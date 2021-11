Vertailu paljastaa: Paljon parjatut "Mestis-joukkueet" tekevät hurjaa jälkeä pienellä rahalla SM-liigassa – hallitseva mestari alisuorittaa rajusti

Jääkiekon SM-liiga vetäytyi viikonloppuna maajoukkuetauolle. Yle Urheilun jääkiekkoasiantuntija Topi Nättinen kertasi alkukauden onnistujat, pettymykset ja puheenaiheet.

Yllätysnimet pörssikärjessä

JYPin 17-vuotias Joakim Kemell on syksyn suurin henkilökohtainen onnistuja. Hän komeilee kahdellatoista osumallaan maalipörssin ykkösenä ja kaikkiaan 18 pisteellä koko SM-liigapörssin kakkosena, vaikka hän on pelannut 2–6 peliä vähemmän kuin muu kärkiyhdeksikkö.

– Kemell on kantanut JYPiä, tehnyt kolme voittomaalia ja on joukkueensa paras plus/miinus-tilastossa, lisää Yle Urheilun kiekkoasiantuntija Topi Nättinen.

Ville Petmanin, 21, nimi nousee vahvasti esille. Lukosta SaiPaan vuonna 2020 siirtynyt sentteri on nostanut tasoaan häkellyttävästi edelliskaudesta ja summannut tehot 9+9=18 – kahdeksan pistettä enemmän kuin toiseksi paras SaiPa-pelaaja.

– Petman teki viime kaudella pelaamissaan 40 ottelussa pisteet 1+1. Nyt on kulkenut ihan eri malliin. Valinta Jukka Jalosen EHT-kotiturnauksen miehistöön kertoo jo aika paljon. Mahtava nähdä tällaisia nousutarinoita, Nättinen sanoo.

Pistepörssikärki, Tapparan Anton Levtchi Kuva: All Over Press

– Anton Levtchi ei ole ehkä saanut ansaitsemaansa mediahuomioita. Hän nakuttaa kuitenkin tasaisesti 45–46 pistettä kaudessa. Tapparan taituri on pelannut jälleen erinomaisesti, tehnyt alkusyksystä neljä voittomaalia ja johtaa liigan pistepörssiä, lisää Yle Puheen kiekkoanalyytikko.

Tulikuumat ulkomaalaisvahdit

Nättinen näkee, että SM-liigan alkukautta on leimannut ulkomaalaispelaajien onnistuminen maalivahtirintamalla.

– Nick Malik on kantanut hienosti KooKoota ja Andrei Karejev TPS:aa. Molemmilla on prosentit kunnossa (92,35% ja 92,29%) ja voittoja on tullut (Karejevilla 9 kolmeen pisteen voittoa, 19-vuotiaalla Malikilla seitsemän).

Kiekkoasiantuntijan mielestä SM-liigassa on ollut selkeä trendi, että ulkomaalaisveskarit ovat viime aikoina nostaneet päätään Suomessa ja ponnistaneet sitä kautta tasokkaampiin sarjoihin.

– Myös Kärppien venäläisvahti Stanislav Galimov on torjunut joukkueelleen roppakaupalla tärkeitä pisteitä ja loukkaantuneelta Ilves-vahti Marek Langhamerilta on lupa odottaa myös jatkossa huippuesityksiä.

Kahdelle ulkomaalaispelaajalle sapiskaa

Keiltä on lupa odottaa enemmän kuin tähän mennessä on nähty? Topi Nättinen nimeää ensimmäisenä Lukon mestaruuden takuuvahdin Lassi Lehtisen, joka on torjuntatilastossa vasta 19:ntenä kesyllä prosentilla 89,10. Viime kaudella Lehtinen torjui runkosarjassa kiekkoja huikealla 94,03 prosentilla ja venyi seitsemään nollapeliin.

– Tämä menee aika lailla käsi kädessä aina joukkueen menestyksen kanssa, eikä kaikkea voi kaataa vain Lehtisen niskoille. Silti hän ei ole ollut sillä tasolla, jolla pitäisi olla. Mutta Lehtisen kohdalla uskon, että hän pääsee vielä pian omalle tasolleen, Nättinen povaa.

