Sebastian Aho on rohmunnut pisteitä Carolinan kauden jokaisesta pelistä, nyt nähtiin jo neljäs maali – Ville Hussolle nollapeli

Sebastian Aho on tehnyt kauden viidessä pelissä neljä maalia. Kuva: 2021 NHLI

Carolina Hurricanesin Sebastian Ahon mainio vire jääkiekon NHL:ssä sai jatkoa maanantain ja tiistain välisenä yönä. Aho teki jo kauden neljännen maalinsa, kun hän johdatti Hurricanesin 4–1-kotivoittoon Toronto Maple Leafsista.

Aho tasoitti pelin 1–1:een toisessa erässä, kun hän ohjasi puolustaja Ethan Bearin viivavedon ilmasta sisään .

Ahon maalin voi katsoa ohesta tai tämän linkin kautta (siirryt toiseen palveluun).

Kolmessa ottelussa peräkkäin osuneen Ahon kausi on lähtenyt mainiosti liikkeelle, sillä hän on kirjannut pisteitä Hurricanesin kaikista viidestä ottelusta. Hän on ollut tällä kaudella NHL:n toiseksi tehokkain suomalaispelaaja Jesse Puljujärven (2+6) jälkeen tehoin 4+3=7.

Ahon, Teuvo Teräväisen, Jesperi Kotkaniemen ja huilivuorossa olleen maalivahti Antti Raannan edustaman Hurricanesin kausi on alkanut pelkillä voitoilla. Viisi ottelua pelannut Carolina johtaa Metropolitan divisioonaa puhtaalla pelillä.

– Vielä löytyy parannettavaa, mutta tämä joukkue on paiskinut lujasti töitä, Carolinan päävalmentaja Rod Brind'Amour sanoi.

Husso aloitti nollapelillä

Ahon lisäksi kierroksella suomalaispelaajista nousi esiin St. Lousi Bluesin maalivahti Ville Husso. 26-vuotias suomalaisvahti torjui kauden ensimmäisessä ottelussaan nollapelin. Viime kaudella NHL:ssä debytoinut Husso venyi kiekon eteen 34 kertaa, kun Blues nappasi 3–0-kotivoiton Los Angeles Kingsistä.

Uransa 18. NHL-pelissä torjunut Husso valittiin ottelun kakkostähdeksi. Nollapeli oli hänelle kauden toinen NHL:ssä.

– Oli hienoa nähdä faneja jälleen lehtereillä. Saimme paljon itseluottamusta kotiyleisön tuesta, Husso sanaili pelin jälkeen.

Husso oli erityisen tyytyväinen, että hän onnistui heti kauden avausottelussaan. Viime kaudella hänen NHL-debyyttipelinsä oli synkkä, kun hän pelasi Colorado-pelissä yhden erän ja päästi selkänsä taakse neljä maalia.

– Oli hienoa aloittaa oma kausi voitolla. Viime vuonna aloitus ei ollut tarpeeksi hyvä. Nyt keskityin, että avaus toimii. Tämä oli iso voitto. Itse pelin alussa ei juuri tullut laukauksia. Ottelun alussa olin vähän hermostunut, mutta se kuuluu asiaan. Ylipäätään peli tuntui hyvältä.

Ottelun parhaaksi pelaajaksi valittiin kaksi maalia tehnyt venäläishyökkääjä Vladimir Tarasenko.

St. Louis on aloittanut Carolinan tavoin kautensa pelkillä voitoilla. Viisi ottelua pelannut Blues johtaa Keskistä divisioonaa.

Floridalle jälleen voitto, Laineen pisteputki poikki

St. Louisin ja Hurricanesin ohella kautensa pelkillä voitoilla on aloittanut myös Aleksander Barkovin kipparoima Florida Panthers. Maanantain kierroksella Florida löi ilmanylävartalovammasta toipuvaa Anton Lundellia Arizona Coyotesin kotonaan maalein 5–3.

Barkov kirjasi ottelusta yhden syöttöpisteen.

Patrik Laineen edustama Columbus Blue Jackets voitti Dallas Starsin maalein 4–1. Laineen viiden ottelun mittainen pisteputki meni ottelussa poikki, vaikka suomalainen sai jääaikaa yli 17 minuuttia, josta ylivoimavastuuta oli lähes kuusi minuuttia.

Siirry NHL:n taulukoihin tämän linkin kautta (Teksti-TV).

NHL-kierroksen tulokset:

Buffalo–Tampa Bay 5–1

Florida–Arizona 5–3

FLA: Barkov 0+1

Columbus–Dallas 4–1

DAL: Lindell 0+1

Ottawa–Washington 5–7

NY Rangers–Calgary 1–5

Carolina–Toronto 4–1

CAR: Aho 1+0

St. Louis–Los Angeles 3–0

STL: Husso 34/34 torjuntaa

