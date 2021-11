Jääkiekon Pelaajayhdistys: Noora Räty hyväksyi Pasi Mustosen anteeksipyynnön – Räty sanoo, että ei kieltäytynyt syksyn MM-kisoista

Noora Rädyn ja Pasi Mustosen välejä on selvitelty tapaamisella, jossa olivat mukana kaksikon lisäksi Pelaajayhdistyksen toiminnanjohtaja sekä Jääkiekkoliiton pomot.

Noora Räty on pelannut reilusti yli 200 ottelua naisten maajoukkueessa. Arkistokuva. Kuva: All Over Press