Kärppien hyökkääjä Casey Wellmanilta on lupa odottaa enemmän loppukaudesta. Kuva: Elmeri Elo / All Over Press

Kärppien kärkisentteriksi hankittu Casey Wellman on alisuorittanut odotuksiin nähden. Kokenut, 34-vuotias yhdysvaltalainen on pelannut urallaan 54 ottelua NHL:ssä. Euroopassa hänellä on kokemusta Ruotsin ja Sveitsin pääsarjoista sekä kolme kautta KHL:ssä.

– Hän on isoin pettymys kaikista liigapelaajista. Hänet pestattiin käsittääkseni keskushyökkääjäksi ja hän on pelannut kuitenkin laidassa. Wellman on vasta Kärppien 13:nneksi tehokkain ja plus/miinus-tilasto on lisäksi pakkasella. Edellisissä 11 liigapelissä hänellä on kasassa vain kaksi syöttöpistettä, vaikka Wellman on saanut ylivoima-aikaa ja vastuuta, Nättinen ihmettelee.

Tapparan Brady Austin pelasi Nättisen mukaan CHL:ssä hyvin tehojen valossa, mutta se ei ole kantanut SM-liigaan.

– Hän saa paljon peliaikaa ylivoimalla, eikä ole saanut ulosmitattua tehoja. Austinilla on 21 otteluun vain pisteet 2+1 ja hän on vasta Tapparan viidenneksi tehokkain puolustaja.

– Ennen tätä viikonloppua olisin vielä sanonut, että puolustaja Axel Rindell ei ole onnistunut odotuksiin nähden Jukureissa. Hän oli pakkasella -11 Mikkelissä. Nyt Rindell on kuitenkin oikeassa ympäristössä. Hän näytti heti tasonsa Kärpissä ja niputti kahdessa pelissä viisi tehomerkintää (1+4) avaten samalla kauden maalihanansa, kehuu Nättinen.

Rindell siirtyi kesken kauden Jukureista Kärppiin.

Sarjakärki Ilves – yllättäjät KooKoo ja Sport

Jouko Myrrän aikakauden Ilveksellä kuherruskuukaudet ovat ohi. Nyt jos koskaan pitää takoa sitä tulosta. Monta vuotta Ilves-leirissä on ollut hypeä, nostetta ilmassa, ja nyt on aika lunastaa odotukset.

Ilves-valmentaja Jouko Myrrällä on aihetta hymyyn sarjataulukon perusteella.

– Ilveksen pitää olla automaattisesti runkosarjassa kuuden, mielellään neljän joukossa. Mestaruutta on vaikea mennä lupaamaan, mutta kärkikahinoissa Ilveksen pitää olla, Nättinen paaluttaa.

Kun lasketaan pisteen hintaa joukkueiden ennen kauden alkua ilmoittamien pelaajabudjettien perusteella, kärkikolmikkoon nousevat KooKoo, Sport ja Jukurit. Esimerkiksi 1,6 miljoonan euron pelaajabudjetin ilmoittaneen KooKoon pisteen hinta on 42 105 euroa. SM-liigan suurimmalla pelaajabudjetilla (2,8 miljoonaa) operoi Tappara, jonka pisteen hinta on ollut 84 848 euroa.

Joukkueiden ilmoittamat pelaajabudjetit ovat suuntaa antavia ja saattavat muuttua kauden edetessä.

Mestiksestä liigaan tällä vuosikymmenellä nousseet joukkueet ovat viime vuosina saaneet välillä kovaakin kritiikkiä suoritustasostaan liigassa, mutta tällä hetkellä nämä organisaatiot tekevät erinomaista työtä.

KooKoon alkukauden suoritusta Nättinen kuva sanoilla "todella kova". KooKoo on sarjassa tällä hetkellä toisena.

– Olli Salon (vastuuvalmentaja) ja Jarno Kultasen (urheilujohtaja) kokoama joukkue on hämeenlinnalais-tamperelainen yhdistelmä. Siellä on Olli Salolle tuttuja pelaajia. Heillä on hyvin kasattu joukkue, vaikka pelaajabudjetti ei ole iso.

– Kouvolassa on parhaassa iässä olevia pelaajia. Joukkueesta huokuu samanhenkisyys. Kookoo on osoittanut, että jos löytyy hyviä tyyppejä, jotka viihtyvät keskenään, niin hyvin valmennetussa joukkueessa jälki voi olla hyvässä ja paineettomassa ilmapiirissä todella kovaa.

