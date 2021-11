Lionel Messi historiallisesti jo seitsemättä kertaa maailman paras miespelaaja – Barcelonan Alexia Putellas kolmas Ballon d'Or Feminin -voittaja

Gaalaillan 29.11.2021 palkitut:

Ballon d’Or Féminin: Alexia Putellas (Barcelona ja Espanja)

Kopa Trophy (vuoden alle 21-vuotias pelaaja): Pedri (Barcelona ja Espanja)

Yashin Trophy (vuoden maalivahti): Gianluigi Donnarumma (Milan/PSG ja Italia)

Striker of the Year (vuoden hyökkääjä): Robert Lewandowski (Bayern München ja Puola)

Club of the Year (vuoden seura): Chelsea (Englanti)

Ballon d’Or: Lionel Messi (Barcelona/PSG ja Argentiina)