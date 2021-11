Uskaltaako Markku Kanerva jatkaa rohkealla linjalla myös Ranskaa vastaan vai muuttuuko mieli? Näin päävalmentaja kommentoi kuumaa kysymystä

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa MM-karsinnoissa Ranskan tiistaina Helsingissä kello 21.45. Ottelu suorana lähetyksenä Yle Puheella.

Huuhkajat kohtaa tiistaina myöhään illalla täpötäyden Olympiastadionin edessä Ranskan. Ottelussa on mahdollisuus tehdä suomalaista jalkapallohistoriaa, sillä Suomi voi edetä illan jälkeen MM-jatkokarsintoihin.

Näillä tuloksilla Suomi etenee MM-jatkokarsintaan Suomi voittaa MM-karsintalohkon päätöspelissä Ranskan.

Suomi pelaa tasan Ranskaa vastaan tai häviää Ranskalle, mutta Ukraina ei voita Bosniaa.

Suomi pelaa tasan Ranskaa vastaan, Ukraina voittaa Bosnian, mutta Ukrainan maaliero on huonompi kuin Suomella. Jäljellä olevat ottelut Ti 16.11. klo 21.45 Suomi–Ranska

Ti 16.11. klo 21.45 Bosnia-Hertsegovina–Ukraina

Suomen päävalmentajalla Markku Kanervalla riittää pohdittavaa siitä, kenet hän haluaa jatkokarsintapaikan kohtalon määrittävään otteluun kentälle. Kanerva on tehnyt MM-karsinnan tärkeimmällä hetkellä kaksi kertaa rohkean ratkaisun – hän on jättänyt joukkueen molemmat kokeneet vakiotopparit vaihtopenkille.

Huuhkajien nuorempi pelaajaosasto näytti Bosnia-Hertsegovinassa, miksi kokeneemmat pelaajat ovat joutuneet viime otteluissa väistymään.

EM-kisoissa avauksessa ollut Daniel O'Shaughnessy, 27, sai lauantaina topparilinjaan kavereikseen Robert Ivanovin, 27, ja Leo Väisäsen, 24. Kokeneemmat Joona Toivio, 33, ja Paulus Arajuuri, 33, seurasivat ottelun penkiltä.

Kanerva ei Ranska-pelin aattona vielä paljastanut alakerran ryhmityksestään mitään.

– Olen tyytyväinen topparikolmikon toimintaan lauantaina ja niin ikään tyytyväinen Joonan ja Pauluksen toimintaan otteluissa, joissa he ovat pelanneet. Minusta on liian aikaista puhua siitä, että joku olisi syrjäyttänyt jonkun toisen. Minulla on aina periaate, että laitan parhaat pelaajat kunkin tilanteen mukaan kentälle, Kanerva sanoi maanantain lehdistötilaisuudessa.

Ivanov, Väisänen ja O'Shaughnessy suoriutuivat Zenican kamppailussa erinomaisesti. He voittivat yhdessä 22 kaksinkamppailustaan 15 vääntöä.

Jalkapallotilastointisivu WhoScored antoi (siirryt toiseen palveluun) Ivanovia lukuun ottamatta kolmikolle korkeat arvosanat ottelusta: maajoukkueuransa avausmaalin ohjannut HJK-kapteeni O'Shaughnessy sai arvosanakseen 8.00 ja Robin Lodin maalin tarjoillut IF Elfsborgin luottotoppari Väisänen 7.56. Ottelun lopussa vaihtoon tulleen Ivanovin arvosana oli vaatimattomampi 6.43.

– Leo Väisänen on kasvanut isoon rooliin. Hän on mielestäni Suomen paras toppari. Ivanov on tullut nopeasti avauskokoonpanoon, mutta hänelläkin on hyviä pelejä alla. On hienoa, että Markku Kanervalla on tämä ongelma, Yle Urheilun asiantuntija Markus Halsti arvioi.

Miten tilanne vaikuttaa Hradeckyyn?

Monet seikat puoltavat Bosnia-Hertsegovinaa vastaan pelanneen kolmikon jatkamista Ranska-ottelussa. Kaikki ovat olleet omissa seurajoukkueissaan jatkuvasti avauskokoonpanossa ja isossa roolissa.

Tietynlainen maajoukkueen uudistumisen tarve tukee Ivanovin, Väisäsen ja O'Shaughnessyn peluuttamista yhdessä. Vuosia yhdessä pelaamisesta ja keskinäisestä kemiasta nauttineet Arajuuri ja Toivio ovat molemmat 33-vuotiaita. Kummankin Huuhkajien luottopelaajan vauhti alkaa hiljalleen hidastua, vaikka varmuutta ja kovuutta kaksikolla on edelleen.

Koko nuoremman polven kolmikon suurin etu verrattuna erityisesti Arajuureen on pallollinen varmuus ja kyky avata peliä. Se on Kanervan suosimassa pelitavassa avainasemassa ja takaa sen, että keskikentällä töitä tekevät Glen Kamara ja Robin Lod voivat rakentaa paikkoja hyökkäykseen.

