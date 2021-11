Suomalaisperhe pani lapset harrastamaan urheilua monipuolisesti – huipulle nousseet Madsenin sisarukset kertovat menestyksensä taustat

Paluu Hämeenlinnaan kolmen ulkomailla vietetyn vuoden jälkeen tuntuu Michaela Madsenista siltä kuin palaisi kotiin. Suomen maajoukkueessakin loistanut lentopalloilija pelasi viime vuodet Ranskan, Belgian ja Tshekin pääsarjoissa.

Mukaan tarttui muun muassa Ranskan mestaruus, huippuotteluja Mestarien liigassa sekä rutkasti elämänkokemusta.

– Ulkomailla ei oikein ollut muuta elämää, niin täytyi pistää kaikki fokus lentopalloon. Ulkomaalaisena pelaajana voi jäädä juttujen ulkopuolelle, kun muut puhuvat omalla kielellä. Tajusin, että minun pitää ottaa ulkomaalaispelaajia paremmin huomioon täällä Suomessakin, Madsen kertoo.

Ennen lähtöä ulkomaille Madsen voitti yhteensä neljä Suomen mestaruutta LP Viestissä ja nykyisessä seurassaan Hämeenlinnan Lentopallokerhossa. 27-vuotias keskitorjuja kertoo, että paluun taustalla oli halu ottaa isoa roolia kotimaan liigassa.

– Urani alkaa olla aika loppupuolella. Minulla on neljä polvileikkausta jo takana. Ikääkin alkaa olla keskitorjujana aika paljon, mutta haluan vielä kehittyä. Täällä fysiikkavalmentaja tuntee koko historiani ja hänen kanssaan pystymme pitämään kropan kunnossa, Madsen sanoo.

Michaela Madsen on kokenut Suomen naisten lentopallomaajoukkueen mukana muun muassa kahdet EM-kisat. Kuva: AOP

Madsenin lahjakkuus ei jää vain pelikentille. Vaatetusompelijaksi kouluttautunut Madsen irrottaa ajatukset huippu-urheilusta luovilla harrastuksilla. Hän suunnittelee, kaavoittaa ja ompelee vaatteita itselleen ja tilaustyönä tutuilleen.

Onpa yksi mekko nähty jopa itsenäisyyspäivän Linnan juhlissakin, kertoo Madsen ohimennen. Sana "harrastus" ei käsityönä tehdyistä näyttävistä vaatteista tule ensimmäisenä mieleen.

– Ulkomaan vuosina ei oikein ollut paikkaa, missä tehdä, mutta nyt Suomessa minulla voi olla ompelukoneet, saumurit, pöydät, joten pääsen taas hommiin, Madsen kertoo innoissaan ja jatkaa:

– Tykkään iltaisin myös katsoa telkkaria ja neuloa. Se rauhoittaa ja rentouttaa minua tosi paljon. Kun ompelee tai piirtelee kaavoja, pitää keskittyä tosi paljon. Se tuo ihanaa ja erilaista vastapainoa urheilulle.

Michaela Madsen viihtyy vapaa-ajalla ompelukoneen ääressä tai neulepuikot käsissään. Kuvassa näkyvä jakku on hänen itsensä tekemä. Sisko Yasmine puolestaan nauttii ystävien kanssa kokkailusta. Kuva: Markku Rantala / Yle

Isoin muutos Madsenin arkeen on kuitenkin se, että hän sai pikkusiskostaan Yasminesta joukkuekaverin ja naapurin.

Yasmine Madsen, 22, on jo lyönyt läpi aikuisten maajoukkueessa ja väläyttänyt hakkuriosaamistaan elo-syyskuun EM-kisoissa Romaniassa.

– Pystyn tulemaan pesemään pyykkiä tänne ja häiritsemään sitä milloin haluan, koska minulla on avain. Ollaan aika läheisiä, Yasmine kertoo.

