Helmarit kulkee voitosta voittoon, mutta asiantuntijan mukaan edessä voi olla ongelmia: "Samanlaisia haasteita muutamat viime vuodet"

Asetelmat torstai-illan MM-karsintaotteluun olivat selvät: Helmarit oli kirkas ennakkosuosikki, ja Georgian tehtävänä oli sinnitellä mukana.

Kotijoukkue teki Helmareiden illasta mahdollisimman hankalan: se puolusti matalalta, rikkoi ja pelasi aikaa. Hetken jo näytti, että Linda Sällströmin helpohkosti Georgian verkkoon uponnut laukaus olisi jäänyt illan ainoaksi osumaksi, mutta toisella jaksolla Sanni Franssi ja Emmi Alanen kaunistelivat voittolukemiksi 3–0.

Yle Urheilun asiantuntija Jonne Kunnaksen mukaan kolme pistettä Georgiasta oli ainoa hyväksytty tulos. Hän näki Helmareiden otteissa samoja ongelmia kuin aiemmissakin otteluissa.

– Vieraskentällä pitkän matkan peli, erittäin huonokuntoisella nurmella - tämä on minimitulos siitä. Matalaa blokkia vastaan pelaaminen aiheuttaa hankaluuksia ja maalipaikkojen luominen on vaikeaa. Samanlaisia haasteita pelaamisessa rakenteen suhteen on ollut muutamat viime vuodet. Kun vastustajalla on kaikki pelaajat alla, lähdetään liikaa puskemaan samaa kaistaa edetessä, Kunnas avaa.

– Välimatkat kasvavat aika isoiksi, edetään nopeasti samaa kaistaa pitkin. Se toimii silloin, kun on paljon tilaa, kuten nähtiin Suomen toisessa maalissa.

Suomen 2-0-osuma syntyi Georgian harvinaisen hyökkäysyrityksen päätteeksi. Jenny Danielsson riisti pallon ja pitkä avaus vapautti Linda Sällströmin, joka kiihdytti vasemmalla laidalla helposti ohi Georgian poikkeuksellisesti ylhäällä olleen puolustuksen ja keskitti keskelle täysin vapaaksi unohdetulle Sanni Franssille.

Kunnaksen mukaan Suomen ei kuitenkaan kannattaisi yrittää puskea väkisin kaukaa lähtevillä avauksilla.

– Pitäisi pystyä liikuttamaan leveyssuunnassa laidat laidalle, päästä vähän lähemmäs antamaan viimeistä murtavaa syöttöä puolustuslinjan eteen mieluummin kuin tosi kaukaa hakea linjan taakse suoraan.

Toisaalta myös Helmareiden vahvuudet ovat tulleet selviksi.

– Tiivis puolustuspelaaminen ja vastahyökkäykset. Tästä on hyvä jatkaa, kun pallollista pelaamista pystyy kehittämään.

Helmarit jatkoi MM-karsinnoissa voittokulkuaan.

Suomi on napannut odotetusti molemmista MM-karsintaotteluistaan kolme pistettä. Tiistaina vastassa on kuitenkin huomattavasti kovempi Irlanti, joka löytyy Fifan maailmanlistalta seitsemän pykälää Suomen alapuolelta eli sijalta 33.

Irlanti avasi MM-karsinnat vasta torstaina kotiottelulla Ruotsia vastaan, ja hävisi olympiafinalistille vain 0–1. Ruotsin ainoa osuma merkattiin irlantilaistopparin omaksi osumaksi.

Suomella taas on allaan voitot Slovakiasta (2–1) ja Georgiasta (3–0).

– Irlanti on selvästi laadukkaampi joukkue. Heillä on useita pelaajia, jotka pelaavat Englannin pääsarjassa muutamia erinomaisia yksilöitä, kuten Arsenalin Katie McCabe, joka pystyy yksinäänkin aiheuttamaan uhkaa. Voitot Slovakiasta ja Georgiasta ovat minitulokset ja tulosurheilussa se on tärkeää. Suomen pelaamisessa on haasteita, ja Ruotsia ja Irlantia vastaan haasteet saattavat aiheuttaa tuloksellisia ongelmia, Kunnas huomauttaa.

