Vertailu paljastaa Suomen ja Ruotsin materiaalieron – Helmarit lähtee murtamaan vuosikymmenten taikaa

Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen MM-karsinnat jatkuvat torstai-iltana, kun Göteborgissa on vastassa lohkokärki Ruotsi.

Koska myös moni naapurimaan nimipelaajista pelaa Ruotsin liigassa, torstai-illassa kohtaavat maajoukkueet ovat jo kovin tuttuja toisilleen. 24-vuotiaan hyökkääjän Kaisa Collinin mielestä Suomelle on tilanteesta paljon hyötyä.

– Koska oikeastaan jokainen tuntee vastustajajoukkueesta jonkun, niin eivät he kentällä tunnu sen ihmeellisemmältä kuin tämä Sanni tässä vieressä, Collin nauraa ja pökkää Espanjan liigassa pelaavaa Sanni Franssia Helmarien etätiedotustilaisuudessa.

– Vaikka joukkueen ulkopuolella odotetaan Ruotsin voittavan, niin me lähdemme voittamaan. Jos lähtee pelaamaan 0–0:aa, pelistä tulee todella vaikea.

Ruotsi on ollut kotonaan voittamaton 39 vuotta , siis 21 karsinnoissa putkeen. Helmarit kohtasi Ruotsin maajoukkueen viimeksi vuonna 2015. Silloin Ruotsi oli Eerikkilässä parempi lukemin 3–0. Viimeksi Suomi vieraili EM-kisoissa Göteborgissa vuonna 2013. Joukkueessa pelasivat nykyisistä Helmareista kahdeksan vuotta sitten Tinja-Riikka Korpela , Tuija Hyyrynen , Anna Westerlund , Nora Heroum , Emmi Alanen ja vasta 18-vuotias Natalia Kuikka .

Espanjan liigassa Sanni Franssin Real Sociedad on sarjassaan jopa hieman yllättäen toisena. 26-vuotias Franssi on heiluttanut verkkoa jo neljän maalin verran tällä kaudella.

Emma Koiviston Brighton on Englannin Superliigassa kolmantena, kun Korpelan edustama Tottenham on neljäntenä. Korpela jäi alkukaudesta vähälle peliajalle, mutta on saanut viime otteluissa enemmän vastuuta harteilleen.