Huuhkajien kannattajat pääsevät sittenkin stadionille Zenicassa – Bosnian liitto kieltää alle 7-vuotiaiden pääsyn otteluun

Huuhkajien lauantaisen MM-karsintaottelun alla on puhuttanut paitsi Bosnia-Hertsegovinan tulenarka tilanne, myös Huuhkajien kannattajien kohtalo.

Bosnia-Hertsegovinan poliittinen ilmapiiri on kiristynyt viime viikkoina, ja YK:n tuoreen raportin mukaan maa on "välittömässä vaarassa hajota, ja uuden sodan uhka on todellinen". Viime viikon lopulla Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti kertoi Yle Urheilulle, ettei Zenicaan päästetä vieraskannattajia heikon koronatilanteen takia.

Nyt tilanne on kuitenkin muuttunut, ja suomalaiskannattajat ovat pääsemässä stadionille.

– Tällä hetkellä meidän saamamme tiedon mukaan katsomoon pääsee suomalaisia. Siellä on muutama kymmenen suomalaista jo Sarajevossa, tai matkalla sinne. He pääsevät nyt Zenicaan, Suomen jalkapallomaajoukkueen kannattajayhdistys SMJK:n lippuvastaava Jussi Hartikainen kertoo Yle Urheilulle puhelimitse.

Hartikaisen mukaan tieto suomalaiskannattajien stadionille pääsemisestä tuli torstaiaamuna – eli kaksi vuorokautta ennen ottelua. Hartikainen kertoo, että lippujen kanssa oli vaikeuksia alusta lähtien, kun kannattajat saivat tietää lippujen hinnat ja kiintiöt vasta kuukautta ennen normaalin kolmen kuukauden sijaan.

Viikko sitten kannattajat saivat kuulla, ettei stadionille olisikaan asiaa. Kannattajat ja Suomen Palloliitto valittivat asiasta Euroopan jalkapalloliitto Uefalle – ja torstaiaamuna tilanne olikin muuttunut.

– Tänä aamuna saimme kuulla, että suomalaisetkin pääsevät sinne ihan virallisestikin ja vieraskannattajille aukaistaan oma katsomo, ettei tarvitse yrittää mennä paikallisten sekaan katsomoon.

Hartikaisen mukaan suomalaiskannattajilla oli ongelmia lippujuen suhteen myös vuonna 2019, kun Suomi kohtasi viimeksi Bosnia-Hertsegovinan vieraskentällä.

Tämänkertaiset ongelmat vaikuttivat myös Bosniaan matkaavien suomalaiskannattajien määrään.

– Suomalaisia olisi varmasti ollut kolminumeroinen määrä, mutta hässäkkä on tiputtanut määrää. Jos siellä on viittäkymmentä kokonaisuudessakaan. Meidän kauttamme lähtee varmaan kolmisenkymmenta. Tämä vaikuttaa olevan ihan puhdasta kotiinpäin vetoa Bosnian liiton suhteen, että he yrittävät estää vieraskannattajien pääsyn katsomoon, Hartikainen kertoo.

Ei alle 7-vuotiaita katsomoon

Bosnia-Hertsegovinan ja Suomen välinen MM-karsintaottelu pelataan lauantaina kello 16.00 Suomen aikaa. Bosnian jalkapalloliitto on tiedottanut maan verkkomedia klix.ba:n mukaan (siirryt toiseen palveluun), ettei stadionille päästetä lainkaan alle 7-vuotiaita. Lisäksi ottelutapahtumaan osallistuvilta edellytetään kahta rokotusta tai vaihtoehtoisesti todistusta viimeisen 6 kuukauden aikana sairastetusta koronasta ja negatiivista testitulosta. Liitto kertoo järjestävänsä ilmaisia antigeenitestejä ottelulipun haltijoille.

Maalisingon pelikunto puhuttaa

Bosnia-Hertsegovinan joukkueessa on puhuttanut kahden avainpelaajan pelikunto. Joukkue jännittää kaikkien aikojen maalitykkinsä pelaamista ja keskikentän ykköstähtensä virettä toipumisen jäljiltä.

Bosnian maajoukkueessa huimat 60 maalia takoneen Edin Dzekon tahti ei ole hyytynyt "vanhoilla" päivilläkään. Dzeko, 35, on viimeistellyt tänä syksynä jo seitsemän maalia Italian liigan Interissä, mutta sunnuntainen takareisivamma Milanon paikallispelissä AC Milania vastaan nostatti harmaita hiuksia Bosnian bulgarialaisvalmentaja Ivaylo Petevillä. Bosnia tarvitsee, kuten Suomikin, lauantaina voiton, ja kun Dzeko on maajoukkueessa maalannut, voittoprosentti on ollut 70.

Edin Dzeko loukkasi jalkansa sunnuntaina Milanon paikallisottelussa. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

– Kapteenimme pelannee ainakin toisen otteluista Suomea ja (karsinnan päätöspäivänä) Ukrainaa vastaan. Kummassa, se jää valmennuksen ja maajoukkuelääkärien ratkaistavaksi, bosnialaislehti Avaz kertoi Dzekosta.

Nähtäväksi jää mitä voi päätellä siitä, että Petev kutsui keskiviikkona maajoukkueeseen unkarilaisessa Fehervarissa maaleja sylkevän kärkimiehen Kenan Kodron.

Pukki kuriin?

Miralem Pjanic, maaliskuussa Suomea vastaan maalannut ja kaksi vuotta sitten pelatussa 4–1-murskajaisessa kahdesti Huuhkajia rankaissut pelintekijä, puolestaan vakuuttelee olevansa valmiina hiljattaisen jalkavaivan jäljiltä. Samalla Pjanic kuitenkin varoittelee: Huuhkajien kanssa ei tule olemaan helppoa.

– Suomea vastaan on aina ollut vaikeita pelejä, ja niin varmasti nytkin. Olemme kuitenkin valmiit voittamaan ja ottamaan kolme pistettä. Se ei ole helppoa, mutta täyden katsomon tuella saamme voiton, uskon niin, Pjanic sanoi.

– Sen jälkeen kaikki olisi avoinna Ukrainaa vastaan.

Toppari Sinisa Sanicanin taas tietää, että helppoa ei ole henkilökohtaisestikaan. Edessä on vääntöä Suomen syömähampaan kanssa.

– Tiedämme Pukin tason. Häneen kiinnitetään huomiota, Sanicanin sanoi.

Lohkotilanne on kakkossijan eli jatkokarsintaan menon suhteen kihelmöivä. Ukrainalla on 9 pistettä ja ottelun vähemmän pelanneilla Suomella 8 ja Bosnia-Hertsegovinalla 7. Suomi kohtaa tiistaina päätöskierroksella Ranskan, joka mitä luultavimmin varmistaa lauantaina lohkovoiton.

