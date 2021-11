MM-kisat alkavat toden teolla, kun vastaan asettuu kahdessa ottelussa 42 maalia takonut Ruotsi – asiantuntija kertoo, mihin Suomen pitää iskeä

Tokihan Suomi on jo kaksi alkulohkon ottelua pelannut, mutta niissä joukkue ei vielä rehellisyyden nimissä joutunut todelliseen testiin. Saksa kaatui lauantaina 15–0 ja Slovakia sunnuntaina 7–2. Kahdessa ensimmäisessä ottelussa eniten tehopisteitä tehtailivat hyökkääjäkaksoset Veera Kauppi (6+3) ja Oona Kauppi (2+3) sekä puolustaja My Kippilä (2+3).

Ottelun alku korostetun tärkeä

– Siellä on sellainen mentaliteetti, ettei paljoa säästellä. Selvää on, että Ruotsi on ennakkosuosikki Suomeakin vastaan, mutta aiemmista tuloksista en tekisi johtopäätöksiä.

– Pitää olla ekasta erästä asti valmiina tekemään töitä joukkueen eteen. Kun tulee pallonmenetys, selät eivät voi suoristua. Jos Ruotsia vastaan tulee heikko alku, on vaikea päästä peliin mukaan. Ruotsi on kuitenkin vastustajana sellainen, että lataus tulee itsestään, Luomaniemi luottaa.

Top 4 -maat yhä kaukana muista

– Heikompien taso on kohentunut. Jos käy katsomassa heikompien maiden välisiä otteluita, tempo on kovempi ja taitotaso parempi kuin vaikka neljä vuotta sitten. Kärkimaat menevät kuitenkin samaa tahtia ellei kovempaa eteenpäin. Heikommat maat eivät ole saaneet tasoeroa kurottua kiinni.

Ruotsi on voittanut seitsemän maailmanmestaruutta peräkkäin. Suomi on voittanut mestaruuden kahdesti, 1999 ja 2001, joten edellisestä on aikaa 20 vuotta. Ruotsin ja Suomen ulkopuolelta mestariksi on noustu vain kerran, Sveitsi vuonna 2005.