HJK:n Daniel O'Shaughnessy kasvoi suureksi johtajaksi – kapteenin tunteet purkautuivat vasta "sanoinkuvailemattoman" vihellyksen jälkeen

KUOPIO. Helsingin Jalkapalloklubi juhli Suomen mestaruutta kutkuttavan mestaruustaiston päätteeksi. Veikkausliigan voiton ratkaissut ottelu Kuopion Palloseuraa vastaan päättyi HJK:lle suosiollisesti tasapeliin.

Helsinkiläiset pääsivät juhlimaan voittoaan kannattajiensa edessä, yhteensä 7890 silmäparin todistettua Kuopiossa ratkaisevaa kamppailua.

Ensimmäisenä HJK-pelaajista kätensä patsaaseen sai kiinni puolustaja ja joukkueen kapteeni Daniel O'Shaughnessy.

Hetki oli suuri: topparille Suomen mestaruus oli uran kolmas, mutta ensimmäinen koskaan kapteenina.

O'Shaughnessy kuvailikin Yle Urheilulle heti ottelun jälkeen tunteikkaana, mitä mestaruuspatsaan kohottaminen ilmaan kapteenina merkitsi.

Katso tunteikas hetki alla olevalta videolta. Juttu jatkuu videon jälkeen.

– Olihan se upeaa! Ensimmäistä kertaa eläessäni olen saanut nyt tehdä tuon joukkueen kapteenina. Se hetki tuntui ihan huikealta, toppari kuvaili.

– Kyllä tämä tuntuu erityiselle myös siksi, että meillä oli vaikea hetki syyskuussa. Siksi tuntuu myös erityisen upealle, että pystyimme kairaamaan tämän mestaruuden takaisin.

HJK hävisi syyskuussa kotonaan peräti viisi kamppailua peräkkäin. Tilasto oli poikkeuksellinen helsinkiläisseuran historiassa.

Näin mestaruustaisto KuPS:n kanssa tiivistyi hurjaan kamppailuun, jonka ratkaisi kapteenin itsensä johtama puolustuslinja.

Kädet liikkeessä, pää korkeimmalla

O'Shaughnessy, Valtteri Moren ja Miro Tenho nousivat lopulta ratkaisevaksi elementiksi HJK:n mestaruuden varmistamisessa. Kolmikosta Tenho vei HJK:n ensin johtoon avauspuoliajalla, mutta toisella puoliajalla KuPS:n hyökätessä erityisesti keskityspallojen kautta kolmikko joutui tekemään rutkasti töitä.

Suomen maajoukkueeseen läpimurron aiemmin tehnyt O'Shaughnessy oli kolmikon ankkuri. Kapteeni ohjasi peliä äänekkäästi, käsien käyden suun mukana. Puolustaja ennätti pistää päänsä hyvin usein korkeimmalle, pysäyttäen KuPS:n laidoilta lähettämiä palloja.

– Puhuimme tauolla, että haluamme tuloksen millä tavalla hyvänsä. Olimme hyvin varmoja siitä, että KuPS aloittaa keskitysten laittamisen jossain vaiheessa ottelua. Heillä oli kentällä hyviä ja isoja pääpelaajia.

– He saivat pari läheltä piti -tilannetta aikaiseksi, mutta emme kokeneet suurta hätää. Onneksemme ei tullut liikaa päänvaivaa, vaikka KuPS laittoikin ahkerasti palloa boksiin. Saimme pidettyä heidät parhailta paikoilta pois, O'Shaugnessy kertasi.

O'Shaughnessy johti myös Kuopiossa HJK:n puolustusta. Kuva: Tomi Hänninen

HJK:n kapteeni kehui rinnallaan pelanneita Morenia ja Tenhoa. O'Shaughnessyn mukaan kahden laadukkaan puolustajan kanssa pelaaminen on tuonut hänestä parhaat puolet esiin. Se on myös kehittänyt hänen ominaisuuksiaan johtaa joukkuetta kentällä.

– Kyllähän se on näkynyt kentällä, että meillä oli kasassa Veikkausliigan paras puolustus. Se on hyvä tunne, että kuka tahansa siinä rinnallani on, niin hän hoitaa oman tonttinsa. Olemme hyviä yhdessä, mutta totta kai silloin on itsekin koko ajan parempi, hän kuvaili.

HJK:n puolustus päästi 27 ottelussa yhteensä 19 maalia. Se oli vähiten Veikkausliigassa. Klubin maalivahdit Hugo Keto ja Jakob Tånnander keräsivät kuitenkin myös kritiikkiä liigakauden aikana hetkittäin ailahtelevista otteistaan.

O'Shaugnessyn mielestä HJK:n maalivahdin tontilla pelatessa rapaa voi tulla niskaan turhan tylystikin.

