Mikael Granlundilla neljän tehopisteen ilta NHL:ssä, Barkovin pisteputki jo kahdeksan pelin mittainen – Rantaselle hieno onnistuminen pitkästä aikaa

Kuva: NHLI via Getty Images

Mikko Rantanen teki maalin ja syötti kaksi. Kuva: NHLI via Getty Images

New Jersey Devilsin Janne Kuokkanen, Florida Panthersin Aleksander Barkov ja Colorado Avalanchen Mikko Rantanen pääsivät maalin makuun jääkiekon NHL-kierroksella. Myös neljä syöttöpistettä kirjannut Mikael Granlund oli huippuvireessä.

Granlund oli mukana joukkueensa kaikissa maaleissa, kun Nashville haki 4–3-jatkoaikavoiton St. Louis Bluesilta. 29-vuotias Granlund oli kakkossyöttäjä Predatorsin kolmessa ensimmäisessä maalissa ja tarjoili namupassin suoraan lapaan Matt Duchenen 4–3-jatkoaikamaaliin.

Katso Granlundin alustus voitto-osumaan tämän linkin kautta (NHL.com) (siirryt toiseen palveluun).

Neljän tehopisteen ilta oli Granlundin NHL-uran ensimmäinen. Granlundilla on kasassa kauden 14 ottelusta 15 (2+13) tehopistettä. Hän on suomalaisten tämän kauden pistepörssissä toisena.

Ottelun Nashvillelle ratkaissut Duchene (2+1) valittiin kamppailun parhaaksi pelaajaksi. Voiton Predatorsille torjui 33/36 kertaa kiekon eteen venynyt David Rittich.

Florida hävisi, Barkoville kauden yhdeksäs maali

NHL:n kärkijoukkue Florida Panthers koki jo kolmannen perättäisen tappionsa. Florida hävisi vieraissa Pittsburgh Penguinsille voittomaalikilpailun jälkeen maalein 2–3.

Floridan kapteeni Aleksander Barkov takasi Panthesille yhden pisteen, kun hän vastasi joukkueensa 2–2-tasoituksesta kolmannen erän alussa. Suomalaistähti laukoi suoraan Carter Verhaeghen syötöstä yläkulmaan. Katso Barkovin osuma ohesta tai tämän linkin kautta. (siirryt toiseen palveluun)

Ottelun kolmostähdeksi valittu Barkov venytti kauden yhdeksännellä osumallaan pisteputkensa jo kahdeksan ottelun mittaiseksi. Barkovilla on kasassa tältä kaudelta jo 15 (9+6) tehopistettä, joilla hän johtaa suomalaisten tämän kauden pistepörssiä.

Panthers-hyökkääjä Anton Lundell kirjasi mittelöstä yhden syöttöpisteen. Ottelun Pittsburghille vl-kisassa ratkaisi Jeff Carter, joka onnistui rankkarikilpailun neljännellä kierroksella.

Kuokkanen maalasi alivoimalla

New Jersey Devils taltutti New York Islandersin 4–0-voitolla. Voittoon joukkueen saatteli ensimmäisen erän 1–0-alivoimamaalillaan suomalaishyökkääjä Janne Kuokkanen. Ruotsalainen joukkuetoveri Jesper Bratt oli määrätty jäähylle hetkeä aiemmin vastustajan mailasta kiinnipitämisen vuoksi.

Katso Kuokkasen kauden kolmas maali ohesta tai tämän linkin kautta. (siirryt toiseen palveluun)

23-vuotias Kuokkanen on saanut tällä kaudella paljon vastuuta alivoimalla.

– Viime vuonna olin kaikissa alivoimapalavereissa. Tämä on ollut minulle uusi prosessi, olen yrittänyt oppia. Olen kaveri, joka haluaa pelata alivoimalla. Se, että saan pelata alivoimaa, on iso askel urani kannalta, lähes kaksi minuuttia alivoimavastuuta kirjannut Kuokkanen iloitsi.

Rantaselle kauden ensimmäinen kolmen tehopisteen ilta

Maalinteossa suomalaisista onnistui myös Colorado Avalanchen Mikko Rantanen, joka kirjasi tehot 1+2 kotiottelussa Vancouveria vastaan. Ottelun kolmostähdeksi valittu suomalaishyökkääjä teki kauden neljännen maalinsa, kun hän vei Avalanchen 3–0-johtoon avauserän puolivälissä Vancouverin kiekonmenetyksen jälkeen.

Katso Rantasen maali ohesta tai tämän linkin kautta. (siirryt toiseen palveluun)

Colorado vei pelin maalein 7–1. Voitto päätti Avalanchen kahden ottelun mittaisen tappioputken.

25-vuotias Rantanen on ollut tällä kaudella sivussa kolmesta ottelusta nivusvamman takia. Vancouver-peli oli tähtihyökkääjälle kauden ensimmäinen, mistä hän kirjasi enemmän kuin yhden tehopisteen. Hänellä on nyt kasassa kahdeksasta mittelöstä kahdeksan (4+4) pistettä.

Suurin odotuksin kauteen lähteneen Coloradon kausi on alkanut yskähdellen, sillä joukkue on kirjannut 11 ottelusta vain 11 pistettä. Voittoja joukkueella on vain viisi.

– Avalanche näytti joukkueelta, joka yrittää löytää oikean sävelen. Colorado on joukkue, joka aikoo taistella mestaruudesta. Me olimme koko illan askeleen heitä jäljessä. Emme olleet lähelläkään heidän tasoa, Vancouver-luotsi Travis Green summasi.

Siirry NHL:n taulukoihin tämän linkin kautta (Teksti-TV).

Lassi Thomson sai vuolaita kehuja

Ottawa Senatorsin suomalaispuolustaja Lassi Thomson debytoi NHL:ssä kotiottelussa Los Angeles Kingsiä vastaan. Thompson sai kutsun AHL:stä Ottawan koronakurimuksen takia. Thompson sai uransa ensimmäisessä NHL-ottelussa vastuuta peräti reilut 22 minuuttia. Hän kirjasi 0–2-tappiosta plusmiinussaldon -1 ja teki yhden taklauksen.

Pelin jälkeen Ottawan päävalmentaja D.J. Smith kehui 21-vuotiasta suomalaispakkia vuolaasti.

– Lassi pelasi ilmiömäisen ottelun. Näytti siltä, että hän olisi pelannut tässä liigassa jo ikuisuuden. Hän rakensi peliä ja puolusti, Smith suitsutti.

Thomson on pelannut AHL:ssä tällä kaudella kuusi ottelua tehosaldolla 1+1 / -4.

Boston Bruinsin ja Edmonton Oilersin maaleihin 3–5 päättyneessä ottelussa Jesse Puljujärven hyvä vire ei tällä kertaa näkynyt uusina pisteinä. Oilers seilasi kuitenkin voittoon joukkueen maalia vahtineen Mikko Koskisen tuella. Koskista kohti lauottiin 29 kertaa ja torjuntoja tuli 26.

NHL-kierroksen tulokset:

New Jersey–NY Islanders 4–0

NJD: Kuokkanen 1+0

Pittsburgh–Florida vl 3–2

FLA: Lundell 0+1, Barkov 1+0

Boston–Edmonton 3–5

EDM: Koskinen 26/29 torj.

Montreal–Calgary 4–2

Ottawa–Los Angeles 0–2

Detroit–Washington 0–2

St. Louis–Nashville ja 3–4

NSH: Granlund 0+4

Winnipeg–San Jose 4–1

Colorado–Vancouver 7–1

COL Rantanen 1+2

Vegas–Minnesota 3–2

Seattle–Anaheim 4–7