KooKoon valmentajavelho Olli Salo. Kuva: Vesa Pöppönen / AOP

Olli Salo voi olla monelle tuntematon nimi. Viime kaudella hän työskenteli päävalmentajana Saksan toiseksi korkeimmalla sarjatasolla, mutta sai lähteä kesken kauden. Sitä ennen hän toimi Ilveksen apuvalmentajana.

Sportilla on nykyisin kasvattajaliigana tunnetussa SM-liigassa ylivoimaisesti kokenein joukkue. Sport on sarjassa seitsemäntenä, vain viiden pisteen päässä kärjestä.

– Sportilla on koossa 20 pelistä 33 pistettä, joka tietää tasaisen vauhdin taulukolla 99 pistettä. Tämä on joukkueelle ihan älytön suoritus, sillä pistemäärällä on yleensä menty kuuden joukkoon runkosarjassa.

Sportin menestys on perustunut paljolti kotikaukalossa pärjäämiseen, mutta viime viikolla vaasalaiset hakivat vierasvoitot Turusta ja Helsingistä.

– Minusta on siistiä nähdä, että SM-liigassa on yksi vanhan liiton joukkue ja valmentaja – Risto Dufva. Se tuo hyvällä tavalla tuulahduksen menneisyydestä. Annetaan vielä yksi lisämahdollisuus kokeneille pelaajille, jotka olisivat kaiketi toisissa joukkueissa lähetetty jo Keski-Eurooppaan ammatin perässä, Nättinen toteaa.

Ässät romahtanut urheilullisesti ja yleisön silmissä

Ässien päävalmentaja Ari-Pekka Selin on tuskaillut alvariinsa porilaisten aitiossa. Jumbopaikka maaottelutauon aikaan on paha pettymys.

– Koko kolmen vuoden "kotiinpaluu-projekti" on mennyt metsään. Tämä kausi on jotenkin kruunannut sen. Lauantain ja perjantain kotipeleissä Porissa on alle 2 000 katsojaa, oli vastassa keskikastin ryhmä tai huippujoukkue.

Syyskuun 25. päivä lauantaina pelattu Ässät–Lukko-ottelu on kerännyt tämän kauden runkosarjassa ylivoimaisesti eniten katsojia – 3 021 silmäparia – Porin Isomäki Areenaan. Kuva: Elmeri Elo / All Over Press

– Ässille näyttää jälleen tulevan välikausi. Tulokset syövät lopunkin innon. Pitkän linjan valmentajalle (Selin) nykymeno on haastava paikka. Näyttää siltä, että tämä jää toistaiseksi hänen viimeiseksi pestikseen SM-liigassa, Ylen kiekkoasiantuntija pohtii.

Nättinen harmittelee, että Porin Ässien kuuluisa identiteetti ärsyttävänä viikonloppupaikkana ja vastustajana on enää kaukainen muisto.

Se näkyy myös yleisömäärissä. Ässien kotiotteluiden yleisökeskiarvo on romahtanut yli 2 000 katsojalla kauteen 2019–20. Vielä toissa kaudella Ässät sai katsomoon keskimäärin 4 217 katsojaa, kun katsojakeskiarvo on nyt 2 022 katsojaa. Pudotus on ylivoimaisesti suurin SM-liigassa.

Toisaalta SM-liigajoukkueista vain Vaasan Sport on onnistunut kasvattamaan yleisökeskiarvoaan toissa kaudesta eli ajasta ennen koronavirusta.

Lukko kyntää, KalPa pettymys

Lukko on eniten alisuorittanut joukkue, jos tarkastellaan pisteen hintaa. Yksi piste on maksanut Lukolle peräti 96 154 euroa.

Hallitseva mestari on maaottelutauolla vasta 11:ntenä. Uusi päävalmentaja Marko Virtanen on kovan paikan edessä.

– Pekka Virran jälkeen kenenkään valmentajan ei ole helppoa tulla ruoriin. Raumalla nähtiin kuitenkin niin poikkeuksellinen pelitapa ja monen vuoden rakennusprojekti. Pelaajia lähti kärjestä ja mestarijoukkueesta lähtee aina iso kasa parhaita pelaajia.

