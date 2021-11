Pitääkö olla koronapassi, että pääsee katsomaan urheilua? Näin uudet koronarajoitukset vaikuttavat urheilutapahtumiin

Edelleen pahenevan koronatilanteen vuoksi Suomessa on taas tällä viikolla otettu käyttöön uusia koronarajoituksia. Ne vaikuttavat myös kotimaan urheilutapahtumiin, ja esimerkiksi koronapassi on otettu käyttöön useiden seurojen kotiotteluissa Varsinais-Suomessa.

Varsinais-Suomi on koronapandemian leviämisvaiheessa, sillä 14 vuorokauden aikana ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on ollut 209. Maanantaina Lounais-Suomen AVI (siirryt toiseen palveluun) kielsi yli 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa. Määräys on voimassa Varsinais-Suomen alueella 16.11.–16.12., mutta toimijat voivat järjestää yli 50 henkilön tilaisuuksia ottamalla käyttöön koronapassin.