Irlanti on Suomen päävastustaja, sillä olympiafinalisti Ruotsi on lohkon ennakkosuosikki.

– Suomen pitäisi olla toisena, joukkue on parempi kuin Irlanti ja Slovakia. Ruotsi on selvä ykkönen, Kunnas linjaa.

Helmareiden MM-karisnnat jatkuvat aina ensi syyskuuhun asti. Ruotsin joukkue kohtaa ensimmäisen kerran Göteborgissa marraskuun lopulla.

Australissa ja Uudessa-Seelannissa vuonna 2023 pelattavaan MM-lopputurnaukseen selviää ensimmäistä kertaa 32 maata. Euroopasta kisoihin etenevät lohkovoittajat, ja lohkokakkoset jatkavat playoffs-vaiheeseen, jossa jaossa on kaksi paikkaa. Lisäksi yksi Euroopan maa pääsee taistelemaan kolmesta jäljellä olevasta MM-lopputurnauspaikasta kaikkien maanosien yhteiseen jatkokarsintaturnaukseen.

Yllätyksellinen avaus

Päävalmentaja Anna Signeul on luottanut lähes samaan avauskokoonpanoon ottelusta toiseen. Jopa kevään ja kesän harjoitusotteluissa Helmareiden avauksessa ei nähty suuria muutoksia, mutta torstaina Signeul marssitti kentälle peräti neljä avauksessa harvemmin nähtyä pelaajaa.

– Varsinkin EM-karsinnat ja näiden karsintojen alku on menty pitkälti samalla kokoonpanolla, varmasti tässä mietittiin jo tiistain Irlanti-ottelua. Tässä ottelussa koettiin, että ollaan selvä ennakkosuosikki, niin on hyvä nähdä mita pelaajia, että ollaan valmiina, jos perussapluunaa pitää muuttaa, Kunnas huomauttaa.

Valinta oli luonnollinen, sillä Georgia löytyy Fifa-rankingissa yli sata pykälää Suomen alapuolelta. Joukkueesta vain kaksi pelaajaa pelaa kotimaansa ulkopuolella ja EM-karsinnoissa joukkue ei onnistunut nappaamaan pistettäkään. Maaleja sen verkkoon tehtiin 45 ja maalinteossa se onnistui vain kolmesti.

2010-luvun alussa maassa ei pelattu lainkaan naisten pääsarjaa, minkä vuoksi moni maajoukkuepelaajista pelasi Turkin liigassa. Vuonna 2017 Georgiassa oli Uefan mukaan 150 rekisteröityä naispelaajaa.

Lisäksi moni Helmareiden avainpelaajista oli pelannut myös täydet minuutit viikonloppuna. Helmareiden paras pelaaja Natalia Kuikka ei matkustanut lainkaan Georgiaan, jotta saisi levätä. Kuikka edustaa seuratasolla Portland Thornsia ja tahkoaa Yhdysvaltain kovatasoisessa MLS:ssä avauksessa illasta toiseen täydet minuutit. Topparinpaikan nappasi KIF Örebron alakerrassa urakoiva Elli Pikkujämsä.

Espanjan liigassa seitsemässä ottelussa kolmesti osunut Sanni Franssi aloitti vaihtopenkin puolelta, kun taas kesällä Suomeen palannut ja HJK:n paidassa vaisuhkosti esiintynyt Linda Sällström oli avauksessa. Molemmilla osumat tulivatkin mainioon paikkaan, sillä sunnuntaina vielä täydet minuutit Real Sociedadin riveissä tahkonnut ja vaihdosta toiselle jaksolle sisään tullut Franssi osui maajoukkuepaidassa ensimmäisen kerran sitten lokakuun 2019. Maajoukkueessa osuma oli 50 ottelussa pelanneelle Franssille kolmas.

Sällström osui puolestaan maajoukkueessa jo 49. kerran. A-maajoukkueen kaikojen parhaan maalintekijän edellinen osuma oli kuitenkin viime helmikuulta, EM-karsintaottelusta Kyprosta vastaan.

