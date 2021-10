NHL päästi Winnipegin GM:n pinteestä – Floridan tilapäisluotsi ja pelaajat kommentoivat häirintäskandaalia: "Surullinen päivä jääkiekolle"

Nykyään Winnipeg Jetsin GM:nä toimiva Kevin Cheveldayoff ei saa rangaistusta ahdisteluskandaalin johdosta. Cheveldayoff toimi Chicagon vara-GM:nä vuosina 2009–2011.

Cheveldayoff tapasi NHL:n komissionaarin Gary Bettmanin perjantaina. NHL:n mukaan Cheveldayoff ei Bettmanin mukaan ollut sellaisessa asemassa, että hän olisi vastuussa siitä, että asia lakaistiin maton alle.

Aiemmin hyväksikäyttöskandaalin vuoksi joutui eroamaan Floridan päävalmentaja Joel Quenneville. Quennevillen lisäksi paikkansa joutui jättämään Stan Bowman, joka erosi Chicagon GM:n paikalta.

Kevin Cheveldayoff saa jatkaa Winnipegin GM:nä. Kuva: Getty Images

Quenneville luotsasi Chicago Blackhawksia vuosina 2008–18. Viime keväänä Blackhawksin entinen pelaaja haastoi seuran oikeuteen kertoen videovalmentaja Brad Aldrichin syyllistyneen seksuaaliseen häirintään kahta pelaajaa kohtaan vuonna 2010. Keskiviikkona tuli julki, että oikeuskanteen nostanut ex-pelaaja on Kyle Beach.

Florida Panthersin tilapäinen valmentaja Andrew Brunette ja seuran pelaajat kommentoivat lehdistötilaisuudessa kohua Quennevillen eron jälkeen.

– Tämä on ollut pyörremyrsky. Tämä on surullinen päivä jääkiekolle, kaikki minkä läpi Kyle Beach on joutunut menemään. On surullista, että tällaista on vielä meidän lajissamme, Brunette sanoi.

Beach sanoi keskiviikkona pitävänsä mahdottomana, ettei myös Quenneville olisi tiennyt ahdisteluepäilyistä vuonna 2010.

Panthersin Aaron Ekblad antoi myös tukea Beachille.

– On isompia asioita kuin jääkiekko. Se on kauhea tilanne enkä voi kuvitella olevani siinä tilanteessa ja joutuvani käsittelemmän tunteita, jotka siitä seuraavat. Toivon parasta hänelle, Ekblad sanoi.

Lue myös:

Kommentti: NHL pyrkii eroon hyvä veli -kerhon maineestaan – hurja lista hyllytetyistä valmentajista on vakava viesti koko jääkiekkomaailmalle

Florida Panthersin päävalmentaja Quenneville erosi – taustalla Chicago Blackhawksin ahdisteluskandaali

NHL-valmentaja hyväksikäytti 20-vuotiasta pelaajaa – nyt pelaaja kertoo, kuinka seurajohto jätti hänet yksin: "Stanley Cup oli tärkeämpi"