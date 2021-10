Islannin jalkapallon kultaisen sukupolven maine murskaantui – seksiskandaalit ovat romahduttaneet maajoukkueen suosion ja aiheuttaneet eroryppään liitossa

Kuva: PA Images via Getty Images

Islannin kannattajat tekivät vuoden 2016 EM-kisoissa tunnetuksi taisteluhuudon, jolla he kannustivat joukkuettaan.. Kuva: PA Images via Getty Images

Islannin miesten jalkapallomaajoukkue on nauttinut vuosien ajan yleisön suosiosta, mutta seksiskandaalit ovat viime aikoina ravistelleet maan ylpeydenaihetta. Islannin maajoukkue on tullut alas korkealta ja kovaa.

Islannin jalkapallomaajoukkue ja sen fanit tekivät lähtemättömän vaikutuksen viisi vuotta sitten EM-kisoissa. Kukapa voisi unohtaa islantilaisfanien maagisen taisteluhuudon, josta tuli varsinainen jätti-ilmiö?

400 000 asukkaan Islannin jalkapallon kultaisen sukupolven menestys EM-kisoissa ja kaksi vuotta myöhemmin MM-kisoissa oli kuin satu ja joukkue maan suurin ylpeys, mutta kuten niin monet muutkin tarinat, se kätki sisäänsä jotain synkkää.

Viime kuukausina Islannin miesten maajoukkuetta ovat ravistelleet seksiskandaalit toisensa jälkeen. Skandaaleissa ovat rypeneet ennen kaikkea joukkueen tähtipelaajat, se on romahduttanut joukkueen suosion ja aiheuttanut eroryppään maan jalkapalloliiton johdossa.

Viime toukokuussa eräs islantilainen nainen kertoi Instagram-tilillään, että kaksi Islannin maajoukkueen pelaajaa olivat raiskanneet hänet Kööpenhaminassa vuonna 2010. Hän oli kertonut tapauksesta poliisille, mutta poliisi oli suhtautunut tapaukseen nihkeästi.

Tapaus päätyi mediaan, eikä mennyt kauaakaan, kun pelaajien nimet tulivat esiin: maajoukkueen kapteeni Aaron Gunnarsson ja puolustaja Eggert Jonsson. Molemmat pelaajat ovat kiistäneet syyllisyytensä.

Arvostetun urheilujulkaisun The Athleticin mukaan (siirryt toiseen palveluun)useat ihmiset Islannin jalkapalloliitosta, muun muassa puheenjohtaja Gudni Bergsson, kuulivat tapauksesta kuukautta myöhemmin. Bergsson totesi kuitenkin medialle, ettei liitto ole saanut tapauksesta mitään virallista valitusta.

Islannin maajoukkue ja valmentaja juhlivat fanien kanssa Reykjavikissa varmistettuaan paikan vuoden 2018 MM-kisoihin. Islanti on pienin maa, joka on selviytynyt jalkapallon MM-kisoihin. Kuva: AFP via Getty Images

Pian tämän jälkeen esiin nousi toinen tapaus: Thorhildur Gyda Arnarsdottir kertoi suorassa televisiolähetyksessä, että maajoukkueen pelaaja oli kuristanut ja ahdistellut häntä ja hänen ystäväänsä seksuaalisesti vuonna 2017. Arnarsdottirin isä oli keskustellut tapauksesta Bergssonin kanssa sen jälkeen, kun pelaaja oli valittu maajoukkueeseen.

Arnarsdottir ei maininnut pelaajan nimeä, mutta viisi päivää myöhemmin Kolbeinn Sigthorsson astui esiin. Hän kiisti syytökset, mutta kertoi kuitenkin sopineensa asian Arnarsdottirin ja tämän ystävän kanssa, koska halusi välttää mahdollisen oikeudenkäynnin juuri ennen historiallisia MM-kisoja. Koska naiset eivät halunneet rahaa, Sigthorsson lahjoitti useita tuhansia Stigamot-organisaatiolle, joka tekee työtä seksuaalisesta väkivallasta toipuneiden kanssa.

