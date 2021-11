Tässä on Suomen joukkue Helsingin MM-kisoihin – yli puolet Classicista, aivotärähdyksestä kärsinyt tähtipuolustaja mukana

Päävalmentaja Petteri Nykky on julkistanut 20 pelaajan ryhmänsä, joka taistelee salibandyn MM-kullasta Helsingin kotikisoissa joulukuussa. Classicin joukkueesta mukana on peräti 11 pelaajaa, ja myös aivotärähdyksen syyskuussa saanut Krister Savonen on tänään julkistetussa ryhmässä.

Suomi lähtee puolustamaan maailmanmestaruutta Helsingin kotikisoissa. Kuva: Anssi Koskinen / Salibandy.fi