– Väisäsen ja Ivanovin pallollinen pelaaminen on astetta parempaa kuin Toiviolla tai Arajuurella. He ovat myös vähän nuorempia pelaajia, jotka tulevat kantamaan viittaa näiden kokeneiden pelaajien jälkeen, Halsti sanoo.

Toivion ja Arajuuren poissaolo ei ole vielä näkynyt negatiivisesti kahdessa ottelussa. Ensimmäinen oli Kazakstan-ottelu, jossa Ivanov ja Väisänen luutivat kahdestaan, jälkimmäinen puolestaan lauantain voitto Zenicassa.

Kokemuksessa on toki etunsa. Maalivahti Lukas Hradecky totesi sunnuntaina Huuhkajien lehdistötilaisuudessa, että yhteistyö Arajuuren ja Toivion kanssa on nykyisin jo sanatonta.

– Ei yhteispeli keskuspuolustajien ja minun välilläni kovasti muuten muutu, on siinä edessäni kuka tahansa heistä. Kaikki pelasivat erinomaisesti lauantaina, nostan hattua heille kaikille. Paulus tuli esimerkiksi komeasti sisään, häviämättä varmaan yhtään kaksinkamppailua, Hradecky aloitti diplomaattisesti.

– Hän toki tuli sisään siksi, että Ivanovilla kramppasi pohje tuuletuksessa, Suomen ykkösvahti nauratti toimittajia.

Nähdäänkö tätä enää tulevaisuudessa? Paulus Arajuuri ja Joona Toivio juhlivat onnistunutta puolustuspään tilannetta Lukas Hradeckyn kanssa. Kuva: Yle/Tomi Hänninen

Hradecky kuitenkin jatkoi, että hänestä on hyvä ja tärkeä asia, että Suomen nuorempi puolustajasukupolvi on nyt tullut ryminällä mukaan.

– He osoittavat heti tällä oman tasonsa ja laatunsa. Eikä Zenicassa voinut edes oikeasti melkein kommunikoida suullisesti, sillä meteli oli niin kova. Kuten tiistainakin on, hän lisäsi.

Schüller palapelin ydinpalasena

Koko joukkueen puolustamisen ja topparien pelin helpottamisen ydinpalanen Markku Kanervan palapelissä on Rasmus Schüller.

30-vuotias Schüller kärsi erityisesti vuosina 2017–2019 Pohjois-Amerikassa MLS-sarjassa pelatessaan pelituntuman puutteesta joutuessaan istumaan penkillä. Nyt vakituinen pelitahti on helpottanut maajoukkueotteluiden pelaamista.

Djurgårdens IF:n keskikenttäpelaaja on pelannut sarjan erinomaisia maaotteluja putkeen. Kentän ytimen palloterrieri oli yksi lauantain ottelun parhaista pelaajista. Schüller pystyi pallottomana pimentämään bosnialaistähti Miralem Pjanicin täysin ja hallitsi Kamaran kanssa keskikenttää. Pallollisena ainoastaan seitsemän syöttöä hänen 39 passistaan karkasi vastustajalle.

Rasmus Schüller (pallon kanssa keskellä) kipparoi Suomea vuonna 2020 voitossa Ranskasta. Kuva: EPA-EFE

Schülleristä on tullut elintärkeä palanen Huuhkajien pelin keskustaa pitkäaikaisen kapteenin Tim Sparvin pelivuosien lähestyessä loppuaan. Kun Sparv on kärsinyt loukkaantumisista, Schüller on vastannut huutoon Suomen puolustavan keskikenttäpelaajan etsinnässä.

Ranskaa vastaan haaste on jälleen kova, sekä panoksien että vastustajien osalta. Schüllerillä on kuitenkin jonkinlainen tuntuma Ranskan voittamisesta, sillä hän oli kipparoimassa Suomea syksyllä 2020 voittoon Pariisissa. Viimeisin kokemus tuli kuitenkin muiden mukana, kun Huuhkajat taipui Lyonissa syyskuussa MM-karsintaottelussa.

– Tuolloin Ranska käytti pienet tilat linjojen välissä aivan erinomaisesti hyödykseen. Siitä huolimatta miten puolustimme, he eivät tarvinneet juurikaan tilaa luodakseen maalipaikan. Meidän on siis nyt tehtävä pienemmät yksityiskohdat entistäkin tarkemmin, Schüller sanoi sunnuntaina.

– Meidän on kuitenkin estettävä myös se, ettei peli pyöri vain meidän maalimme edessä. Peli meni Lyonissa liikaa sellaiseksi. Meidän on pidettävä palloa kontrollissa ja luotava hyökkäyksiä. Sillä tavalla voimme myös haavoittaa heitä ja pitää liiallisen paineen kasautumisen kurissa.