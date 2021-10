Kommentti: NHL pyrkii eroon hyvä veli -kerhon maineestaan – hurja lista hyllytetyistä valmentajista on vakava viesti koko jääkiekkomaailmalle

Kuva: All Over Press

Joel Quenneville (vas.) ja Mike Babcock (oik.) ovat NHL:n menestyneimpiä valmentajia, mutta ilman työpaikkaa. Bill Peters valmentaa tällä hetkellä KHL:ssä, koska työt Pohjois-Amerikassa loppuivat. Kuva: All Over Press

Bostonin kanadalaishyökkääjä Taylor Hall muotoili NHL-kulttuurin syvän olemuksen perjantaina hyvin. Hall sanoi NHL:ää hyvä veli -kerhoksi, jonka on muututtava.

NHL on jo pitkään ollut vanhojen herrojen suljettu "saunaseura", missä lajikulttuuria on luotu täysin kestämättömälle pohjalle. Päätöksiä on tehty hyvä veli -hengessä sen mukaan, mikä on milloinkin ollut parasta johtajille itselleen ja heidän intresseilleen.

Maailma kuitenkin muuttuu ja se muuttaa myös jääkiekkoa – halusi NHL sitä tai ei.

Työttömien NHL-valmentajien listoilla alkaa olla melko kovia nimiä. Mike Babcock, Joel Quenneville ja Bill Peters etunenässä ovat todella kovan kaliiperin luotseja, jotka ovat kortistossa täysin jääkiekon ulkopuolisista syistä. Puhutaan olympia- ja Stanley Cup -voittajista, jääkiekkomaailman kovimmista valmentajista.

Joel Quenneville aloitti Chicago Blackhawksin päävalmentajana kaudella 2008–09. Kuva: Norm Hall/Getty Images

Babcock ja Peters joutuivat ulkokehälle parin vuoden takaisen valmennuskulttuuriskandaalin yhteydessä.

Petersin oli erottava Calgary Flamesin päävalmentajan paikalta sen jälkeen, kun tämä joutui tunnustamaan entisen valmennettavansa, Akim Aliun rasismisyytökset todeksi. Tummaihoisen Aliun mukaan Peters oli toistuvasti nimitellyt häntä rasistisesti.

Erikoinen sattuma on, että Petersin ja Aliun ongelmat koettiin Chicagon farmijoukkueessa Rockfordissa vuosina 2008–2010. Samassa organisaatiossa, joka suurin pirtein samoihin aikoihin sulki silmänsä seksuaalirikollisen videovalmentajan toiminnalta. Tällä viikolla uusia käänteitä saaneen skandaalin seurauksena Florida-luotsi Joel Quenneville erosi.

Myöhemmin selvisi, miten Peters oli Hurricanesia valmentaessaan käyttänyt vaihtopenkillä sekä henkistä että fyysistä voimakasta väkivaltaa. Myös Babcock sai lähteä kyseenalaisten valmennusmetodiensa vuoksi.

Babcock oli Petersille kuin oppi-isä

Jos sukupuuta aletaan pelkästään näistä tapahtumista piirtämään, se todella syntyy vaivatta. Quennevillen ja Petersin tapaukset liittyvät vahvasti Chicagon kautta toisiinsa, ja toisaalta Babcock oli Petersille valmentajana kuin oppi-isä. Peters toimi aikanaan Babcockin apuvalmentajana jo junioritasolla.

Saunaseuran juhlat alkavat kuitenkin nyt olla ohi.

Se, että työttömien listoilta löytyy näin kovia nimiä, lähettää äärimmäisen voimakkaan viestin koko jääkiekkoilevalle maailmalle. Stanley Cup -sormuksien määrällä ei ole mitään merkitystä siinä vaiheessa, kun lannoite oikeasti osuu tuulettimen.

