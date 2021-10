Syrjintä ja kiusaaminen TPS:ssä on ollut Pelaajayhdistyksen mielestä ilmeistä – seura täysin eri linjoilla: "Emme voi selvittää mitään enempää"

Kuva: Jaakko Stenroos / All Over Press

Lauri Korpikosken sopimus TPS:n kanssa on voimassa kevääseen 2024 asti. Kuva: Jaakko Stenroos / All Over Press

Jääkiekon pelaajayhdistys (SJRY, Suomen Jääkiekkoilijat Ry) julkaisi maanantaina kovasanaisen tiedotteen, jossa se vaati ulkopuolisen selvityksen suorittamista Lauri Korpikosken ja TPS:n välisestä, kuukausia jatkuneesta kiistatilanteesta sekä työsyrjintäsyytöksistä.

Esimerkiksi elokuussa Iltalehti kertoi (siirryt toiseen palveluun), että Korpikoski ja TPS ovat ajautuneet ilmiriitoihin, ja syyskuussa Ilta-Sanomat kirjoitti (siirryt toiseen palveluun) TPS:n haluavan eroon pelaajasta, joka koki tilanteen työpaikkakiusaamisena. 12. lokakuuta TPS tiedotti (siirryt toiseen palveluun), että se on tehnyt kiusaamis- ja syrjintäsyytösten takia oman selvityksensä ja että "esiin ei tullut mitään sellaista, mikä tukisi esitettyjä syytöksiä työpaikkasyrjinnästä".

Pelaajayhdistys tyrmäsi selvityksen maanantaina tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun).

– SJRY ei pidä selvitystä objektiivisena tai uskottavana. Kyseessä on puhtaasti työnantajan sanelema ja virheellinen kuvaus tapahtumista, eikä riippumaton tutkimus siitä, mitä oikeasti on tapahtunut, tiedotteessa ladataan.

– Yksikään SJRY:n kuulema pelaaja ei ole vahvistanut tapahtumien menneen TPS:n kertoman mukaisesti, vaan syrjintä ja kiusaaminen on ollut ilmeistä.

Pelaajayhdistys: "TPS on antanut väärän kuvan"

Pelaajayhdistyksen puheenjohtaja Teemu Ramstedt perusteli Yle Urheilulle, kuinka tiedotteeseen päädyttiin.

– Olemme tehneet asiasta omat selvityksemme ja olemme tietysti lukeneet läpi TPS:n sisäisen selvityksen tilanteesta. Tässä moni asia puoltaa sitä, että (TPS:n) tiedotteessa annettiin ihan väärä kuva tapahtumista, Ramstedt sanoo.

Ramstedt ei halua avata yksityiskohtaisemmin, millaista selvitystä Pelaajayhdistys asiassa on tehnyt, ja ketä se on haastallut.

– Useamman viikon ajan olemme selvityksiä tehneet ja TPS:n suuntaan on lähtenyt jo aikaisemmin asioista tarkempaa faktaa. Asiaahan on jo pidempään selvitelty puolin ja toisin.

TPS kertoi aiemmin, että se on tehnyt "perusteellisen selvityksen", jossa seura kuuli entistä ja nykyistä valmennusta, pelaajia sekä muita asianosaisia.

– En osaa sanoa, ketä TPS on haastatellut, mutta meidän käsityksemme on, että TPS ei ole juuri pelaajia haastatellut koko selvityksen aikana.

Pelaajayhdistyksen tiedotteessa toivottiin "TPS:n vastuuhenkilöiltä ja Jääkiekon SM-liiga Oy:ltä suoraselkäisyyttä, rehellisyyttä ja riippumatonta tutkintaa..."

– Ulkopuolinen selvitys olisi se lähtökohta, tuleeko se sitten liigan taholta, TPS:n taholta vai meidän toimijoiden yhdessä tekemänä, Ramstedt tuumaa.

