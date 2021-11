Lukas Hradecky haluaa toistaa Islannin tempun – huonot muistot Zenicasta eivät kummittele mielessä: "Toivottavasti ovat opetelleet laulamaan"

Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Lukas Hradecky toivoo Suomen toistavan Islannin tempun ja etenevän EM-kisojen jälkeen MM-kisoihin. Kuva kesäkuulta EM-kisojen Tanska-ottelusta. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Suomen jalkapallomaajoukkueen maalivahti Lukas Hradecky ei enää muistele 25 kuukauden takaista vierailua Zenicaan, jossa kotijoukkue Bosnia-Hertsegovina löylytti Suomea EM-karsinnoissa 4-1. Parempi muisto on kolme päivää ottelun jälkeen otettu voitto Armeniasta, joka siivitti Huuhkajat kohti historiallista EM-lopputurnauspaikkaa.

– EM-kisoissa Tanska-pelissä oltiin myllyssä, mutta muuten ei varmaan ikinä olla oltu sellaisessa mankelissa kuin täällä viimeksi. Se oli Bosnialta varmaan yksi parhaista peleistä muutamaan vuoteen. Ei se ollut meidän huonoutta, että se päättyi niin, Hradecky muistaa.

– Jälkeenpäin tehtiin hyvä comeback ja voitettiin Armenia.

Lauantaille toiveissa on tietysti paitsi parempi tulos myös kaino toive täpötäydelle Bilino Polje -stadionille.

– Ehkä yleisöstä tulee vähän flashbackiä (kahden vuoden takaiseen), mutta toivottavasti ovat ainakin löytäneet parempia biisejä ja opetelleet laulamaan, Hradecky nauraa.

Suomi on ottelussa pakkovoiton edessä, mutta ei ehkä ihan niin pakon kuin isännät. Bosnian leirissä painotettiin ottelun aattona, että "tasapeli ei riitä". Se kuulostaa Hradeckystä hyvältä.

Huuhkajien ja Bosnia-Hertsegovinan maaliskuinen kohtaaminen päättyi 2-2. Kuva: Yle/Tomi Hänninen

– Se painetennispallo mielellään lyödään sinne päähän kenttää. Otan tuon positiivisesti vastaan: jos peli on 0–0, se tietyllä tavalla käy meille. Mutta heidän on otettava riskejä, se on päivänselvää. Ja se mahdollisesti avaa meille lisäpisteisiin saumaa.

– Toivottavasti täältä tulee yksi hienoimmista suomalaisista maajoukkuetuloksista ja -kohokohdista.

Tämä sekä kenties vielä mahdollinen onnistuminen karsinnan päätöspelissä Ranskaa vastaan avaisi Suomelle tietä ainakin MM-jatkokarsintaan. Jo täyttyneen EM-unelman perään haussa oli vielä suurempi unelma eli pelaaminen MM-lopputurnauksessa.

– Muistan, että Islannilla oli samanlainen putki: ensin EM-kisoihin (2016), sitten MM-kisoihin (2018). Kopioitaisiin mielellään se heiltä. Paljon on kuitenkin tekemistä, ekaksi voitto täältä ja sitten mahdollisesti pisteitä Ranskalta. Ei ole helppo tie, mutta...

Maan tilanne ollut puheissa

Lauantain peliä on varjostanut Bosnia-Hertsegovinan vakava poliittinen kriisi, jonka myötä Uefa on seurannut maan tilannetta. Peli kuitenkin pelataan suunnitellusti, ja pelaajat ovat tunteneet olonsa turvatuksi.

– On se ollut pöydällä (pelaajien välisissä puheissa), ja varmaan jokainen on tutkinut vähän enemmän Bosnian historiaa ja taustoja. Mutta ei meillä ole ollut sekuntiakaan sellaista, että katsellaan liikkuuko täällä tankit tai jotain. Meillä on ihan turvallinen olo, Hradecky sanoo.

Hradeckyllä on läheinen, Tanskassa asuva bosnialaisystävä, joka on kertonut, että tavallisilla ihmisillä ei ole vihanpitoa. Kriisiä on enemmänkin poliittisella tasolla, "johtoportaassa".

– Toivotaan, että porukka rauhoittuu myös mahonkipöytien äärellä, Hradecky miettii ja korostaa toivovansa hartaasti, että tilanne ratkeaa parhain päin.