– Ei ole helppo paikka olla Klubin veskari. Pelissä voi tulla vain yksi tai kaksi vetoa ja ne pitäisi hoitaa. Molemmat maalivahtimme ovat potentiaalisia nuoria pelaajia ja kummatkin ovat osoittaneet sen huipputorjunnoilla. He ovat hyviä veskareita, kapteeni totesi.

Johtajuus nousi esiin vaikeassa paikassa

HJK kokosi itsensä vaikeiden hetkien jälkeen matkalla mestaruuteen. Kapteenin johtajuuden merkitystä tällä tiellä korostavat kaikki muut kuin kapteeni itse.

O'Shaughnessyn mukaan oleellisinta oli se, että joukkueen selkäranka ei notkahtanut, kun KuPS meni helsinkiläisten ohi sarjataulukossa. Vaikka tulokset olivat vaikeita niellä, usko uuteen mahdollisuuteen kyti.

– Tiesimme, että loppusarjassa pelataan varmasti ristiin. Olimme varmoja, että hoidamme nyt lopussa omat mahdollisuutemme. Usko ei loppunut missään vaiheessa, hän kertoo.

HJK:n riveissä riitti johtohahmoja. Kuvassa kasvot kameraan päin kaksi kapteenia: Tim Sparv (vas.) ja Daniel O'Shaughnessy. Kuva: Tomi Hänninen

Hän harmittelee, ettei pystynyt loukkaantumisensa vuoksi olla kentällä tekemässä vaikeissa paikoissa osaansa. Sen sijaan hän pyrki viestimään joukkueelleen lokakuun alussa maajoukkuetauolla, että kaikki on HJK:lla omissa käsissä.

Johtamista helpotti myös muiden kokeneiden pelaajien jatkuva tsemppaus.

– Minun mielestäni joukkueemme johtaminen jakautui usealle. Yhteishenkemme kantoi meitä. Jokapäiväiset pienet tekomme olivat voimavaramme.

Kiitos seisoi Veikkausliiga-kauden lopussa. O'Shaughnessy pääsi huudattamaan paikalle saapuneita helsinkiläisten kannattajia perinteeksi muodostuneeseen tapaansa.

Sitä ennen hän sai juhlistaa voittoa kannattajien juostessa ottelun päätyttyä kentälle.

Katso alla videolta, kuinka kannattajat ryntäsivät juhlimaan HJK:n pelaajien kanssa. Juttu jatkuu videon jälkeen.

HJK:n fanit ryntäsivät kentälle heti mestaruuden ratkeamisen jälkeen!

– Olihan sen hetken fiilis upea. Takana on jo nyt pitkä kausi, niin tunteet purkautuivat siihen loppuvihellykseen. Oli sanoinkuvailematonta kuulla se.

– Oli myös hienoa, että yleisöä oli näin paljon. Kuulin sen kenttäkuulutuksen, että yleisöennätys rikkoutui täällä. Tulee saman tien mieleen, että olisivatpa kaikki pelit tällaisia! Sen näki kaikessa pelin laadussakin, että ihmisiä oli niin paljon, O'Shaughnessy kiitteli sekä omia että kotijoukkueen kannattajia.

Mestaruus kruunuksi ennen siirtoa Saksaan

O'Shaughnessyn kausi jatkuu seuraavaksi HJK:n kanssa Uefan Konferenssiliigan viimeisillä lohkopeleillä. Seuraava ottelu on jo torstaina Tel-Avivissa Israelissa. Sitä ennen kapteeni lupasi joukkueen nauttivan mestaruudesta sallitusti.

– Tästä nautitaan illan verran, alla on kuitenkin pitkä kausi Veikkausliigaa ja tämä on upea saavutus. Alamme maanantaina sitten keskittymään seuraavaan europeliin. Silti tästä pitää oikeasti nauttia, ei näitä voita joka päivä, puolustaja ynnäsi.

Kapteeni pääsi nauttimaan joukkueensa kanssa yhdestä juhlaillasta. Kuva: Tomi Hänninen

HJK:n viimeinen alkulohkopeli on joulukuussa. O'Shaugnessy puolestaan siirtyy tammikuussa Saksaan, 2. Bundesliigassa pelaavaan Karlsruher SC:n.

O'Shaughnessy pääsee kuitenkin matkaan kultakapteenina. Puolustaja muuttaa joulukuun aikana Saksaan ja treenaa siellä kuukauden uuden joukkueen kanssa. HJK:n kippari jättää siis seuralleen mestarilliset jäähyväiset liigakentillä. Kolmas mestaruus on samalla huikea, mutta haikea.

– Silti olisi tietysti enemmän harmittanut, jos olisimme hävinneet tänään ja emme olisi saaneet mestaruutta. Tällainen kruunu tälle etapille tämä on. Saa nyt nähdä, minne tie vie lopulta, mutta ehkä tänne palaa vielä, O'Shaughnessy pohti.

