.

– Auto, jossa oli neljä meidän pelaajaa, oli suistunut tieltä. Pelaajat ovat loukkaantuneet, mutta hengenvaaraa ei ole. He ovat sairaalahoidossa, puhelimitse tavoitettu Suonio kertoi.

Suonio kertoo, että jokaisella onnettomuuteen joutuneella on hieman erilaisia vammoja, mutta hän ei halua avata niitä tarkemmin.

– Täytyy olla todella kiitollinen, että meillä edelleen on nämä neljä pelaajaa. Tämä on tietysti meille kaikille järkytys. Puhutaan aika paljon isommista asioista kuin koripallosta. Meillä on vahva yhteisö ja me kyllä selviämme tästä, Suonio totesi.

Lahti Basketball pelaa seuraavan ottelunsa vieraskentällä BC Nokiaa vastaan keskiviikkona.

Päivitetty kello 11.48: Täydennetty juttua kauttaaltaan ja lisätty toiminnanjohtaja Roope Suonion kommentteja.

