Jääkiekko oli Jussi Olkinuoralle liian tärkeää – sitten hän oivalsi jotain, mikä siivitti hänet Leijonien sankariksi ja hurjaan vireeseen KHL:ssä

Jussi Olkinuora, 30, on aloittanut kautensa vahvasti jääkiekkoliiga KHL:ssä. Sarjan maalivahtitilastoja johtava suomalainen nähdään torstaina Jokerien vieraana Helsingissä.

Leijonien maalilla viime keväänä säkenöinyt Jussi Olkinuora on jatkanut varmoja ja häikäiseviä otteita myös jääkiekkoliiga KHL:ssä. Metallurg Magnitogorskia toista vuotta edustava Olkinuora loistaa sarjan maalivahtitilaston kärkipaikalla.

Olkinuora on pelannut 11 ottelua ja torjunut kiekkoja 94,6 prosentin varmuudella. Positiivisuudesta ja huumoristaan tunnettu maalivahti ei kuitenkaan vielä innostu suorituksistaan.

– Hyvin on lähtenyt, mutta kausi on nuori. Minut on itseasiassa vaihdettu jo kahdesti pois, mutta niitä ei näy tilastoissa, Olkinuora toppuuttelee.

Olkinuoran otteita on mahdollisuus nähdä torstaina Helsingissä, kun Magnitogorsk kohtaa Jokerit kello 18.30 alkavassa ottelussa.

Jussi Olkinuora Syntynyt 4.11.1990 Helsingissä

Pelannut aikuisurallaan muun muassa Metallurg Magnitogorskissa, Admiral Vladivostokissa, Pelicansissa, JYPissä ja SaiPassa. Vuosina 2010–16 Olkinuora pelasi Pohjois-Amerikassa juniorisarja USHL:ssä, yliopistosarja NCAA:ssa sekä farmiliigoissa AHL:ssä ja ECHL:ssä.

Voittanut urallaan maailmanmestaruuden 2019 ja Mestarien liigan kaudella 2017–18.

Olkinuora arvelee alkukauden hyvän vireen syyn piilevän osin kevään MM-kisoissa, sillä pelituntuma on kauden alussa moneen kolleegaan verrattuna parempi.

Huippusuoritukset viime kevään MM-kisoissa kasvattivat itseluottamusta.

– Itseluottamus on todella korkea, pakko tunnustaa. Pitää myös olla rehellinen, että samalla on paljon kehitettävää. Maajoukkuehommat tekevät todella hyvää itseluottamukselle. Ne ovat hyviä ja kovia pelejä, ja niissä kehittyy myös jääkiekkoilijana.

Kevään MM-kisat olivat Olkinuoralle hieno kokemus, sillä hän sai nauttia ensimmäistä kertaa ykkösmaalivahdin vastuuta. Tuloksellisesti kisat päättyivät kuitenkin pettymykseen, kun Kanada voitti maailmanmestaruuden jatkoajalla 3–2.

– Olihan se karvas pettymys. Paljon hyvää jäi itselle, mutta ei sitä oikein vieläkään pysty ajattelemaan siltä kannalta, kun se meni miten meni ja kuinka lähellä se sitten olikaan.

Maailmanmestaruutta Olkinuora pääsi juhlimaan keväällä 2019 – heti ensimmäisissä MM-kisoissaan.

– Ensimmäiset kisat menivät todella hyvin ja vaikka pelasin vain yhden pelin, nautin kisoista täysin siemauksin.

Olkinuora torjui Leijonat MM-hopealle. Kuva: Getty Images

Ikä tehnyt temppunsa

30-vuotiaan Olkinuoran kohdalla moni asia on loksahtanut kohdilleen iän myötä. Tappara-kasvatti kiersi jo nuorena Yhdysvaltain yliopistosarjoissa ja pelasi joitakin otteluita myös AHL:ssä, mutta lopullisesti tie Pohjois-Amerikan kovimpiin liigoihin ei auennut missään vaiheessa.

Kaudella 2016–2017 Olkinuora palasi Suomeen ja pelasi ensimmäisen kautensa SM-liigassa SaiPan ja JYPin riveissä. Kolmen liigakauden aikana hän nousi maajoukkueeseen, ja lopulta Jukka Jalonen valitsi hänet mukaan kevään 2019 MM-kisajoukkueeseen.

Kolmen viime kauden aikana Olkinuora on pelannut KHL:ssä vakuuttavasti 72 ottelua jopa 93,4 prosentin varmuudella. Kiinnostavinta on, että Olkinuora on kehittynyt maalivahtina jokaisen kauden aikana.

– Ikä tekee temppunsa positiivisessa mielessä. En ole keksinyt pyörää uudestaan tai tehnyt teknisesti erikoisia muutoksia, mutta henkisesti olen löytänyt näkökulmia sekä lajiin että elämään, ja ne kulkevat käsi kädessä, Olkinuora sanoo.