– Astuin esiin vain, koska puheenjohtaja, Gudni, valehteli, Arnarsdottir kertoi The Athleticille.

– Jos hän olisi vain sanonut ‘joo, olemme saaneet tästä raportin ja käsittelemme sen, blaa blaa, blaa’, mutta hän päätti valehdella.

Kohujen myötä myös poliisi on avannut raiskaustapauksen tutkinnan uudelleen.

Kiinnostus joukkueeseen kadonnut

Arnarsdottirin ulostulon jälkeen liiton hallitus piti neljän ja puolen tunnin etäpalaverin ja kokousti seuraavana päivänä Reykjavikin stadionilla. Bergsson ehdotti eroavansa väliaikaisesti, mutta hallitus oli eri mieltä.

Bergssonin oli erottava välittömästi. Samalla myös 15 hallituksen jäsentä irtisanoutui. Liiton tilannetta tutkii tällä hetkellä riippumaton komitea.

Näiden skandaalien lisäksi kesällä tuli tietoisuuteen myös maajoukkueen suurimman tähden Gylfi Sigurdssonin tapaus. Sigurdsson pidätettiin kesäkuussa epäiltynä lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista. Hänen nimeään ei ole julkistettu virallisesti, mutta se on ollut esillä laajasti islantilaismediassa (siirryt toiseen palveluun). Pelaaja on kieltänyt kaiken ja asuu Islannin ja Englannin median mukaan tällä hetkellä turvatalossa.

Seksiskandaalit ovat lyöneet sekä maajoukkueen että liiton kanveesiin. Aiemmin katsomot pullistelivat maajoukkueen pelatessa, mutta nyt MM-karsintaotteluissa tyhjiä paikkoja on joka puolella. Armenia-ottelussa katsojia ainoastaan 1697, mikä on alhaisin lukema sitten vuoden 1997. Myöskään kentällä ei peli kulje, sillä Islanti on hävinnyt 11 ottelua 16:sta eikä sillä ole mahdollisuuksia MM-kisoihin.

Uusi puheenjohtaja lupaa muutoksia

Jalkapalloliiton uusi puheenjohtaja Vanda Sigurgeirsdottir aikoo muuttaa tilanteen ennen kaikkea kentän ulkopuolella. Hän kertoi The Athleticin haastattelussa, ettei aio sietää minkäänlaista väkivaltaa islantilaisessa jalkapallossa.

– Kuuntelemme uhreja ja muutamme systeemiä suojellaksemme heitä, Sigurgeirsdottir sanoi.

Sigurgeirsdottirin mukaan yksi muutos vanhaan voisi olla se, että maajoukkueen pelaajien täytyy allekirjoittaa sopimus, jossa sitoutuu noudattamaan tiettyjä sääntöjä.

Osa maajoukkuepelaajista on valittanut siitä, miten liitto on kohdellut osaa pelaajista viime kuukausina. Muun muassa Johann Berg Gudmundsson sanoi vetäytyvänsä MM-karsintajoukkeesta tämän takia. Kohujen keskellä olevia pelaajia ei ole maajoukkueessa nähty, vaikka esimerkiksi Sigthorsson on joukkueensa paras maalintekijä.

Entinen maajoukkuepelaaja Petur Marteinsson sanoi The Athleticille, että Islannin maajoukkueen maine ja perintö on tuhottu ainakin lyhyeksi aikaa.

– Tämän sukupolven pelaajat ovat legendoja. Tietenkin vain muutama heistä on tehnyt jotain väärin, 90 prosenttia ei ole. Mutta mielestäni tulevaisuuden kannalta heidän pitää kantaa vastuunsa, Marteinsson sanoi.

Sigurgeirsdottirin mielestä islantilainen jalkapallo on pudonnut korkealta ja kovaa. Maajoukkue oli maan suurin ylpeys, mutta nyt se on syvällä rotkossa.

– Yritämme nousta ylös, mutta emme voi tehdä sitä yksin. Tarvitsemme sponsoreiden, seurojen ja fanien tukea ja apua. Yritämme parantaa tekemisiämme, joten älkää jättäkö meitä nyt, Sigurgeirsdottir vetosi.