Marcus Forss haluaa haastaa Pukin ja Pohjanpalon

Suomen miesten maajoukkueella on tällä hetkellä kaksi hyökkääjää jalkapallomaailman kenties kovimmassa sarjassa, kun sekä Teemu Pukki että Marcus Forss tahkoavat armotonta Englannin Valioliigaa.

Brentford avasi kauden nousijan innolla hienosti: seitsemästä ensimmäisestä pelistä vain yksi tappio ja paikka sarjan kympin kärjessä. Neljä viimeisintä ottelua on kuitenkin tuonut tappion.

– Ollaan pelattu hyvin, vaikka on hävitty. Esimerkiksi Chelseaa vastaan (0-1-tappio), ei todellakaan ansaittu hävitä sitä. Viime aikoina on ollut paljon loukkaantumisia, pelaajat joutuneet vähän koville. Mutta pitää jatkaa vaan töitä, kyllä sen tuloksellisesti näkee seuraavissa peleissä. Kuten alkukausi näytti, kykenemme kyllä kamppailemaan Valioliigassa, maailman parhaassa sarjassa, Forss miettii.

Marcus Forss on pelannut neljässä viime pelissä päälle 160 minuuttia. Kuva: Getty Images

Omalta osaltaan Forss on viime viikkoina saanut kaipaamaansa eli peliminuutteja. Hän teki debyyttinsä Valioliigassa kauden avauspelissä käväisten kentällä Arsenalia vastaan, mutta oli seuraavat kuusi matsia penkillä. Neljässä viime pelissä kuitenkin kertynyt päälle 160 minuuttia ja myös valioliigauran ensimmäinen avauskokoonpanon paikka.

– Onhan se huikeaa päästä pelaamaan Valioliigassa ja pystyä näyttämään mitä osaa. Taso on huikeaa. Ja nyt pitää vain sementoida paikka, 22-vuotias Forss sanoo.

Tasoeron kakkostaso Mestaruussarjan ja Valioliigan välillä huomaa.

– Valioliigassa on enemmän aikaa, peli ei ole niin fyysistä. Mutta ne ratkaisut, tekniset ratkaisut, viimeiset syötöt, vedot, ne pitää olla parempia. Eli on enemmän aikaa saada se pallo, mutta kun pitää tehdä niitä ratkaisevia asioita, niin niiden pitää olla todella nopeita ja teknisesti täydellisiä suorituksia, Forss tiivistää.

– Sen eron (sarjatasojen välillä) näkee kuitenkin kärkikymmenikössä. Valioliigan alemman puolikkaan ja Mestaruussarjan kärkijoukkueiden välillä ero ei ole niin iso.

Marcus Forss debytoi Huuhkajissa marraskuussa 2020. Kuva: EPA-EFE/VASSIL DONEV/AOP

Maajoukkueessakin Forssilla on vielä tietä raivattavana. Eikä ihme, kun hyökkäyksessä "ohitettavana" on sellaisia miehiä kuin Pukki ja Joel Pohjanpalo.

– Olen nuorimpia ja viimeisimpiä porukassa. Olen sopeutunut tosi hyvin, löytänyt paikkani. Leiri leiriltä on vaan näytettävä, ja sitä kautta hakemaan sitä avauksen paikkaa, Forss sanoo.

– Kilpailu on kova, meitä on neljä-viisi hyvää pelaajaa. Kilpailu tuo kaikilta sen parhaimman osaamisen, ja sitä tarvitaan. Se kilpailu on kovaa, mutta ei sellaista, missä ei pystyisi löytämään omaa paikkaa, Forss pohtii vielä.

Pohjanpalo puolestaan kehuu nuorta kärkeä.

– Erittäin määrätietoinen ja kunnianhimoinen. Sinällään samantapainen kanssani, että haluaa aina olla se pelaaja, joka ratkaisee matsin. Ja jos ei ole se, silloin saattaa ottaa vähän päähän niin sanotusti hyvällä tavalla, Pohjanpalo myhäilee kuvaillessaan Forssia.

– Hän on erittäin mielenkiintoinen hyökkääjä. Loistavaa, että Suomelta on tulossa nuoria ja uusia hyökkääjiä, jotka laittavat minut ja Temen (Pukki) vähän tsemppaamaan. Ja toivottavasti tulee mahdollisimman paljon peliaikaa Valioliigassa ja pääsee tekemään sen ensimmäisen maalin. Ketsuppipullo auki.

