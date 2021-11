Kansainvälisen jääkiekkoliiton uusi johtaja ei ota kantaa ihmisoikeuksien puolesta – "Muuten voimme lakata järjestämästä kansainvälisiä kilpailuja"

Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n johtoon syyskuun lopulla äänestetty Luc Tardif on paraikaa ensimmäisellä virallisella vierailulla uudessa roolissaan. Ranskalainen Tardif, 68, saapui Suomeen seuraamaan syksyn ensimmäistä EHT-turnausta ja tutustumaan ensi kevään MM-kilpailujen järjestelyihin.

Tardif, 68, päätti Rene Faselin 27 vuotta kestäneen valtakauden reilu kuukausi sitten. IIHF:n puheenjohtajana Tardif uskoo eroavansa edeltäjästään siinä, että hänen agendanaan on tuoda laji lähemmäs nuoria.

– Haluaisin tuoda lajin modernimmalla tavalla lähemmäs mediaa ja nuoria. Nykyajan nuoret ajattelevat eri tavalla kuin mitä me ajattelimme nuorena. Heillä on erilaiset tavat kuluttaa urheilua. Meidän on pohdittava uusia tapoja, jotta nuoret katsoisivat ja harrastaisivat jääkiekkoa, Tardif avasi Yle Urheilulle.

Väistynyt johtaja Fasel nousi varsinkin viimeisenä vuonnaan johdossa otsikoihin epäedullisessa valossa, kun halailukuvat Valko-Venäjän diktaattorin Aljaksandr Lukašenkan kanssa levisivät julkisuuteen. Fasel puolusti MM-kisojen järjestämistä Valko-Venäjällä, vaikka maan ihmisoikeustilanne oli heikentynyt. Fasel sanoi urheilun ja politiikan olevan toisistaan erillään.

Uusi puheenjohtaja Tardif vaikuttaa olevan samoilla linjoilla.

– Johtajana minun tulee olla epäpoliittinen. Me ajamme jääkiekon, urheilulajin, asemaa, Tardif aloitti.

– Jouduimme tekemään päätöksen MM-kilpailujen siirtämisestä Valko-Venäjältä Latviaan. Teimme sen ennen kaikkea pelaajien turvallisuuden takia. Näen olympialaiset samalla tavalla: jos poliittisesti tulee painetta boikotteihin tai muuta, emme koskaan järjestäisi koko maailman yhteisiä kilpailuja. Meidän on jatkettava valitsemallamme tiellä.

Aljaksandr Lukašenkan ja Rene Faselin lämmin kohtaaminen viime tammikuussa toi huonoa julkisuutta IIHF:lle. Kuva: NIKOLAI PETROV / POOL

Valko-Venäjällä järjestettiin elokuussa vilpilliset vaalit, joiden voittajaksi julistettiin Aljaksandr Lukašenka ylivoimaisella äänisaaliilla. Kansa nousi vastustamaan itsevaltaisesti hallitsevaa Lukašenkaa useita kuukausia jatkuneissa mielenosoituksissa, jotka äityivät väkivaltaisiksi, ja joissa satoja osallistujia pidätettiin.

Pekingissä helmikuussa järjestettävien olympialaisten yhteydessä ovat puhuttaneet Kiinan ihmisoikeusloukkaukset. Ihmisoikeusjärjestöt ovat arvioineet, että ainakin miljoona pääosin islaminuskoista uiguuria on vangittu työleireille Xinjiangin alueella Kiinan luoteisosissa. Pekingiä arvostellaan ihmisoikeusloukkauksista myös Hongkongissa.

– Yksityishenkilönä minulla on omat mielipiteeni, mutta kansainvälisen liiton johtana minun on oltava epäpoliittinen. Jos alamme tehdä poliittisia liikkeitä, mielestäni meidän täytyy lakata järjestämästä kansainvälisiä kilpailuja, Tardif linjaa.