– Tullaan tosi hyvin toimeen ja meillä on hauskaa yhdessä niin on tosi helppo olla tässä vierekkäin, Michaela kertoo hymyillen.

Isosiskon jalanjäljissä

Siskokset pelaavat ensimmäistä kauttaan samassa seurajoukkueessa. Yasmine on nähnyt koko ikänsä viisi vuotta vanhemman isosiskonsa tärkeänä esikuvana.

– Kyllä hän on edelleen idoli ja hänellä on iso merkitys minulle. Hän on näyttänyt polun ja tullut ammattilaiseksi. Hän on tosi kokenut pelaaja. Etenkin henkisellä puolella on itselläni eniten kehitettävää. Siinä "Misu" on hyvä esimerkki, mitä pitäisi olla, Yasmine kertoo.

Yasmine Madsen juhli toukokuussa lentopallomaajoukkueen EM-kisapaikkaa. EM-kisat käytiin elo-syyskuussa Romaniassa. Kuva: CEV

Yhden asian voisi siskon uralta kuitenkin jättää väliin.

– Ehkä ne neljä polvileikkausta, Yasmine sanoo ja repeää nauramaan.

– Itse kävin kerran, mutta seuraavat voisi kyllä skipata, Yasmine saa sanotuksi ja vilkaisee isosiskoaan.

Yasmine on seurannut siskoaan ensin maajoukkueeseen. Seuraava askel on siirtyminen ulkomaille huippusarjoihin.

– Se kävi mielessä jo täksi kaudeksi, mutta ehkä oli fiksumpi ratkaisu jäädä Suomeen. Olen hakkurina ollut sen kaksi kautta vasta, joten hyvä hakea kokemusta vielä. Katsotaan ensi vuonna, mikä tilanne.

Michaela Madsen (vasemmalla) näkee viisi vuotta nuoremmassa siskossaan Yasminessa paljon itseään. Kuva: Markku Rantala / Yle

Michaela näkee pikkusiskossaan paljon itseään.

– Henkisesti samanlainen tie on varmasti käyty. Meidän on vähän vaikeeta hyväksyä virheitä. Sellainen henkinen vahvuus oli itsellänikin kehitettävä kohde aikaisemmin. Näen "Yassussa" niin paljon itseäni, ja tiedän, että aika nopeasti se sieltä kääntyy, Michaela sanoo.

Susijengi-tähti viihtyy Latviassa

Michaela, Alexander ja Yasmine Madsen varttuivat Kouvolan kupeessa Valkealassa urheiluperheessä. Sisarusten vanhemmat pelasivat aikoinaan lentopalloa pääsarjatasolla, joten laji oli luonnollinen valinta myös jälkikasvulle.

Sisaruskolmikon keskimmäisestä, Alexander Madsenista, olisi hänestäkin voinut tulla huippulentopalloilija, mutta laajasta lajikirjosta koripallo olikin se, joka vei mukanaan.

Lajivalinta ei ole kaduttanut. Alexander Madsen lukeutuu nykyään Susijengin avainpelaajiin ja pelaa jo kuudetta kauttaan ulkomailla ammattilaisena. Hän loistaa Latvian ja Viron yhteisliigan huippujoukkueessa VEF Rigassa, joka pelaa myös Mestarien liigaa.

Kahtena edellisvuonna Madsen on ollut isossa roolissa, kun riikalaisseura on voittanut Latvian mestaruuden.

– Tämä on ollut minulle ihan loistava paikka kehittyä. Fasiliteetit ovat kunnossa. Koripallollisesti voisin tietenkin olla kovemmassakin sarjassa, mutta tämä on ollut hyvä, kun on ollut paljon loukkaantumisia. Ihmiset ympärilläni haluavat, että kehityn ja pääsen parempiin sarjoihin ja seuroihin, Alexander kertoo.

