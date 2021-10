Veikkausliigassa on tänä vuonna jotain poikkeuksellista – KuPS:n ja HJK:n nyt huipentuva mestaruuskamppailu on kovatasoisin yli 20 vuoteen

Veikkausliigan jännittävää kierrosta voi seurata Yle Puheen Urheilukierroksella suorana tänään keskiviikkona kello 18.02 alkaen.

Kuopion Palloseuran ja Helsingin Jalkapalloklubin välinen taistelu jalkapallon Suomen mestaruudesta huipentuu tällä viikolla. KuPS on pisteen Klubia edellä, ja joukkueet kohtaavat sunnuntaina päätöskierroksella Kuopiossa.

Mestaruus saattaa ratketa jo tänään, kun pronssimitaleista taisteleva SJK isännöi savolaisia Seinäjoella ja HJK kohtaa kauden kolmannessa Stadin derbyssä HIFK:n. Mikäli KuPS voittaa ja HJK häviää, Savossa juhlitaan vuoden 2019 tapaan SM-kultaa.

Vaikka HJK:n selvä johto onkin sulanut kesän mittaan ja KuPS on noussut ohi, tilastot osoittavat kaksikon pelanneen sensaatiomaisen laadukkaan kauden. KuPS hävisi toukokuun lopulla putkeen sekä Ilvekselle vieraissa (2–3) että FC Hakalle kotona (1–2). HJK nykäisi eron parhaimmillaan yhdeksään pisteeseen, ja sitä se oli edelleen elokuun lopussa, kun HJK ja KuPS tasasivat pisteet Töölössä 1–1.

Otteluruuhkassa väsähtäneen ryhmän hapuilu sekä kuopiolaisten jäätävä tuloskunto ovat kuitenkin kääntäneet asetelmat syksyllä päälaelleen.

Keväällä jo Suomen cupin voittoa Olympiastadionilla juhlinut KuPS ei ole hävinnyt kertaakaan 19 otteluun, ja tasapelejäkin on vain neljä. Kauden pistekeskiarvo on 2,24, kun HJK:lla se on 2,2.

Vastaavanlaista kamppailua mestaruudesta ei olla nähty Veikkausliigassa yli 20 vuoteen. Vuonna 1999 FC Haka voitti mestaruuden lyötyään HJK:n Valkeakosken päätösottelussa 1–0. Valkeakoskelaiset hävisivät 29:stä ottelusta vain kaksi, ja pistekeskiarvo oli 2,31.

Kakkoseksi jäänyt HJK hävisi neljästi ja keräsi pisteitä KuPS:n tämänhetkisellä keskiarvolla 2,24.

Vuonna 2001 HJK jäi Tampere Unitedin (2,04) taakse keskiarvolla 2,03 ja Haka oli hopealla kahta vuotta myöhemmin keskiarvolla 2,04. Ottelumäärät eri kausilla ovat vaihdelleet, ja esimerkiksi vuonna 1999 pelattiin kahdeksan joukkueen ylempi loppusarja.

Kuten oheisesta graafista näkee, viime vuosina mestaruuksien pistekeskiarvot ovat pyörineet kahden pisteen molemmin puolin. Kuopiolaisten edellinen mestaruus irtosi keskiarvolla 1,96.

Vaikka HJK on saanut ansaitustikin kritiikkiä viime viikkojen alavireestään, on hyvä muistaa, että HJK:n tämänhetkisellä pistekeskiarvolla on yleensä voitettu Veikkausliigassa mestaruus. KuPS:n suoritusvarmuus on vain ollut vielä paremmalla tasolla, sillä joukkue on hävinnyt edellisen kerran Veikkausliigassa toukokuussa.

HJK heräsi vielä mukaan mestaruuskamppailuun voittamalla sunnuntaina FC Interin 2–1. Puolustaja Miro Tenho näkee laadukkaiden joukkueiden kärkikamppailun olevan hyvä asia liigalle.

– Kärkikamppailuun saisi tulla vielä useampikin joukkue. Molemmat ovat pelanneet uskomattoman hyvän kauden, vaikka jollain saattaa olla meidän viime aikojen huonommista tuloksista sellainen fiilis, että kausi on ollut huono, Tenho toteaa.

– Kausi on tasainen loppuun saakka, ja päätöksestä tulee hieno varmasti yleisöllekin.

HJK:ssa viime vuonna mestaruutta juhlinut KuPS-hyökkääjä Tim Väyrynen odottaa viikon otteluita niin ikään innolla. Hänen mukaansa juuri HJK:n kanssa mestaruudesta taisteleminen tuo pientä ekstralatausta kamppailuihin.

– Se on mahtava asia, että KuPS ja HJK pelaavat mestaruudesta. Tämä on kunnon titaanien taisto, Väyrynen sanoo.

– HJK on totta kai Suomen suurseura ja heillä on eniten mestaruuksia, mutta meillä on kaikki mahdollisuudet yllättää ja ottaa mestaruus, kunhan pelaamme omaa peliämme rennosti ja laitamme itsemme täysillä likoon.

Suuri ilta edessä

HJK voitti ensimmäisen paikalliskamppailun Filip Valencicin osumalla, mutta toisessa IFK-hyökkääjä Kei Kamara väänsi maalin edestä punapaidoille osumaa ja HIFK voitti 2–0.

Tenhon mukaan HIFK:n pelityyli on muuttunut tälle kaudelle, kun Joaquin Gomezista tuli "Rödan" päävalmentaja.

– Meillä on ollut tasaisia pelejä tällä kaudella, ja IFK on hankala vastustaja. He ovat muuttuneet tälle kaudelle, pystyvät pitämään palloa hyökkäyspäässä ja he ovat vaarallisempia sitä kautta hyökkäyspäässä. Vaikea peli tulossa, mutta meillä on eväät voittaa, Tenho toteaa.

Erittäin hyvin Kuopiossa viihtynyt Väyrynen on puolestaan erityisen ylpeä siitä, että KuPS on löytänyt kauden aikana keinot yltää väkisin voittoihin vaikeistakin kamppailuista.

Hänen mukaansa joukkueen hyvä henki onkin näkynyt myös kentällä, minkä lisäksi päävalmentaja Simo Valakarin positiivinen energia ja innostaminen ovat tarttuneet KuPSin pelaajiin.

– Simo on ollut erittäin vaativa valmentaja. Hän vaatii paljon, taso pysyy korkealla peleissä ja harjoituksissa. Sellainen välinpitämättömyys tai huonosti tekeminen eivät sovi missään nimessä tähän seuraan ja valmennusjohdolle. Olen tykännyt siitä erittäin paljon.

KuPS kukisti keskiviikkoisen vastustajansa SJK:n syyskuussa Kuopiossa maalein 3–0. Väyrynen muistuttaa SJK:n kuitenkin parantaneen peliään tuloksellisesti kauden edetessä.

– Ottelusta tulee varmasti todella laadukas. Varmaan paljon maalipaikkoja ja maaleja, ja yleisö viihtyy varmasti. Toivottavasti tulee paljon katsojia, jotta saamme mahdollisimman hienon jalkapallotapahtuman upeana syysiltana.