Olkinuora on esimerkiksi sisäistänyt "tämä on vain jääkiekkoa" -tyylistä ajatusmaailmaa ja muistuttanut, että hän pelaa vasta kolmatta kauttaan KHL:ssä. Toisaalta Olkinuora myös tiedostaa pelaavansa uransa viimeisimpiä vuosia, mikä on tuonut tietynlaista rentoutta suorittamiseen.

– Jääkiekko on ollut minulle aiemmin liian tärkeää. Olen tehnyt liikaa asioita ja se on ollut valitettavasti huonompi juttu. Nyt olen löytänyt hyvän tasapainon.

– Monella tapahtuu muutos, kun tulee lapsia ja muita. Minulla lapsia ei ole, mutta koen silti, että olen kokenut jonkinnäköisen ahaa-elämyksen jo nyt.

Henkinen kehitys on Jussi Olkinuoran pelillisen kehityksen taustalla. Yle Urheilu tapasi hänet Helsingissä päivää ennen Jokerit-ottelua. Kuva: Pekka Tynell / Yle

Suomalaisvahti tunnistaa tänä päivänä aiempaa paremmin sen, mihin harjoittelussa kannattaa oikeasti panostaa. On esimerkiksi turha panostaa asioihin, jotka eivät näy jäällä.

Tietyn kuntotason saavuttaminen riittää. Loppu on kiinni toteutuksesta.

– Fyysisesti tiedän, että ei tarvitse rakentaa isompaa hauista tai kyykätä enemmän. Se ei tee minusta parempaa maalivahtia, vaikka rannalla saattaa näyttää paremmalta. Nykyisin tiedän mikä toimii, ja mikä ei, Olkinuora muotoilee ja tarkentaa:

– Voin esimerkiksi harjoitella koko kesän sadan metrin juoksua ja kehittyä siinä, mutta jos se ei tee minusta parempaa maalivahtia, niin miksi tekisin sitä. Tuollasia asioita on lukemattomia, Olkinuora sanoo.

Olkinuora ponnahti KHL:ään Pelicansista, jossa hän torjui 39 ottelussa 91,7 prosentin varmuudella. Samassa joukkueessa pelasi tuolloin myös Jokereissa nykyisin kiekkoileva Hannes Björninen.

Lahtelainen kuvailee Olkinuoraa paitsi erittäin hyväksi ystäväksi ja joukkuekaveriksi, myös Euroopan mittapuulla huippuvahdiksi.

– Hän on aivan huikea tyyppi. Sellainen velmuilija ja hyväntyylinen, mahtava persoona, Björninen kuvailee.

– Velmuilija. Huumoria joo, mutta kaikilla on hyvä huumori. Vanhetessa myös ymmärrän, että liika on liikaa. Jossain vaiheessa jos joku ei siitä tykkää, niin vähemmälläkin pärjää, Olkinuora sanoo.

Olkinuora pelaa KHL:ssä kolmatta kauttaan. Kuva: Getty Images

Lahti opetti

Olkinuora kokee, että juuri vuosi Lahdessa vaikutti häneen positiivisesti. Tuolloin päävalmentaja Ville Nieminen korosti joukkueelleen yhteishengen merkitystä ja kehotti tutustumaan joukkuekavereihin mieluummin jo kauden aikana kuin kauden päättävällä Levin reissulla.

– Lahti tuo monesta henkilöstä luonnetta esiin. Vuosi siellä vaikutti elämääni positiivisesti. Lahti-vuosi opetti, että on turhaa jännittää, miten muut ottavat sinut vastaan. Jos et ole oma itsesi, kaikki kärsivät siitä.

Maajoukkueella on tänä vuonna huippuvuosi, sillä helmikuussa järjestetään Pekingin talviolympialaiset, minkä jälkeen kausi huipentuu toukokuussa MM-kotikisoihin Tampereella ja Helsingissä.

Olkinuora myöntää, että kaikkien aikojen leijonakausi pyörii mielessä jatkuvasti.

– Nyt on kaikkien aikojen vuosi maajoukkueen kannalta. Valehtelisin, jos sanoisin, etten mieti sitä. Se on melkein päällimmäisenä mielessä.

Olympiaunelma siintää siis mielessä?

– Kyllähän sen suhteen vielä palaa sellainen pieni kynttilä. Haluaisin totta kai olympialaisiin, mutta en voi tehdä muuta kuin pelata mahdollisimman hyvin. Joka tapauksessa tulee olemaan siistiä, että NHL-pelaajat pääsevät olympiaturnaukseen. Se on katsojille ja koko lätkämaailmalle hyvä asia, että he pääsevät mukaan.

Suomen olympiajoukkueen ykkösmaalivahti tulee todennäköisesti NHL:stä. Jos Olkinuora pääsee mukaan Pekingin olympiakoneeseen, hän lienee varamaalivahdin roolissa.

MM-hopea kaivelee vieläkin. Olkinuora haluaa voittaa urallaan jotain nimenomaan pelaavana maalivahtina.

– Joo, olen voittanut maailmanmestaruuden, mutta en sitä sillä tavalla voittanut kun pelasin vain yhden pelin.

– Juuri se, että voittaisin jotain pelaavana maalivahtina, motivoi – niin kuin kaikkia kollegoitani.