Jääkiekkoa uusiin maihin

Tämänhetkisen tilanteen mukaan Pekingissä nähdään maailman parhaat jääkiekkoilijat, sillä IIHF, NHL ja pelaajayhdistys pääsivät sopimukseen asiasta syyskuussa. NHL:llä ja pelaajayhdistys NHLPA:lla on kuitenkin oikeus olla päästämättä pelaajia olympialaisiin, mikäli koronavirustilanne niin vaatii.

Yhteisymmärrykseen päästiin puheenjohtaja Faselin aikakaudella, mutta sopimus NHL:n kanssa maailman parhaiden pelaajien osallistumisesta olympialaisiin myös jatkossa on Tardifin asialistalla korkealla.

– Yritän löytää ratkaisun, ettemme olisi samassa tilanteessa joka neljäs vuosi. Seuraavaksi yritän vakuuttaa Gary Bettmanin (NHL-komissaari) ja päästä pitkäaikaiseen sopimukseen NHL:n kanssa.

Neljä vuotta sitten Pyeongchangissa olympiajääkiekkoa pelattiin ilman NHL:n supertähtiä. Tardifin mukaan tavoitteena on saada parhaat pelaajat mukaan jopa joka kevät.

– Ei ole epäilystäkään, etteikö tavoitteenamme olisi saada mukaan parhaita pelaajia jokaisiin arvokilpailuihin, jopa MM-kisoihin, vaikka se voi olla todella vaikeaa.

Luc Tardif oli Helsingissä seuraamassa, kun Suomi kukisti Venäjän Harri Pesosen voittomaalilla. Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

Toinen suuri tavoite liittyy lajin levinnäisyyteen. Ranskalaisjohtaja myöntää suoraan, että jääkiekko havittelee kasvua Aasiassa. Pekingin talviolympialaiset ovat toiset olympialaiset putkeen Aasiassa.

– Näemme jo jääkiekon kasvavan Aasiassa, joukkueita on jopa Thaimaassa. Aasia on tärkeä talousalue ja siellä on paljon ihmisiä. Myös Etelä-Amerikka kiinnostaa.

Samaan aikaan Tardif puhuu myös pelaajien terveyden puolesta. Jalkapallon puolella huippujalkapalloilijoiden pelaajayhdistys on esittänyt huolensa pelaajien terveydestä yhä kasvaneissa otteluruuhkissa. Kansainvälisten liittojen suunnitelma lisätä joukkueiden määrää cup- ja maajoukkuekilpailuissa kasvattaisi huippujalkapalloilijoiden pelimääriä entisestään.

– Meidän täytyy miettiä pelaajien turvallisuutta. Nämä miehet eivät ole koneita. Meidän on perustettava komitea, jonka tehtävänä on löytää ratkaisu, joka suojelee pelaajia, liigojen tuotetta ja IIHF:n tuotetta. Sen jälkeen mukaan voisi tulla vaikkapa KHL ja miksei NHL:kin. Mutta jos onnistuisin siinä, voisin varmaan seuraavaksi ratkaista Irakin sodan.

Lue myös:

Kiina säilyttää sittenkin paikkansa Pekingin olympiajääkiekossa – joukkue mukana miehissä ja naisissa

IIHF:n uudelta pomolta yllättävä kannanotto – väläyttää Kiinan sulkemista olympiakiekosta: "15–0-tulokset eivät ole hyväksi kenellekään"

Heikki Hietanen valittiin äänivyöryllä Kansainvälisen jääkiekkoliiton hallitukseen – pesi muun muassa Pavel Buren 16 äänellä

68-vuotias ranskalainen Luc Tardif valittiin Kansainvälisen jääkiekkoliiton puheenjohtajaksi – "Liitossa alkaa nyt uusi aika"

Miten Suomen vaikutusvallalle käy, kun Kummola jättää kansainvälisen jääkiekon johtotehtävän? Puheenjohtajaksi ehdolla suomalaisille tuttu henkilö