Kukaan ei ole luvannut edellä mainitulle kolmikolle, että ovi NHL:ään enää koskaan aukeaa. Quenneville erosi käytyään keskustelun NHL-komissaari Gary Bettmanin kanssa. Bettman julkaisi tiedotteen, jonka mukaan edessä on uusi keskustelu, mikäli Quenneville mielii vielä valmentaa NHL:ssä (siirryt toiseen palveluun).

Chicagon tapauksen jälkipyykkiä ei olla vielä pesty loppuun.

Nyt, kun Quenneville on eronnut, kutsu Bettmanin toimistolle lähtee Winnipeg-GM Kevin Cheveldayoffille. Raportin mukaan Chicagon silloinen vara-GM Cheveldayoff sulki Quennevillen tavoin keväällä 2010 silmänsä videovalmentajan seksuaaliselta ahdistelulta. Kunhan länsirannikolla parhaillaan matkaava urheilupomo ehtii New Yorkiin asti, myös hän tullee jättämään eroilmoituksensa.

Näin NHL siistii itse itseään pakon edessä.

Kevin Cheveldayoff voi odottoa kutsua NHL-komissaarin toimistolle. Kuva: Getty Images

Ulkoinen paine kovaa

NHL:n kriisinhallintapelikirjan pääperiaatteisiin kuuluu edelleen ennakoinnin ja ehkäisyn sijaan reaktiivisuus. Ulkoa tuleva paine on näinä aikoina kuitenkin niin kova, ettei se pysty enää painamaan skandaaleja villaisella. Ja uskokaa pois: vanhan liiton saunaseura painaisi, jos se olisi mahdollista.

NHL:n langettamat rangaistukset sekä yleinen välinpitämättömyys esimerkiksi pelaajaturvallisuutta tai liigassa rehottavaa päihdeongelmaa kohtaan, kertovat olennaisen liigan arvomaailmasta. NHL:kään ei kuitenkaan pysty kamppailemaan itseään suurempia voimia vastaan. Muu yhteiskunta ei enää hyväksy homeista toimintakulttuuria.

Uuden sukupolven pelaajat tai lajiyhteisö laajemminkaan eivät ole enää halukkaita vaikenemaan ongelmista. Varmasti vaikenemistakin edelleen on, mutta yhä useampi on valmis puhumaan epäkohdista. Mitä useampi avaa sanaisen arkkunsa, sitä matalammalla kynnyksellä perässä tulevat operoivat.

Tämä laittaa NHL:n reagoimaan, sillä viime kädessä sen on pakko suojella tuotteen tärkeintä ydintä eli bisnestä. Raha ratkaisee, joten pinnan pitää kiiltää.

Taylor Hall jyrähti NHL:n hyväksikäyttötapauksesta. Kuva: NHLI via Getty Images

Toimintatavat päivitetty

NHL on pannut – tai oikeammin kohteliaasti ohjannut – pihalle parin vuoden aikana niin monta kovan luokan kiekkojohtajaa, että se välittää viestin joka ikiselle lajin parissa toimivalle. Viestin siitä, että toimintatavat on viimeistään nyt parasta päivittää 2020-luvulle.

Urheilu, kilpailu tai voittaminen eivät voi koskaan missään tilanteessa ajaa ihmisen ja inhimillisyyden edelle. Valmennuskulttuurissa tai johtamisessa yleensä minkäänlainen väkivalta ei ole hyväksyttävää, vaikka sillä olisi lajissa miten pitkät perinteet.

Maailma muuttuu ja on viime kädessä mukana olevien oma valinta, haluavatko he muuttua sen mukana. Samalla he tekevät valinnan siitä, haluavatko he olla jääkiekossa mukana.

Suuntaus on ehdottoman oikea, vaikka odotus on matkan varrella saattanut monin paikoin tuntua lohduttoman pitkältä. Jääkiekko voi edelleen olla kova, karski ja karhea kamppailupeli, ja sitähän se onkin, mutta monilta muilta osin joutava kovistelu ja silmien sulkeminen ongelmilta täytyy lopettaa.

Matka on edelleen kesken, mutta Quennevillen ilmoitus omasta erostaan oli taas yksi askel oikeaan suuntaan.

