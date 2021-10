Auto-onnettomuudessa loukkaantuneista Lahti Basketballin pelaajista kaksi yhä tehotarkkailussa sairaalassa: "Kaikki ovat toipumassa omaa vauhtiaan"

Lahti Basketball on Korisliigassa kahdeksantena.

Miesten Korisliigassa pelaavan Lahti Basketballin pelaajista kaksi on lauantain ja sunnuntain välisenä yönä sattuneen auto-onnettomuuden johdosta edelleen sairaalassa tehotarkkailussa. Kaksi pelaajaa on päästetty kotiin, mutta he ovat toiminnanjohtaja Roope Suonion mukaan edelleen tarkassa seurannassa.

– Kaikki ovat toipumassa omaa vauhtiaan.

Auto-onnettomuus sattui Lahden voitokkaan Bisons-kotiottelun jälkeen. Pelaajien auto suistui tieltä liukkaalla kelillä.

– Siellä oli useampi ulosajo huonojen olosuhteiden takia, ja tämä oli yksi niistä.

Suonion mukaan onnettomuus tapahtui puolenyön aikaan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Nelostiellä. Mäntsälän uutiset kertoi myös sunnuntaiaamuna sattuneesta ketjukolarista (siirryt toiseen palveluun) Nelostiellä Mäntsälän ja Järvenpään välisellä suoralla tieosuudella.

Kauden kahdella voitolla ja kahdella tappiolla aloittaneen joukkueen kokoonpano kaventui neljällä ainakin toistaiseksi, mutta Suonio uskoo lahtelaisten saavan paljon lisävoimaa tuleviin otteluihin. Onnettomuuden seurauksena BC Nokian ja LaBan välinen ottelu siirrettiin keskiviikolta viikolla eteenpäin (siirryt toiseen palveluun), ja seuraavaksi LaBan on tarkoitus kohdata lauantaina kotiparketilla KTP.

– Tämä on ollut suuri järkytys kaikin puolin. Fokus on siirretty siihen, että pelaajat toipuvat. Kotiareenalla nähdään varmasti taisteleva joukkue, ja kaikki yleisön tuki otetaan ilolla vastaan.

Suonio muistuttaa, että vaikka koripallo onkin tärkeä asia, juuri nyt kyse on suuremmista asioista.

– Puhutaan terveydestä, ja koris tulee, kun sen aika on. Tapauksesta huolimatta meillä on iskukykyinen joukkue, eikä keneltäkään tule puuttumaan sydäntä lauantaina tai loppukaudella ylipäätään.

