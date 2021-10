Mykistävä tilasto kertoo TPS:n loistovireen syyn – NHL:stä pudonnut huippulupaus paljastaa, mitä Jussi Ahokas tekee toisin kuin Raimo Helminen

Jääkiekon SM-liigassa viime kaudella hopeaa saavuttanut Turun Palloseura on jatkanut tällä kaudella siitä, mihin viime kaudella jäi. Jussi Ahokkaan komennukseen siirtynyt turkulaisryhmä komeilee liigan kärkipaikalla peräti viiden pisteen erolla.

Hyökkääjä Juuso Pärssisen mukaan Ahokas on saanut turkulaisryhmän pelaamaan hyvin yhteen. Pärssinen palasi lokakuussa TPS:ään Nashville Predatorsin NHL-leiriltä.

– Meillä on ollut selvät sävelet sen suhteen. Ahokas on alusta asti sanonut, millaista meidän pelin pitäisi olla. Olemme harjoitelleet pelillisiä asioita todella paljon, Pärssinen sanoo Yle Urheilulle.

– Se myös auttaa, kun viime vuoden joukkueesta on jonkun verran jätkiä. Huomasimme silloin, mitkä asiat toimivat ja mitkä eivät, ja pystymme vaalimaan niitä tälläkin kaudella.

TPS on loistanut alkukauden aikana erityisesti puolustuspelissä. Ahokkaan valmennuksessa KooKoo oli jo kahden edelliskauden aikana yksi vähiten maaleja päästäneistä joukkueista, mutta tällä kaudella puolustuspeli on ollut entistä mykistävämpää.

TPS on päästänyt liigassa ainoastaan 22 maalia eli 11 osumaa vähemmän kuin seuraavaksi paras joukkue. Maalilla Andrei Karejev ( 13 ottelua / 93,74% / 1,54 KA) ja Eetu Anttila ( 3 ottelua / 96,3% / 0,99 KA ) ovat kopanneet kiekkoja varmuudella.

– Puolustuspeliin on satsattu todella paljon. Molemmat maalivahdit ovat myös olleet järkyttävän hyviä tällä kaudella. Se on auttanut todella paljon, kun he ovat pelastaneet monia maaleja, Pärssinen kiittelee.

Jussi Ahokas on luotsannut TPS:n loistovireeseen SM-liigassa. Kuva: Matti Raivio/All Over Press

TPS:n ykkössentterin mukaan puolustuspeliin ja pelin yksityiskohtiin on panostettu enemmän viime kauteen verrattuna. Silloin TPS:ää luotsasi Raimo Helmisen.

– Olemme käyneet peliä aika paljon enemmän läpi ja on tiettyjä asioita, joita haluamme toistuvan pelissä koko ajan. Tyyli, jolla pelaamme, on vähän erilainen. Ahokas on saanut ryhmän toimimaan ja pelaamaan hyvin. Hän on ollut hyvä valmentaja, Pärssinen kertoo muutoksista edelliskauteen.

Pärssinen pärjäsi NHL-leirillä

Pärssinen aloitti kauden TPS:n liigajoukkueessa, mutta hän suuntasi jo pian Nashville Predatorsin NHL-leirille. Sentteri vietti Pohjois-Amerikassa kolme viikkoa ja sai tililleen myös yhden harjoitusottelun Predatorsin riveissä.

Tavoiteltu pelipaikka ylhäältä jäi kuitenkin tällä kertaa sivu suun. Näin ollen hän palasi lainasopimuksella TPS:ään.

– Totta kai se harmitti. Sinne jääminen oli tavoitteena, mutta jo ennen lähtöä tiedostin, että käy kummin tahansa, minulla on joka tapauksessa kaksi hyvää vaihtoehtoa.

Pärssinen jäi ainokaisessa harjoitusottelussa ilman tehopisteitä, mutta hän oli jäällä yhden Predatorsin maalin aikana. Kokonaisuudessaan Pärssiselle jäi reissusta positiivinen fiilis.

– Näin, että pärjään hyvin ja olen oikealla tiellä, mutta vielä ei ollut aika murtautua kokoonpanoon.

20-vuotias Juuso Pärssinen on pelannut SM-liigassa 100 ottelua tehoin 17+45=62. Kuva: Lehtikuva

Pelinopeudessa riittää tehtävää

Pärssisen mukaan hänellä on NHL-paikan suhteen kehitettävää vielä pelinopeuden kanssa. Pienemmässä NHL-kaukalossa tilaa ja aikaa on vähemmän, joten kaikki pelin asiat tapahtuvat paljon nopeammin kuin kotoisessa SM-liigassa.

– Huomasin, että sopeuduin pelityyliin ja nopeuteen koko ajan paremmin, mitä pidemmälle leiri eteni.

– Leiri antoi totta kai lisäbuustia ja motivaatiota. Pyrin pelaamaan siellä vaadittavalla pelinopeudella myös täällä Suomessa, enkä vaivu sille tasolle, millä pelkästään täällä pärjää, Pärssinen tuumii.

Pärssinen tavoittelee jälleen ensi vuonna paikkaa NHL:stä. Tämä kausi SM-liigassa on alkanut sentterin osalta vahvasti, sillä seitsemässä pelissä tilille on kertynyt kolme maalia ja neljä syöttöpistettä. Osumista kaksi ovat olleet voittomaaleja.

– Ihan hyvin on lähtenyt. Voittoja on tullut ja onnistumisia itsellenikin. Se on hyvä juttu, Pärssinen kuittaa vaatimattomasti.

TPS:n alkukautta on varjostanut joukkueen entisen kapteenin Lauri Korpikosken ja seuran välirikko. Korpikoski oli pitkään sivussa TPS:n toiminnasta. Taustalla on Korpikosken kovapalkkainen sopimus, jonka TPS haluaisi purkaa. Lokakuun puolivälissä Korpikoski siirtyi Sveitsiin lainapestillä.

Pärssinen ei halunnut kommentoida, miten Korpikosken tapaus on vaikuttanut TPS:n joukkueeseen.

TPS pelaa seuraavaksi tiistaina Jukurien vieraana ja jatkaa keskiviikoksi Jyväskylään, jossa se kohtaa JYPin.

