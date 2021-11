Crawford, 27, kasvoi pienessä Bethel Groven kaupunginosassa vajaan kymmenen kilometrin päässä Memphisin keskustasta. Memphis sijaitsee eri osavaltiossa kuin The Wiren tapahtumapaikka Baltimore, mutta Crawfordin kuvailu on kuin kulttisarjasta.

– Siihen aikaan jengien jäsenet tulivat kouluihin, puistoihin ja kaduille rekrytoimaan nuoria riveihinsä. He houkuttelivat liittymään jengiin lupaamalla koko elämän kestävää suojelua. Monilla nuorilla ei ollut kotona turvallista. He kaipasivat huolenpitoa, isähahmoa tai vain tukea. Jengit lupasivat tarjota kaikkea sitä.

"On helppo sokaistua"

Elämän kovin isku

– Hänen kuolemansa järkytti kaikkia, eikä shokki ole poistunut mihinkään. “CJ” oli perheemme valo, yksi hauskimmista ihmisistä, joita tiedän. Perheemme on vieläkin kieltämisvaiheessa. On vaikeaa ymmärtää, että hän on poissa, Crawford sanoo.

– Jos olet 17-vuotias, voit hankkia aseen panttilainaamosta. Mitään lupia ei kysytä. Se on sairasta. Ihmiset hankkivat aseen ennen vaatteita. Vihaan sitä, mutta se on alueen tapa, koska lopulta kyse on selviytymisestä. Tyypilliseen päivään kuuluu, että jostain kuuluu laukauksia. Et koskaan tiedä, milloin on viimeinen päiväsi.