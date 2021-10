Uusi NHL-joukkue pelaa yli miljardin maksaneessa hiilineutraalissa hallissa – Greenpeace tuohtui, kun Jeff Bezos nimesi areenan

NHL-joukkue Seattle Krakenin kotihalli on nimetty Climate Pledge Arenaksi.

NHL-joukkue Seattle Krakenin kotihalli on nimetty Climate Pledge Arenaksi. Kuva: Getty Images

Seattlen Climate Pledge Arena on yli miljardilla dollarilla kunnostettu urheilupyhättö, jossa ympäristöystävällisyys näkyy ennennäkemättömällä tavalla. Esimerkiksi hallin jää tehdään sadevedestä.

Jääkiekon NHL:n tulokasjoukkue Seattle Kraken pelaa seurahistoriansa ensimmäisen kotipelinsä Vancouver Canucksia vastaan varhain sunnuntaina Suomen aikaa.

Samalla maailmalle ovensa avaa kunnostettu ja nimensä vaihtanut Seattlen stadion Climate Pledge Arena.

Seattle tunnetaan muun muassa 1990-luvun grunge-bändeistään ja sateisesta ilmastosta. Nyt Seattle haluaa näyttää maailmalle, minkälainen on moderni ilmastoystävällinen jääkiekko- ja koripallostadion, joka maksoi yli miljardi dollaria.

Areenan remontti alkoi vuonna 2018. Tarkoituksena oli tehdä maailman ensimmäinen hiilineutraali areena.

Media pääsi seuraamaan areenan kunnostustöitä vuonna 2019. Kuva: GENNA MARTIN

Jää tehdään sadevedestä

Seattle Krakenin ja Vancouver Canucksin pelaajat luistelevat viikonloppuna sadevestä tehdyllä jäällä. Vesi on otettu suoraan hallin katosta, joka kerää vettä.

Areena toimii uusiutuvalla energialla eli fossiilisia polttoaineita ei käytetä rakennuksen ylläpitämiseen.

Areenan mahtuvat 17 000 henkilöä heittävät roskansa joko komposti- tai kierrätysastioihin. Areena aikoo lopettaa kokonaan kertakäyttöisten muovien käyttämisen vuoteen 2024 mennessä.

Lisäksi halliin tuleva ruoka on 75 prosenttisesti peräisin paikallisilta tuottajilta.

Onko Seattle Krakenin kotiareena uusi, merkittävä askel ympäristöystävällisempään maailmaan? Greenpeacen mukaan projekti on pitkälti Amazonin maineen pönkitystä.

Jeff Bezos on lokakuussa 2021 maailman toiseksi rikkain ihminen. Bezos on nykyään Amazonin päätoimisen hallituksen puheenjohtaja. Kuva: EPA/ALESSANDRO DI MARCO

"Merkityksetön pr-temppu"

Verkkokauppaan erikoistunut jättiyritys Amazon osti oikeudet hallin nimeen kesällä 2020. Areenan nimesi yhtiön perustaja, silloinen Amazonin pomo ja maailman rikkain mies, miljardööri Jeff Bezos. Bezosin omaisuus on nykyään Forbesin mukaan 197.8 miljardia dollaria. (siirryt toiseen palveluun)

Areenan nimi Climate Pledge Arena, on suora viittaus Amazonin vuonna 2020 perustamaan Climate Pledge Fund -rahastoon. Sen tarkoitus on muun muassa tukea hiilidioksidipäästöistä luopuvia yrityksiä.

Kansainvälisen riippumattoman ympäristöjärjestön Greenpeacen mielestä Amazonin mukaantulo areenaprojektiin oli pelkkä pr-temppu.

Greenpeace kritisoi voimakkain sanoin Amazonia kesällä 2020.

– Jeff Bezos ei ole tietoinen ilmastokriisin vakavuudesta. Amazonin on lopetettava sopimukset öljy- ja kaasuyhtiöiden kanssa sekä vähennettävä nopeammin ja avoimemmin kasvavia hiilidioksidipäästöjään. Tätä ilmastokriisiä ei ratkaista pinnallisella ympäristöystävällisyydellä ja hiilineutraaleilla areenoilla. Tämä on vain merkityksetön ja kallis pr-temppu.

Voit lukea Greenpeacen koko tiedotteen tästä. (siirryt toiseen palveluun)

Amazonin työntekijät julkaisivat avoimen kirjeen vuonna 2019, jossa he kritisoivat Amazonin johtoa ilmastotoimissa. (siirryt toiseen palveluun) Nyt Amazon luvannut olevansa hiilineutraali yritys vuoteen 2040 mennessä. (siirryt toiseen palveluun)

– Hiilineutraali areena on muistutus siitä, kuinka tärkeää ilmastonmuutosta vastaan on taistella, Bezos on sanonut.

Yleisön mielenkiinto on kaukalon tapahtumissa, kun kiekko tippuu jäähän uudessa areenassa sunnuntaina.

Joonas Donskoi ja muut Kraken-pelaajat pääsevät pelaamaan takuuvarmasti kovassa metakassa. Seattle heräsi NHL-hurmioon heti, kun kaupunki sai paikan maailman kovimmassa kiekkoliigassa. Kolme vuotta sitten vielä nimettömänä ollut seura sai 35 000 varausta kausikorteista vain muutamassa tunnissa.

Alla olevista taulukoista näet NHL:n jäähallien kapastiteetit.

Alla olevasta taulukosta näkee, miten NHL-joukkueiden hallit ovat täyttyneet alkukauden otteluissa. Mukana 22. lokakuuta asti pelatut pelit tällä kaudella.

Lue myös:

Kommentti: NHL:ssä ei ole parempaa suomalaistarinaa kuin Jesse Puljujärvi

Laine nousi Columbuksen sankariksi – Puljujärvellä kolmen tehopisteen ilta, yhteensä neljä suomalaista osui NHL:ssä – "Toivottavasti näitä tulee lisää"