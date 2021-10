Video näyttää, miten Helmarit tarjosi "oppikirjamateriaalia laitapuolustajille" – Asiantuntija teki Irlanti-pettymyksen taustalta tärkeän havainnon

Helmarit menetti tiistai-iltana MM-kisapaikan kannalta tärkeät kolme pistettä, kun se hävisi Irlannille kotonaan 1–2.

Tulos oli Suomelle tuloksellisesti jättimäinen pettymys, mutta Helmareiden pelissä nähtiin kuitenkin hyviäkin aihioita. Siitä osoituksena Adelina Engmanin mainio 1-1-tasoitusosuma, joka oli selostaja Matti Härköstä lainaten oppikirjamateriaalia kaikille laitapuolustajille.

– Loistava eteneminen, siinä päästiin laitaan, mutta ei lähdetty keskittämään heti. Tuli syvyysliike päätyrajaa kohden, milloin saatiin Irlannin alin linja tiputtamaan. Arvokas ensimmäinen liike keskitystilanteessa, jotta Engmannille syntyi tilaa, milloin saatiin Irlannin toppereita tiputettua maaliviivalle asti, Yle Urheilun asiantuntija Jonne Kunnas perkasi.

Engmanille maali oli MM-karsintojen toinen, sillä hän osui myös Slovakiaa vastaan syyskuussa Turussa. Onnistumiset maajoukkueessa ovat tärkeitä Engmanille, jonka kausi Ruotsissa ei ole sujunut odotusten mukaan. Damallsvenskanin häntäpään Växjö hankki suomalaisen heinäkuussa tekemään maaleja, mutta niitä Engman ei ole tällä kaudella Ruotsin kentillä onnistunut tekemään. Seuran putoaminen sarjaporrasta alemmas varmistui parisen viikkoa takaperin.

Helmarit on kulkenut karsintaotteluissa voitosta voittoon, mutta joukkueen peliä on usein vaivannut sama ongelma: maalipaikoille murtautuminen. Kun vastustaja puolustaa matalalla, kuten Irlanti tiistai-iltana, on Suomi puskenut liikaa samaa kaistaa ja hakenut maalia kaukaa lähteville keskityksillä.

– Ensimmäinen puoliaika oli haastava, oli kiire pallollisessa vaiheessa edetä samaa kaistaa. Linjojen väleihin ei löydy pelaajia, aika aikaisin lähdetään puskemaan etenemistä. Peliä voisi kääntää keskelle Eveliina Summasen ja Emmi Alasen kautta, josta löytyisi tilaa, Kunnas kiteytti.

Irlanti voitti Suomen MM-karsinnoissa Olympiastadionilla maalein 2–1 (1–0). Irlannin maalit tekivät Megan Connolly ja Denise O'Sullivan. Suomen ainokaisesta vastasi Adelina Engman.

Avausjaksolla Suomen maalipaikat avautuivat vapaapotkuista ja kulmatilanteista. Toisella jaksolla Helmarit paransi otteitaan.

– Suomi sai luotua useamman maalipaikan niin, että sai Irlantia liikuteltua. Kun Irlanti teki toisen maalin, ei löytynyt enää sitä vaihetta, että olisi maltettu edetä pallon kanssa ja liikuttaa Irlantia ja luoda maalipaikkoja. Kiire tuli, Kunnas näki.

Päävalmentaja Anna Signeul on luottanut suoraviivaiseen pelitapaan. Helmarit on iskenyt monta tärkeistä karsintaosumistaan jopa omalta puolustusalueelta vastustajan alimman linjan taakse suuntaavilla avauksilla. Ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa Signeul peräänkuulutti nopeampaa syöttäpeliä.

– Meidän olisi pitänyt pelata nopeampaa syöttöpeliä. Toisella jaksolla paransimme pelinopeutta ja lopussa pelasimme pitkiä keskityksiä, mutta maalivahti ehti niihin väliin. Meillä oli pallonhallinta, mutta meidän olisi pitänyt päästä boksin sisälle paremmille maalipaikoille, Signeul sanoi.

Kunnaksen mukaan Suomen pallollinen pelaaminen oli tiistai-iltana parempaa, vaikka tuloksellisesti ottelu olikin pettymys.

– On tullut annettua aika paljon palautetta pallollisesta pelaamisesta, ja silti on voitettu. Nyt siinä pystyttiin parantamaan, minkä päälle on hyvä rakentaa tälläisiä joukkueita vastaan.

Seuraavassa MM-karsintaottelussa on vastassa lohkon selkeästi kovin vastustaja, olympiafinalisti Ruotsi, joka sopii kuitenkin Helmareille vastustajaksi paremmin. Ruotsi voitti Irlannin vain 1–0, ja ottelun ainoa osumakin meni Irlannin omasta pelaajasta verkkoon.

– Suomi voi puolustaa syvältä, suojata maalia ja keskittyä vastahyökkäyksiin. Ruotsi tulee pitämään pallonhallinnan. Oikeat valinnat voivat suosia Suomea, mutta iso vuori on kiivettävänä, Kunnas päätti.

Lohkoa yhdeksällä pisteellä johtava Ruotsi ei pelannut MM-karsintoja tiistaina. Se pelasi kuitenkin harjoitusottelun Skotlantia vastaan. Päävalmentaja Peter Gerhardsson antoi peliaikaa vähemmän pelanneille, mutta ratkaisijaksi nousi vaihdosta sisään tullut FC Barcelonaa edustava Fridolina Rolfö, joka osui 72. minuutilla. Ruotsi voitti ottelun lopulta 2–0.