Ramstedt ei kerro yksityiskohtaisesti, mitä Pelaajayhdistyksen tiedotteessa mainittu "ilmeinen syrjintä ja kiusaaminen" TPS:n tilanteessa tarkoittaa, mutta myöntää, että kyse on nimenomaan siitä, kuinka seura on kohdellut Korpikoskea.

Yksi merkittävimmistä jälkipyykeistä TPS:n sisäisessä selvityksessä on ollut se, että seura tiedotti käyttäneensä apuna "ulkopuolista asiantuntijaa", jonka nimeksi paljastui myöhemmin Mika Palmgren. Palmgren on Turun Palloseuran palkkaama lakimies, joka oli jo aiemmin auttanut seuraa TPS:n ja Korpikosken välisessä riidassa. Palmgren on lisäksi toiminut Suomen Jalkapallon Pelaajayhdistyksen (JPY) lainopillisena neuvonantajana vuosikymmeniä, ja toimii edelleen.

– Meidän mielestä se on ihan selkeä ristiriita. Meidän juristi ei voisi toimia samaan aikaan, vaikkakin toisessa lajissa, urheilijaa vastaan. Joko olet urheilijoiden edunvalvoja tai et ole, Ramstedt linjaa.

35-vuotias Korpikoski on pelannut SM-liigaa vain kasvattajaseurassaan TPS:ssä. Kuva: All Over Press

TPS: "Emme voi selvittää mitään enempää"

Turun Palloseuran väliaikainen toimitusjohtaja ja HC TPS Turku Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kai Koskinen on hyvin eri linjoilla Pelaajayhdistyksen linjauksesta ja Ramstedtin näkemyksistä.

Kai Koskinen, mitä mieltä olette Pelaajayhdistyksen tiedotteesta?

– Kun työsyrjintäepäilys tulee kyseeseen, on työnantajan velvollisuus selvittää asia, ja niin me olemme TPS:ssä tehneet. Meihin ei ollut yhteydessä työterveyshuolto tai mikään viranomainen, mutta halusimme selvittää itse.

– Selvityksessä on käyty läpi tapahtumien kulku, ja kuultu pelaajia sekä valmennusta, eikä selvityksessä tullut ilmi mitään sellaista, mikä täyttäisi työpaikkasyrjinnän tunnusmerkistön.

Koskinen sanoo, että TPS on toimittanut selvityksensä Korpikoskelle ja Korpikoskea on pyydetty palaamaan asiaan, jos on jotain asioita, mitä selvityksestä puuttuu.

– Selvitys on nyt meidän osalta tehty, emmekä me voi selvittää mitään enempää, koska olemme jo kerran selvittäneet, Koskinen toteaa.

Pelaajayhdistyksen tiedotteessa sanotaan, etteivät he pidä TPS:n selvitystä objektiivisena tai uskottavana. Miten kommentoit tätä asiaa?

– Meille ei ole yksilöity mitään, mitä selvityksestä puuttuu tai mikä siinä on vialla. Lisäksi olettaisin, että se tulisi Korpikosken suunnalta, eli kenelle selvitys on tehty.

TPS ei antanut selvitystä Pelaajayhdistykselle

Ramstedt kertoi, että Pelaajayhdistys on TPS:n selvitykseen tutustunut, mutta Koskinen sanoo, ettei hän tiedä, kuinka Pelaajayhdistys on päätynyt selvitystä lukemaan.

Millaista yhteydenpitoa teillä on ollut Pelaajayhdistyksen suuntaan?

– Meillä ei ole oikeutta toimittaa sitä selvitystä muille kuin sille, kenelle se pitää toimittaa, eli tässä tapauksessa Korpikoskelle. Selvitystä ei siinä koko laajudessaan toimiteta edes henkilöstölle puhumattakaan ulkopuolisille tahoille.

– Käsitykseni mukaan yhteydenpito tämän asian tiimoilta Pelaajayhdistykseen liittyy siihen, että he ovat tänään (maanantaina) antaneet tiedotteen ja me olemme sitten sieltä kysyneet joitakin varmentavia kysymyksiä. Me emme ole Korpikoski-asian osalta olleet Pelaajayhdistykseen missään yhteydessä.

