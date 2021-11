Huuhkajien salassa pitämä tempaus huipensi suurten tunteiden illan – seurasimme aitiopaikalta, kuinka pettymys vaihtui ylpeydeksi

Samaan aikaan Suomen joukkue on kokoontunut kentän keskelle ympyrään, jossa he ovat viettäneet yhdessä jo tovin. Kannattajille on pian kerrottavaa, sillä ikoninen topparikaksikko Paulus Arajuuri ja Joona Toivio päättää maajoukkueuransa tähän sateiseen tiistai-iltaan. Vielä EM-kisoissa kaksikko nähtiin kentällä Suomen jokaisessa ottelussa, mutta syksyllä peliaika on vähentynyt. Ranska-ottelua kaksikko on seurannut penkin puolelta.