Alexander Madsen (oikealla) on päässyt VEF Rigassa pelaamaan myös koripallon Mestarien liigaa. Kuvassa vastassa saksalaisseura Brose Bamberg. Kuva: imago images/Fotostand/ All Over Press

207-senttisen suomalaisen arki Latviassa ei ole ollut jatkuvaa ruusuilla tanssimista. Vuonna 2020 Madsen joutui polvileikkaukseen, josta kuntoutuminen oli työläs prosessi. Madsen pelasi leikkauksen jälkeen ehjän kauden, kunnes sairastui viime keväänä koronavirustautiin. Se veti kuntoa pitkäksi aikaa alaspäin.

– Pieniä ongelmia on ollut, mutta isommat on ainakin toistaiseksi sivuutettu. Toivon, että saisin nyt pidemmän jakson ilman ongelmia.

Madsenin sisarukset ovat asuneet viime vuosina eri puolilla Eurooppaa, joten siskojaan Alexander näkee lähinnä jouluisin ja kesäisin. Seuraavan kerran Alexander tulee Suomeen marraskuun lopussa, kun Susijengi aloittaa MM-karsinnat vierasottelulla Ruotsia vastaan 25. marraskuuta. Kroatian Suomi kohtaa kotona Espoossa 28. marraskuuta.

– Nämä ovat aina sellaisia henkisiä rakoja pelaajille, kun pääsee käymään Suomessa kesken kauden ja näkemään tuttuja. Kiva päästä näkemään, kun Ruotsia vastaan en olekaan pelannut miesten tasolla. Tulee varmaan aika hieno kamppailu MM-karsintalohkossa, Madsen sanoo.

Urheilu oli perheessä itsestäänselvyys

– Erittäin hyvä kysymys!

Kun Alexander Madsenilta kysyy, mikä on kahden lajin maajoukkueissa loistavien sisarusten menestyksen taustalla, hän joutuu hetken pohtimaan.

– Nuorena meitä ajettiin eri urheilulajeihin ja mahdollistettiin se, että voi harrastaa montaa urheilulajia. Oli vapaa valinta siitä, mitä haluaa tehdä ja missä lajissa haluaa olla. Se on varmasti yksi syy sille, että ollaan päästy näinkin pitkälle, Alexander sanoo.

Michaela Madsen kertoo aloittaneensa lentopallon 6-vuotiaana ja harrastaneensa lapsena myösjääkiekkoa, taitoluistelua, jalkapalloa, tanssia ja yleisurheilua.

– Urheilu on tullut itsestäänselvyytenä. Se on ollut osa meidän elämäämme koko ajan. Semmoinen kulttuuri, mikä kotona on luotu on vienyt meitä koko ajan eteenpäin, Michaela kertoo.

207-senttinen Alexander Madsen on säväyttänyt Susijengissä muun muassa näyttävillä donkeillaan ja torjunnoillaan. Kuva: Ville Vuorinen

Alexander, 26, lähti maailmalle ammattilaiseksi ennen isosiskoaan Michaelaa.

– Olemme Alexanderin kanssa kasvaneet enemmän samanikäisinä kuin minä ja Yasmine. Se draivi ja sitoutuminen urheiluun on ollut koko ajan molemmilla sama, joten olemme jakaneet sen saman elämäntyylin, Michaela kertoo.

Koko kolmikon ajatusmaailma ja huumorintaju loksahtavat hyvin yhteen.

– Se, että siskotkin ovat huippu-urheilijoita, kohtaa paljon asioita myös kenttien ulkopuolella. Varsinkin joukkueurheilussa pitää ottaa muita huomioon ja ymmärtää minkälaisia muut ovat. Se on varmasti yksi asia, mikä meitä yhdistää, Alexander kertoo ja myöntää, että sisarukset ovat kilpailuhenkisiä.

– Oli se sitten nopanheittoa, korttipeliä tai frisbeegolfia, kyllä meillä aina kilpailua on, kun ollaan kotona käymässä porukalla, Alexander hymyilee.