– Raumalla on Virran pelitavalla kaksi-kolme kautta pelanneita pelaajia, sitten siellä on pelaajia, jotka ovat olleet Virran alaisuudessa yhden kauden. Nyt sitten on tullut uusia suomalaisia ja ulkomaalaispelaajia, jotka pelaavat Marko Virtasen jääkiekoa. Tämä prosessi vie aikaa, ja kärsivällisyys on avainsana Raumalla, Nättinen toppuuttelee.

Kuvassa Lukon päävalmentaja Marko Virtanen ohjeistaa Niklas Ylitaloa ja Sami Päivärintaa. Kuva: Elmeri Elo / All Over Press

Sarjassa 12:ntena olevalta KalPalta kiekkoasiantuntija olisi odottanut enemmän sarjataulukon puitteissa.

– KalPa on pelannut selvästi eniten kamppailuja, jotka ovat menneet jatkoajalle tai sitten voittomaalikisaan. Uskallan odottaa KalPalta loppukaudesta vielä enemmän, heillä on potentiaalinen joukkue.

Kuudentena sarjassa olevasta Tapparasta on Nättisen mukaan ihan turha huolestua.

– Ei Tappara ole ainakaan viimeiseen viiteen-kuuteen vuoteen ollut koskaan syyskauden joukkue. Ihan odotettu alkukausi, kun käytännössä koko puolustus on vaihtunut ja Jukka Peltolalla on pitkä loukkaantuminen.

Yhdet valmentajapotkut alkukaudesta

SM-liigavalmentajien rintamalla Nättinen on seurannut tarkoin muun muassa HIFK:n syksyä. Kiekkoasiantuntija on sitä mieltä, että helsinkiläisten pelaaminen on vielä tässä vaiheessa enemmän "pelaajien peliä" kuin Ville Peltosen jääkiekkoa.

– HIFK:n kohdalla ihmisiltä puuttuu usein kärsivällisyys. Kymmenen ottelun pisteputki näyttää jo nyt suuntaa joukkueelle. Peltonen on ollut jopa korostetun rauhallinen valmentaja-aitiossa, vaikka tulokset eivät ole ihan koko ajan olleet odotettuja. Hän on kärsivällinen ja luottaa joukkueen kehitykseen kohti kevättä.

Lehdistötilaisuudessa Jukurien valmentaja Olli Jokinen ja HIFK:n vastuuluotsi Ville Peltonen. Kuva: Tomi Hänninen

Olli Jokisen lyhyt valmentajaura Suomessa ja Jukureissa on pitänyt sisällään nousuja ja laskuja, ihan kuten Nättinen odottikin.

– Jukureilla on alla viiden ottelun voittosarja. He tekivät hyviä täsmähankintoja pestatessaan Aatu Rätyn ja tanskalaispuolustajan Oliver Larsenin.

Yhdet valmentajapotkut on jo nähty kuluvalla kaudella, kun Matti Tiilikainen vaihtui Jarno Pikkaraiseen HPK:ssa. Kuntopuntarin valossa Kerho on Pikkaraisen alaisuudessa, 11 viime ottelun perusteella, kuudenneksi paras joukkue. Toistaiseksi vire ei näy hyvänä sijoituksena sarjataulukossa.

Juuri ja juuri pudotuspeliviivan yläpuolella olevan SaiPan prosessi etenee suunnitellusti. Lukosta siirtynyt mestarivalmentaja Pekka Virta on ollut Nättisen mukaan yllättävän rauhallinen mediassa, eikä tuttuja tölväyksiä pelaajista ole juuri kuultu.

– Virran pelitapa vaatii aikaa. Huomioitavaa on, että monella SaiPan ulkomaalaisella on optio ensi kaudesta ja suomalaispelaajillakin jatkosopimukset ensi kaudesta. Moni valmentaja ajattelee 60 ottelua kerrallaan, mutta Virta tähyää poikkeuksellisesti 180 otteluun. Kun kyse on Virrasta, hänelle on annettava aikaa. Vasta ensi kauden keväällä on SaiPalta lupa odottaa jo enemmän, opastaa Nättinen.

SM-liigakausi jatkuu maanantaina 15. marraskuuta, kun HIFK ja KooKoo kohtaavat Helsingissä.