Kaukalon puolella on kulkenut: TPS johtaa miesten SM-liigaa. Kuva: Tomi Natri / All Over Press

"Työnantajan kuuluu tehdä selvitys nimenomaan näin"

Koskisen mielestä Palmgrenin käyttäminen lakiapuna ei ole ongelmallista tai puolueellista, sillä hän ei tehnyt selvitystä, vaan tarjosi ainoastaan seuralle neuvoja sen tekemiseen. Selvitystä ei Koskisen mukaan ollut tarkoitus ulkoistaa, vaan Palmgrenia käytettiin apuna, että selvityksessä osataan käydä läpi oikeat asiat.

– Tässä ei ollut tarkoitus aiheuttaa väärinymmärrystä, mutta ilmeisesti sellainen on päässyt syntymään. Hänhän on ulkopuolinen, eikä TPS:n palveluksessa. Me kytkimme hänet mukaan tässä Korpikosken tapauksessa siinä kohtaa, kun alettiin puhumaan työpaikkasyrjintäepäilystä. Hän on hoitanut pelkästään Korpikoski-asiaa.

– Korostan, että kyseessä on ollut sisäinen selvitys. Me emme ole teettäneet ulkopuolisella riippumatonta selvitystä, koska nämä selvitykset työnantajan kuuluu tehdä nimenomaan näin. Meillä on velvollisuus selvittää, mitä on tapahtunut, ja sen me olemme tehneet, Koskinen linjaa.

Uskotteko, että TPS ryhtyy lisätoimenpiteisiin, kun Pelaajayhdistyksen tiedote tuli julki?

– Se on todella hankalaa, koska olemme selvittäneet sen, mikä selvittää voidaan ja olemme pyytäneet Korpikoskelta, että olisi yhteydessä, jos on jotain tarkennettavaa. Se, että tulee ulkopuolelta pyyntö selvittää lisää, niin on vaikea reagoida, kun emme tiedä, mitä vielä selvitämme. Olemme käyneet läpi kaikki ne asiat, joissa voisi olla kyseessä työpaikkasyrjintää, eikä mikään selvityksessämme sellaista tue.

– Olemme tehneet sen, mikä työnantajan velvollisuus on tehdä, ja olemme tehneet sen vieläpä erityisen huolellisesti.

Kuvankäsittelykohu

Viime viikolla nousi myös "kuvankäsittelykohu", kun TPS:n sosiaalisen median seuraajat huomasivat, että TPS:n tiedotteessa olleesta kuvasta oli poistettu kapteenin C-kirjain Korpikosken rinnasta.

TPS:n markkinointi- ja viestintäpäällikkö Eero Tuominen kommentoi esimerkiksi Ilta-Sanomille (siirryt toiseen palveluun), että kuvaa on muokattu, koska TPS:n nykykapteeni on Juhani Jasu, ja että kyseessä ei ollut Korpikosken piikittely.

– Se perustelu, joka sille annettiin, oli rehellisesti se, mikä se oli. Meillä ei itsellä ollut tarvetta lähteä asiaa kärjistämään, ja se on ohjannut meidän vaitonaisuutta asiassa. Meillä ei ole tässä syytä lähteä Lauri Korpikoskea loukkaamaan tällaisella. Kun asiaa miettii jälkikäteen, ehkä tuolla tavalla sitä ei olisi pitänyt tehdä, mutta siinä ei ollut mitään vilpillistä tai tarkoituksellista, väliaikainen toimitusjohtaja Koskinen sanoo.

Maanantaina selvisi myös Lauri Korpikosken uusi osoite. Sveitsin liigassa pelaava EHC Biel tiedotti tehneensä (siirryt toiseen palveluun) Korpikosken kanssa loppukauden mittaisen sopimuksen.

